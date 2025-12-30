Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ» που ξανάνοιξε τον φάκελο της υπόθεσης

Μια γυναίκα καμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ένα διαμέρισμα που έγινε παγίδα θανάτου και μια εκδοχή που μιλούσε απλώς για ατύχημα από τσιγάρο. Η αποκάλυψη στην οποία κατέληξε η επίμονη έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, την οποία δολοφόνησε ο ίδιος της ο γιος στο σπίτι της στο Κολωνάκι, έχει προκαλέσει σοκ.

Η έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και της Αγγελικής Νικολούλη έφερε στο «φως» νέα στοιχεία και ο φάκελος άνοιξε ξανά για τον θάνατο της 87χρονης χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ελένης Παπαδόπουλου.

Πλέον, ο 60χρονος γιος της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εμπρησμό και οδηγείται ενώπιον ανακριτή.

Ανατριχίλα προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος περιέγραφε το περιστατικό στο «Φως στο Τούνελ». Μιλούσε για τις φλόγες, για την στιγμή που άνοιξε την πόρτα και είδε απανθρακωμένη τη μητέρα του.

«Έσκαβε στην αυλή»

Μόλις μία μέρα πριν οι Αρχές φτάσουν στο σπίτι του στον Άγιο Στέφανο και του περάσουν χειροπέδες, όπως αποκαλύπτει το MEGA κάτοικοι της περιοχής αντιλαμβάνονται κάτι ασυνήθιστο.

Ο 60χρονος, στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε με τη σύντροφό του, κρατάει ένα σφυρί. Σπάει πλάκες. Σκάβει. Κινείται με μία ένταση, σχεδόν ακατανόητη, που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Ο ήχος των χτυπημάτων αντηχεί στη γειτονιά, προκαλώντας απορία και ανησυχία. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ψάχνει ή τι προσπαθεί να κρύψει.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που δεν εμφανίστηκε καν στην κηδεία της μητέρας του στην Αλεξανδρούπολη επικαλούμενος Covid.

Την ταφή ανέλαβε συγγενικό πρόσωπο. Η Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:10 με ένα έκτακτο «Φως στο Τούνελ», ξεδιπλώνοντας μυστικά που παρέμεναν κρυφά και κάνοντας αποκαλύψεις που θα σοκάρουν. Η αλήθεια που όλοι περίμεναν έρχεται στο φως.