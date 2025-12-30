newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ελλάδα 30 Δεκεμβρίου 2025 | 17:55

Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης αντιλήφθηκαν από την αρχή τις αντιφάσεις του 60χρονου γιου της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θρίλερ στο Κολωνάκι, με τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου με δράστη τον ίδιο της τον γιο, έρχονται στη δημοσιότητα.

Από αναμμένο τσιγάρο ή ασφυξία

Ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου επέμενε στην εκδοχή της φωτιάς από αναμμένο τσιγάρο από την πρώτη στιγμή. Αυτό έλεγε στους πυροσβέστες, αυτό έλεγε και στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», λέγοντας μάλιστα πως έχει στα χέρια του και το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλά για τσιγάρο. Πόρισμα που ωστόσο δεν υπήρχε ποτέ.

Στον ξάδελφο του ωστόσο αποκάλυψε κάτι άλλο. Δεν του είπε ότι η μητέρα του κάηκε στη φωτιά αλλά πέθανε από ασφυξία: «Την ημέρα του συμβάντος, με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου (γιος της 87χρονης) για να μου πει ότι η μητέρα του πέθανε από ασφυξία».

Όπως αποκαλύφθηκε 4 χρόνια μετά, πρώτα φέρεται να την νάρκωσε, να της έκλεισαν το στόμα και τη μύτη και ούσα αναίσθητη να την περιέλουσε με βενζίνη και να την πυρπόλησε.

«Είναι πολλά τα στοιχεία που έχουν ‘κάψει’ τον κατηγορούμενο. Είναι οι αντιφάσεις του για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα, το τι έχει γίνει με την άφιξή του με την παρουσία της οικιακής βοηθού στο σπίτι όπου διαπιστώνεται η φωτιά, το γεγονός ότι έχει πέσει σε αντιφάσεις για την τελευταία φορά που είχε πάει στο σπίτι. Είχε πει, προ αυτής με την οικιακή βοηθό, ότι τελευταία φορά ήταν πριν φύγω για Σαμοθράκη, στους πυροσβέστες είπε ότι εγώ είχα πάει το πρωί εκείνης της ημέρας, είχε πάρει το κλειδί από το περίπτερο. Είναι σαφές λοιπόν ότι είχε πάει λίγη ώρα προ της έναρξης της πυρκαγιάς την οποία βεβαίως υποτίθεται ότι διαπιστώνει έκπληκτος», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Αντίφαση σοβαρή ήταν ότι είχε πει σε τηλεφωνικές συνομιλίες σε διαφόρους που τον ρωτούσαν, ότι εγώ πληροφορήθηκα τη φωτιά από γείτονες ενώ ήμουν στον Άγιο Στέφανο» τόνισε ο αστυνομικός συντάκτης.

«Έχει κάνει ένα πολύ παράτολμο εγχείρημα, δολοφονική επίθεση, βάζοντας φωτιά στο σπίτι αυτό. Φεύγοντας από τη φωτιά που έχει βάλει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πηγαίνει να παραλάβει την οικιακή βοηθό, αφήνει 40 λεπτά να εξελίσσεται μία φωτιά», καταλήγει ο δημοσιογράφος.

Έφυγε πριν ολοκληρωθεί η κατάσβεση

Όπως προκύπτει, ενώ η μητέρα του καιγόταν μέσα στο σπίτι της, ο 60χρονος, ο οποίος απολογείται κατηγορούμενος για τη δολοφονία της, αποφάσισε να φύγει προτού σβήσει η φωτιά.

Έκπληκτοι οι πυροσβέστες διαπίστωσαν πως ο γιος της 87χρονης εξαφανίστηκε από το σημείο της τραγωδίας. Ύστερα από την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες τον αναζήτησαν ως τον μοναδικό συγγενή της, προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και διαπίστωσαν πως είχε αποχωρήσει.

Ενημερώθηκε τηλεφωνικά να επιστρέψει άμεσα και δικαιολόγησε την αποχώρησή του στο γεγονός ότι είχε ήδη αναγνωρίσει το πτώμα της απανθρακωμένης μητέρας του.

Πέταξε τη νεκρή γάτα στα σκουπίδια

Σοκ προκαλεί το γεγονός πως ο άνθρωπος που πάσχιζε να δείξει το πόσο αγαπά τις γάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη νεκρή γάτα της μητέρας του την πέταξε στα σκουπίδια.

Ένας ακόμη λόγος που επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει την απουσία του ήταν ότι ήθελε να πάρει μερικά πράγματα για να θάψει τη νεκρή γάτα της μητέρας του. Ενώ είχε αρχικά δηλώσει ότι θα προβεί στην ταφή της γάτας, στη συνέχεια την απέρριψε σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Λυκαβηττού.

Το «μοιραίο» λάθος με το κλειδί

Πριν κάνει πράξη το σχέδιο δολοφονίας, ο γιος της 87χρονης φαίνεται πως είχε προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι με την παρουσία της νέας οικιακής βοηθού που έπρεπε να παραλάβει εκείνη την ώρα από τον σταθμό Λαρίσης.

«Εκείνες τις ημέρες ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Εκείνη τη μέρα που γνωρίστηκα με τους αξιωματικούς, άντρες του ανακριτικού της Πυροσβεστικής, πίστευα ότι άμα είχα έρθει λίγο νωρίτερα, άμα δεν είχα σταματήσει στο σούπερ μάρκετ, άμα δεν είχα σταματήσει για τσιγάρα, δεν είχα σταματήσει να πάρω και την οικιακή βοηθό…», είχε αναφέρει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Ωστόσο φαίνεται πως προδόθηκε από το «μοιραίο» λάθος που έκανε με το κλειδί του σπιτιού.

Ενώ υποστηρίζει ότι έπρεπε να πάει να πάρει το κλειδί του σπιτιού από κάποιο κοντινό περίπτερο, δεν πέρασε ποτέ από εκεί, καθώς το είχε ήδη στην κατοχή του γιατί είχε ξαναπάει στο σπίτι το πρωί εκείνης της ημέρας.

Μπορεί σήμερα να αρνείται κάτι τέτοιο, αλλά την ημέρα της τραγωδίας το είχε αποκαλύψει στους πυροσβέστες: «Είχα πάει στη μητέρα μου την ημέρα του συμβάντος μεταξύ 10:00 και 11:00, για να της αφήσω ένα πακέτο τσιγάρα. Στις 17:15 ξαναπήγα στο σπίτι με τη νέα οικιακή βοηθό, που είχα παραλάβει προηγουμένως με το αυτοκίνητό μου».

Η φαρμακευτική αγωγή της 87χρονης

Θολό το τοπίο και ως προς τη φαρμακευτική αγωγή που δήθεν λάμβανε η 87χρονη. Ο γιος είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του λάμβανε περιστασιακά χάπια για την κατάθλιψη, κάτι που διέψευσε και η σύντροφός του και η οικιακή βοηθός που θα πήγαινε για πρώτη φορά στο σπίτι και η γυναίκα που την πρόσεχε όλα αυτά τα χρόνια.

«Πήγαινα τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Η 87χρονη δεν ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή και έπαιρνε μόνο κάποια παυσίπονα. Ο γιος της είπε ότι η μητέρα του έπαιρνε αντικαταθλιπτικά αλλά εγώ δεν είχα διαπιστώσει κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα που πρόσεχε την 87χρονη.

Η πώληση του σπιτιού

Ο γιος με κάθε ευκαιρία επικοινωνούσε πως η μητέρα του ήταν απολύτως σύμφωνη με την πώληση του σπιτιού στο Κολωνάκι.

«Το διαμέρισμά της το έβαλα προς πώληση κατόπιν δικής της προτροπής το 2018 και με τα χρήματα που θα παίρναμε θα μετακομίζαμε».

Γείτονες ωστόσο άκουγαν καβγάδες μεταξύ μητέρας και γιου καθώς εκείνη του έλεγε να βρει μία σταθερή δουλειά και εκείνος την πίεζε να πουλήσει το σπίτι της.

«Η 87χρονη δεν είχε βγει από το σπίτι της τα τελευταία τρία χρόνια. Η γυναίκα ήταν παραμελημένη και είχε συχνά προστριβές με τον γιο της. Όπως είχα καταλάβει, τσακωνόταν γιατί αυτός ήθελε να πουλήσει το σπίτι, ενώ εκείνη διαφωνούσε».

Λίγο μετά αναίρεσε τα λεγόμενά του, λέγοντας πως εκείνος ήθελε να την πάει σε οίκο ευγηρίας, αλλά εκείνη δεν το επιθυμούσε και ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της. «Είχαμε συζητήσει για να πάμε σε κάποιον οίκο για να την προσέχουνε, αλλά δεν ήθελε με τίποτα γιατί ήταν τετραπέρατη στα μυαλά της. Σαν νέος άνθρωπος» υποστήριζε.

Η κλήση στην Πυροσβεστική για διευκρινίσεις

Από τα μέσα καλοκαιριού, το τμήμα Ανθρωποκτονιών είχε υπό στενή παρακολούθηση τον 60χρονο. Όταν στα μέσα Οκτώβρη βγήκε η αποκάλυψη στο «Φως στο Τούνελ» ότι οι πυροσβέστες αισθάνθηκαν έντονη οσμή βενζίνης στον χώρο, κάτι που ο ίδιος αρνιόταν κατηγορηματικά, δεν κρατήθηκε και φανερά ανήσυχος κάλεσε μόνος του την Πυροσβεστική για να εξηγήσει την περίεργη οσμή.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ στο διαμέρισμα της Λυκαβηττού. Ένα έγκλημα που έμεινε ατιμώρητο για σχεδόν 4 χρόνια, με τη Δικαιοσύνη να αποφασίζει για την τύχη του ενόχου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
