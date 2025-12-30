Σοκαριστικές αποκαλύψεις από την Αγγελική Νικολούλη – Οσα είχε πει ο γιος σε φιλικό πρόσωπο για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, φέρνει η Αγγελική Νικολούλη και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», που απόψε θα μεταδοθεί εκτάκτως, στις 23:10.

Μια γυναίκα καμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ένα διαμέρισμα που έγινε παγίδα θανάτου και μια εκδοχή που μιλούσε απλώς για ατύχημα από τσιγάρο.

Η αποκάλυψη στην οποία κατέληξε η επίμονη έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, την οποία δολοφόνησε ο ίδιος της ο γιος στο σπίτι της στο Κολωνάκι, έχει προκαλέσει σοκ.

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA, η Αγγελική Νικολούλη είπε πως για να μεταδοθεί εκτάκτως η σημερινή εκπομπή «Φως στο Τούνελ» υπάρχει σοβαρός λόγος.

«Υπάρχει ένα παρασκήνιο που θα αποκαλυφθεί αυτή τη νύχτα αλλά και στοιχεία από τη σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα που δεν έχουν δει το φως για ευνόητους λόγους. Θα μείνω σε μία μαρτυρία που σοκάρει. Θα ακουστούν όσα είπε ο ίδιος πριν τη δολοφονία της μητέρας του σε ένα φιλικό πρόσωπο. Ο ίδιος μας ευχαριστούσε για την έρευνα, ζητούσε να κάνουμε έρευνα στο διαμέρισμα. Είναι μία βραδιά με ενδιαφέρον και με σοβαρή διακριτική δημοσιογραφική δουλειά».

Από αναμμένο τσιγάρο ή ασφυξία

Ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου επέμενε στην εκδοχή της φωτιάς από αναμμένο τσιγάρο από την πρώτη στιγμή. Αυτό έλεγε στους πυροσβέστες, αυτό έλεγε και στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», λέγοντας μάλιστα πως έχει στα χέρια του και το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλά για τσιγάρο. Πόρισμα που ωστόσο δεν υπήρχε ποτέ.

Στον ξάδελφο του ωστόσο αποκάλυψε κάτι άλλο. Δεν του είπε ότι η μητέρα του κάηκε στη φωτιά αλλά πέθανε από ασφυξία: «Την ημέρα του συμβάντος, με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου (γιος της 87χρονης) για να μου πει ότι η μητέρα του πέθανε από ασφυξία».

Όπως αποκαλύφθηκε 4 χρόνια μετά, πρώτα φέρεται να την νάρκωσε, να της έκλεισαν το στόμα και τη μύτη και ούσα αναίσθητη να την περιέλουσε με βενζίνη και να την πυρπόλησε.

Στη φυλακή ο γιος της

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου -ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022- λίγο μετά την μαραθώνια απολογία του,

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο γραφείο της δικαστικής λειτουργού περίπου πεντέμισι ώρες και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Καθόλη τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας απάντησε σε «βροχή» ερωτήσεων.

Ο 60χρονος, εξαρχής ισχυριζόταν ότι ο θάνατος της μητέρας του η οποία ήταν φανατική καπνίστρια οφείλεται σε ατύχημα, από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα από τσιγάρο. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν πως η μητέρα του δεν πέθανε από την εισπνοή καπνού αλλά ήταν ήδη νεκρή όταν ξέσπασε η φωτιά.

Επίσης διαπιστώθηκε πως της είχαν δοθεί ηρεμιστικά χάπια.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να οδηγηθεί στις φυλακές, προσωρινά κρατούμενος.