Φως στο Τούνελ: Το έγγραφο ντοκουμέντο της Πυροσβεστικής για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου

Το έγγραφο ντοκουμέντο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τον οποίο άνοιξε ο δρόμος για τη διαλεύκανση της υπόθεσης της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, έφερε στη δημοσιότητα η Αγγελική Νικολούλη στην έκτακτη εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής στις 30 Ιανουαρίου μία μέρα μετά τον εντοπισμό της Ελένης Παπαδοπούλου μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, γίνεται λόγος για πράξη ατόμων που διέβρεξαν με εύφλεκτο υλικό την Ελένη Παπαδοπούλου, ενώ γίνεται ξεκάθαρα λόγος για εμπρησμό.

Στο πόρισμα της η Πυροσβεστική αναφέρει καταλήγοντας άγνωστος ο υπαίτιος.

Σύμφωνα με την κατάθεση του πυροσβέστη που έφτασε πρώτος στο διαμέρισμα και είδε τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου τον ρώτησε έαν μπήκε στο διαμέρισμα. Ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου απάντησε αρνητικά.

Οταν οι πυροσβέστες μπήκαν στο διαμέρισμα είδαν απαναθρακωμένη τη σορό καθιστή και σε πλαγιαστή θέση.

«Πλησιάζοντας από το κλιμακοστάσιο έβλεπα από τα παράθυρα να βγαίνουν μεγάλες φλόγες από το μπαλκόνι διαμερίσματος του τρίτου ορόφου. Από το κλιμακοστάσιο του τρίτου κατέβαινε γρήγορα ο γιος της γυναίκας που βρισκόταν στο διαμέρισμα που καιγόταν. Κατάλαβα ότι είναι ο γιος της από τα συφραζόμενα. Πριν του μιλήσω, μου είπε με ψυχραιμία πως η μητέρα του βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμα και πως προσπάθησε να μπει αλλά δεν μπορούσε λόγω της φωτιάς.

»Του ζήτησα πληροφορίες σε ποιο δωμάτιο ήταν και μου είπε ότι βρισκόταν μπαίνοντας αριστερά στο βάθος του διαδρόμου. Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν ανοιχτή υποθέτω από τον γιο. Κατευθύνθηκα με τους συναδέλφους μου στο δωμάτιο αλλά το πυροθερμικό φορτίο και οι φλόγες ήταν μεγάλης έντασης. Μπαίνοντας στο δωμάτιο είδα την απανθρακωμένη σορό της, δίπλα στην πόρτα σε θέση καθιστή και πλαγιαστή. Εγώ και οι συνάδελφοι που φορούσαμε αναπνευστική συσκευή δεν αντιληφθήκαμε οσμή εύφλεκτου υγρού, ο συνάδελφος όμως που δεν φορούσε, αντιλήφθηκε τέτοιου είδους οσμή».