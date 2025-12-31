DO’S: Κάνε τον απολογισμό σου σήμερα, ώστε να μπεις στην καινούργια χρονιά με νέα διάθεση και νέους στόχους. Ανάλυσε τα συναισθήματά σου, ώστε να βρεις τι πρέπει να αλλάξει σχετικά με αυτά. Μπορείς να τα εκφράσεις κιόλας. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες και ζητάς. Παράλληλα, θέλω να είσαι προσεκτικός στις μετακινήσεις σου.

DON’TS: Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός και μην εκφράζεσαι με τρόπο αφιλτράριστο κι ώμο, γιατί φέρνεις τους άλλους σε δύσκολη θέση. Από την στιγμή που έχεις εντοπίσει τι σε ενοχλεί, τότε μην το εκφράζεις με τρόπο που δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα, γιατί έτσι δεν θα κερδίσεις απολύτως τίποτα. Μη γίνεις έντονος, αν δε λάβεις τις απαντήσεις που θέλεις.