Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 31.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Κάνε τον απολογισμό σου σήμερα, ώστε να μπεις στην καινούργια χρονιά με νέα διάθεση και νέους στόχους. Ανάλυσε τα συναισθήματά σου, ώστε να βρεις τι πρέπει να αλλάξει σχετικά με αυτά. Μπορείς να τα εκφράσεις κιόλας. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες και ζητάς. Παράλληλα, θέλω να είσαι προσεκτικός στις μετακινήσεις σου.
DON’TS: Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός και μην εκφράζεσαι με τρόπο αφιλτράριστο κι ώμο, γιατί φέρνεις τους άλλους σε δύσκολη θέση. Από την στιγμή που έχεις εντοπίσει τι σε ενοχλεί, τότε μην το εκφράζεις με τρόπο που δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα, γιατί έτσι δεν θα κερδίσεις απολύτως τίποτα. Μη γίνεις έντονος, αν δε λάβεις τις απαντήσεις που θέλεις.
Ταύρος
DO’S: Πέρνα στην ενεργό δράση κι αντέδρασε άμεσα σε όσα ακούς και δεν σου αρέσουν. Πρέπει να τακτοποιήσεις άμεσα κι αποτελεσματικά τις υποθέσεις που εκκρεμούν, καθώς μην ξεχνιόμαστε, τελειώνει το έτος! Πάντως μπορείς να συνεννοηθείς και να βγάλεις άκρη εύκολα. Δέξου βοήθεια και στήριξη από τους φίλους σου. Γίνε δημιουργικός.
DON’TS: Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός, γιατί αυτό σε κάνει και νευρικό. Μην πεις διάφορες βλακείες πάνω στα νεύρα σου, γιατί έτσι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και τίποτα παραπάνω. Μην είσαι ωμός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί αυτό δεν αρέσει σε κανέναν. Ούτε εσένα θα σου άρεσε! Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.
Δίδυμοι
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά πολλά, για να μπορέσεις να κάνεις απρόσκοπτα τη δουλειά σου. Εστίασε στα επαγγελματικά, καθώς πρέπει να τα βάλεις σε σωστή σειρά, μπας και καταφέρεις να αποβάλλεις ένα μεγάλο μέρος του άγχους σου. Απόφυγε να χώσεις τη μύτη σου εκεί που δεν σε σπέρνουν. Γενικώς μείνε αμέτοχος, όπου μπορείς.
DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς πιο άμεσα. Άμεσα είπαμε, όχι απρόσεκτα. Άρα μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες, γιατί εύκολα μπορούν να παρεξηγηθούν. Παράλληλα μην προσπαθείς να επιβάλλεις τις ιδέες και τις απόψεις σου στους άλλους, καθώς όπως εσύ έχεις το δικαίωμα του λόγου, το ίδιο ισχύει και για τους απέναντι, σωστά;
Καρκίνος
DO’S: Για σήμερα εστίασε στο να περάσεις χρόνο με τους φίλους και τους δικούς σου ανθρώπους. Δηλαδή με εκείνους που σας συνδέουν ίδιες απόψεις και ίδια ιδανικά και δεν χρειάζεται να εξηγείς τα αυτονόητα. Κάνε τον απολογισμό σου και βρες τι πέτυχες και ποια εμπόδια σου έκοψαν την φόρα. Έτσι θα μπεις στην καινούργια χρονιά πιο δυνατός.
DON’TS: Μην αφήνεις την κυκλοθυμία και την νευρικότητα που νιώθεις να σε κάνουν απρόσεκτο ή να σε ωθούν στο να κάνεις πικρόχολα σχόλια. Μην χάνεις το μέτρο και μη γίνεσαι ακραία εριστικός. Μην αδιαφορείς, όμως, για όσα λέγονται. Κοινώς κράτα σημειώσεις και κάποιες πληροφορίες που λαμβάνεις. Επαναλαμβάνω, όμως, χωρίς μπηχτές!
Λέων
DO’S: Επειδή σήμερα ολοκληρώνεται η χρονιά, φρόντισε να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις που έχεις αφήσει ανοιχτές – έστω και την τελευταία στιγμή. Μόλις ξεμπερδέψεις, βάλε μπροστά για νέα πλάνα. Πρώτα απ’ όλα τακτοποίησε τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις. Εξέτασε τις νέες προτάσεις που σου γίνονται. Κανόνισε να δεις τους φίλους σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μην πάρεις, όμως, αποφάσεις εν βρασμώ εξαιτίας αυτών. Μην αφήσεις πράγματα στη μέση λόγω της ξενέρας που σου προκαλεί η κυκλοθυμία σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μη μιλάς αφιλτράριστα, γιατί εύκολα μπορούν να προκληθούν εντάσεις.
Παρθένος
DO’S: Κάνε την ενδοσκόπησή σου και βρες τι θέλεις να αλλάξεις, ώστε να βελτιωθείς μέσα στο 2025. Πρώτο και καλύτερο είναι η φιλοσοφία σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, λοιπόν, καθώς αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν εκεί. Κάνε κάποιες υποχωρήσεις μεν, μέχρι εκεί που πρέπει δε. Κοινώς πες αυτό που θέλεις, δεν θα σε μαλώσει κανείς, σωστά;
DON’TS: Μην συνεχίσεις να έχεις τις ίδιες συναναστροφές, καθώς κάποιες απλά σε φθείρουν. Ωστόσο μην ξεκόψεις με τρόπο που θα σε καταστήσει αγενή. Μη γίνεσαι επικριτικός, νομίζοντας πως απλά εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Τέλος του 2025 έφτασε, εσύ ακόμα βαριέσαι να κάνεις αυτό που πρέπει;
Ζυγός
DO’S: Κάνε έναν γερό απολογισμό και δες τι από αυτά που πέρασες, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις υπέρ σου, ώστε να εξελιχθείς. Να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, πώς το λένε; Γίνε πιο δημιουργικός όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Αν, ας πούμε, θέλεις να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου, τότε κάντο με προσεκτικό τρόπο.
DON’TS: Επειδή τελειώνει η χρονιά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε πάρουν τα ζουμιά, έτσι; Ούτε και το παράπονο για όσα άφησες να φύγουν ή για τα ζόρια που σε είχαν μονίμως στην τσίτα, καθώς όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Μην εκφράζεσαι με τρόπο έντονο ή και ειρωνικό, απλά επειδή έχεις πολλά να πεις.
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα εστίασε κυρίως στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και απόλαυσε το θετικό κλίμα που επικρατεί εκεί. Γενικώς, να ξέρεις πως μόνο μέσα από τον διάλογο, θα μπορέσεις να βρεις αποτελεσματικές λύσεις σε όλα αυτά που σε αγχώνουν, έτσι; Μπορείς, λοιπόν, να ζητήσεις βοήθεια, προκειμένου να διαχειριστείς το οτιδήποτε σε ζορίζει.
DON’TS: Μην αφήνεις την κυκλοθυμία να σου δημιουργεί δυσφορία και νεύρα. Όχι μία μέρα σαν τη σημερινή! Μη διστάσεις να λειτουργήσεις λίγο σαν απλός παρατηρητής και να εξετάσεις τα πράγματα που σου κάνουν εντύπωση. Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, ούτε και στα οικονομικά. Άρα μην ξοδεύεις δίχως αύριο!
Τοξότης
DO’S: Τρέξε να κλείσεις τις υποθέσεις που έχεις αφήσει ανοιχτές, για να περάσεις στην καινούργια χρονιά χωρίς άγχος. Κανόνισε να βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους και να μοιραστείς τις σκέψεις και τις ιδέες σου. Παράλληλα, μπορείτε να κάνετε μία ανασκόπηση των σημαντικών σας στιγμών από κοινού. Κάνε απλά κάτι ανάλαφρο και χαλαρό!
DON’TS: Μην αντιδράς υπερβολικά λόγω του ότι μέσα σου επικρατεί το χάος από τα πολλά συναισθήματα που έχεις. Μην εκνευριστείς από κάποιες εξελίξεις που μπορεί να σε πετάξουν εκτός προγράμματος. Κι αυτά στη ζωή είναι! Μην εκφραστείς με βαριά λόγια στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι έντονος, γιατί θα τσακωθείς!
Αιγόκερως
DO’S: Επειδή κλείνει η χρονιά, κάνε έναν απολογισμό κι εστίασε στα όμορφα που κατάφερες. Φρόντισε να γεμίσεις με αισιοδοξία, για να μπορέσεις να κυνηγήσεις με θάρρος τους επόμενους στόχους σου. Πέρνα όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους σου. Ξεκαθάρισε στο κεφάλι σου τι είναι σημαντικό για σένα. Πρόσεχε τις νέες γνωριμίες, αν έχεις ταίρι.
DON’TS: Μην αρνείσαι να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου λόγω των ξαφνικών αλλαγών που προκύπτουν. Μην χάσεις ούτε την ψυχραιμία σου εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με αυτά που λες ή και τα σχόλια που κάνεις, καθώς αυτά μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις. Κρίμα δεν είναι να κλείσεις έτσι την χρονιά;
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τη διάθεσή σου σε καλό επίπεδο, μέρα που είναι. Οργάνωσε τον προσωπικό σου χώρο, για να μπορέσεις να σκεφτείς. Κανόνισε να συναντηθείς με τους ανθρώπους σου, ώστε να ξεχαστείς. Το point σήμερα είναι να χαλαρώσεις και να εκφραστείς άνετα, καθώς το τελευταίο δεν είναι και το ευκολότερο για σένα.
DON’TS: Μην αφήσεις την κυκλοθυμία που σε πιάνει ώρες ώρες να σου βάλει εμπόδια μέσα στη μέρα. Παράλληλα, μη διστάσεις να κινηθείς λίγο πιο αυτόνομα, αλλά μην εκφραστείς κι εντελώς αφιλτράριστα, έτσι; Γενικώς μην το παίζεις ότι δεν σε νοιάζουν οι αντιδράσεις που προκαλείς, γιατί αν μείνεις μόνος σου στο τέλος, να δω τι θα κάνεις!
Ιχθύες
DO’S: Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις, προκειμένου να μπορέσεις να καταλάβεις τα λάθη που έκανες και να τα βελτιώσεις. Εστίασε στους τρόπους με τους οποίους μπορείς να βελτιώσεις το κλίμα γύρω σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τις επικοινωνίες σου. Προσπάθησε να εκφράσεις όσα νιώθεις, ας πούμε, με ηρεμία. Απόφυγε να γίνεις υπερβολικός.
DON’TS: Μην προσπαθείς να πείσεις τους πάντες ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνο με τον δικό σου τρόπο. Μην χαωθείς εξαιτίας της κυκλοθυμίας σου. Μην αγνοείς τον προσωπικό χώρο, τα feelings ή την περιποίησή σου. Γενικώς μην σε αγνοείς! Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο απαντάς σε όσα δεν σου αρέσουν.
