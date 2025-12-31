magazin
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 31.12.2025]
Ημερήσια 31 Δεκεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 31.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Κάνε τον απολογισμό σου σήμερα, ώστε να μπεις στην καινούργια χρονιά με νέα διάθεση και νέους στόχους. Ανάλυσε τα συναισθήματά σου, ώστε να βρεις τι πρέπει να αλλάξει σχετικά με αυτά. Μπορείς να τα εκφράσεις κιόλας. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες και ζητάς. Παράλληλα, θέλω να είσαι προσεκτικός στις μετακινήσεις σου.

DON’TS: Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός και μην εκφράζεσαι με τρόπο αφιλτράριστο κι ώμο, γιατί φέρνεις τους άλλους σε δύσκολη θέση. Από την στιγμή που έχεις εντοπίσει τι σε ενοχλεί, τότε μην το εκφράζεις με τρόπο που δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα, γιατί έτσι δεν θα κερδίσεις απολύτως τίποτα. Μη γίνεις έντονος, αν δε λάβεις τις απαντήσεις που θέλεις.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πέρνα στην ενεργό δράση κι αντέδρασε άμεσα σε όσα ακούς και δεν σου αρέσουν. Πρέπει να τακτοποιήσεις άμεσα κι αποτελεσματικά τις υποθέσεις που εκκρεμούν, καθώς μην ξεχνιόμαστε, τελειώνει το έτος! Πάντως μπορείς να συνεννοηθείς και να βγάλεις άκρη εύκολα. Δέξου βοήθεια και στήριξη από τους φίλους σου. Γίνε δημιουργικός.

DON’TS: Μη γίνεσαι κυκλοθυμικός, γιατί αυτό σε κάνει και νευρικό. Μην πεις διάφορες βλακείες πάνω στα νεύρα σου, γιατί έτσι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και τίποτα παραπάνω. Μην είσαι ωμός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί αυτό δεν αρέσει σε κανέναν. Ούτε εσένα θα σου άρεσε! Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά πολλά, για να μπορέσεις να κάνεις απρόσκοπτα τη δουλειά σου. Εστίασε στα επαγγελματικά, καθώς πρέπει να τα βάλεις σε σωστή σειρά, μπας και καταφέρεις να αποβάλλεις ένα μεγάλο μέρος του άγχους σου. Απόφυγε να χώσεις τη μύτη σου εκεί που δεν σε σπέρνουν. Γενικώς μείνε αμέτοχος, όπου μπορείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς πιο άμεσα. Άμεσα είπαμε, όχι απρόσεκτα. Άρα μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες, γιατί εύκολα μπορούν να παρεξηγηθούν. Παράλληλα μην προσπαθείς να επιβάλλεις τις ιδέες και τις απόψεις σου στους άλλους, καθώς όπως εσύ έχεις το δικαίωμα του λόγου, το ίδιο ισχύει και για τους απέναντι, σωστά;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Για σήμερα εστίασε στο να περάσεις χρόνο με τους φίλους και τους δικούς σου ανθρώπους. Δηλαδή με εκείνους που σας συνδέουν ίδιες απόψεις και ίδια ιδανικά και δεν χρειάζεται να εξηγείς τα αυτονόητα. Κάνε τον απολογισμό σου και βρες τι πέτυχες και ποια εμπόδια σου έκοψαν την φόρα. Έτσι θα μπεις στην καινούργια χρονιά πιο δυνατός.

DON’TS: Μην αφήνεις την κυκλοθυμία και την νευρικότητα που νιώθεις να σε κάνουν απρόσεκτο ή να σε ωθούν στο να κάνεις πικρόχολα σχόλια. Μην χάνεις το μέτρο και μη γίνεσαι ακραία εριστικός. Μην αδιαφορείς, όμως, για όσα λέγονται. Κοινώς κράτα σημειώσεις και κάποιες πληροφορίες που λαμβάνεις. Επαναλαμβάνω, όμως, χωρίς μπηχτές!

Λέων

Λέων

DO’S: Επειδή σήμερα ολοκληρώνεται η χρονιά, φρόντισε να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις που έχεις αφήσει ανοιχτές – έστω και την τελευταία στιγμή. Μόλις ξεμπερδέψεις, βάλε μπροστά για νέα πλάνα. Πρώτα απ’ όλα τακτοποίησε τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις. Εξέτασε τις νέες προτάσεις που σου γίνονται. Κανόνισε να δεις τους φίλους σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μην πάρεις, όμως, αποφάσεις εν βρασμώ εξαιτίας αυτών. Μην αφήσεις πράγματα στη μέση λόγω της ξενέρας που σου προκαλεί η κυκλοθυμία σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μη μιλάς αφιλτράριστα, γιατί εύκολα μπορούν να προκληθούν εντάσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάνε την ενδοσκόπησή σου και βρες τι θέλεις να αλλάξεις, ώστε να βελτιωθείς μέσα στο 2025. Πρώτο και καλύτερο είναι η φιλοσοφία σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, λοιπόν, καθώς αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν εκεί. Κάνε κάποιες υποχωρήσεις μεν, μέχρι εκεί που πρέπει δε. Κοινώς πες αυτό που θέλεις, δεν θα σε μαλώσει κανείς, σωστά;

DON’TS: Μην συνεχίσεις να έχεις τις ίδιες συναναστροφές, καθώς κάποιες απλά σε φθείρουν. Ωστόσο μην ξεκόψεις με τρόπο που θα σε καταστήσει αγενή. Μη γίνεσαι επικριτικός, νομίζοντας πως απλά εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου. Μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Τέλος του 2025 έφτασε, εσύ ακόμα βαριέσαι να κάνεις αυτό που πρέπει;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κάνε έναν γερό απολογισμό και δες τι από αυτά που πέρασες, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις υπέρ σου, ώστε να εξελιχθείς. Να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, πώς το λένε; Γίνε πιο δημιουργικός όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Αν, ας πούμε, θέλεις να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου, τότε κάντο με προσεκτικό τρόπο.

DON’TS: Επειδή τελειώνει η χρονιά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε πάρουν τα ζουμιά, έτσι; Ούτε και το παράπονο για όσα άφησες να φύγουν ή για τα ζόρια που σε είχαν μονίμως στην τσίτα, καθώς όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Μην εκφράζεσαι με τρόπο έντονο ή και ειρωνικό, απλά επειδή έχεις πολλά να πεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα εστίασε κυρίως στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και απόλαυσε το θετικό κλίμα που επικρατεί εκεί. Γενικώς, να ξέρεις πως μόνο μέσα από τον διάλογο, θα μπορέσεις να βρεις αποτελεσματικές λύσεις σε όλα αυτά που σε αγχώνουν, έτσι; Μπορείς, λοιπόν, να ζητήσεις βοήθεια, προκειμένου να διαχειριστείς το οτιδήποτε σε ζορίζει.

DON’TS: Μην αφήνεις την κυκλοθυμία να σου δημιουργεί δυσφορία και νεύρα. Όχι μία μέρα σαν τη σημερινή! Μη διστάσεις να λειτουργήσεις λίγο σαν απλός παρατηρητής και να εξετάσεις τα πράγματα που σου κάνουν εντύπωση. Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, ούτε και στα οικονομικά. Άρα μην ξοδεύεις δίχως αύριο!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Τρέξε να κλείσεις τις υποθέσεις που έχεις αφήσει ανοιχτές, για να περάσεις στην καινούργια χρονιά χωρίς άγχος. Κανόνισε να βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους και να μοιραστείς τις σκέψεις και τις ιδέες σου. Παράλληλα, μπορείτε να κάνετε μία ανασκόπηση των σημαντικών σας στιγμών από κοινού. Κάνε απλά κάτι ανάλαφρο και χαλαρό!

DON’TS: Μην αντιδράς υπερβολικά λόγω του ότι μέσα σου επικρατεί το χάος από τα πολλά συναισθήματα που έχεις. Μην εκνευριστείς από κάποιες εξελίξεις που μπορεί να σε πετάξουν εκτός προγράμματος. Κι αυτά στη ζωή είναι! Μην εκφραστείς με βαριά λόγια στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι έντονος, γιατί θα τσακωθείς!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επειδή κλείνει η χρονιά, κάνε έναν απολογισμό κι εστίασε στα όμορφα που κατάφερες. Φρόντισε να γεμίσεις με αισιοδοξία, για να μπορέσεις να κυνηγήσεις με θάρρος τους επόμενους στόχους σου. Πέρνα όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους σου. Ξεκαθάρισε στο κεφάλι σου τι είναι σημαντικό για σένα. Πρόσεχε τις νέες γνωριμίες, αν έχεις ταίρι.

DON’TS: Μην αρνείσαι να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου λόγω των ξαφνικών αλλαγών που προκύπτουν. Μην χάσεις ούτε την ψυχραιμία σου εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με αυτά που λες ή και τα σχόλια που κάνεις, καθώς αυτά μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις. Κρίμα δεν είναι να κλείσεις έτσι την χρονιά;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τη διάθεσή σου σε καλό επίπεδο, μέρα που είναι. Οργάνωσε τον προσωπικό σου χώρο, για να μπορέσεις να σκεφτείς. Κανόνισε να συναντηθείς με τους ανθρώπους σου, ώστε να ξεχαστείς. Το point σήμερα είναι να χαλαρώσεις και να εκφραστείς άνετα, καθώς το τελευταίο δεν είναι και το ευκολότερο για σένα.

DON’TS: Μην αφήσεις την κυκλοθυμία που σε πιάνει ώρες ώρες να σου βάλει εμπόδια μέσα στη μέρα. Παράλληλα, μη διστάσεις να κινηθείς λίγο πιο αυτόνομα, αλλά μην εκφραστείς κι εντελώς αφιλτράριστα, έτσι; Γενικώς μην το παίζεις ότι δεν σε νοιάζουν οι αντιδράσεις που προκαλείς, γιατί αν μείνεις μόνος σου στο τέλος, να δω τι θα κάνεις!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις, προκειμένου να μπορέσεις να καταλάβεις τα λάθη που έκανες και να τα βελτιώσεις. Εστίασε στους τρόπους με τους οποίους μπορείς να βελτιώσεις το κλίμα γύρω σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τις επικοινωνίες σου. Προσπάθησε να εκφράσεις όσα νιώθεις, ας πούμε, με ηρεμία. Απόφυγε να γίνεις υπερβολικός.

DON’TS: Μην προσπαθείς να πείσεις τους πάντες ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνο με τον δικό σου τρόπο. Μην χαωθείς εξαιτίας της κυκλοθυμίας σου. Μην αγνοείς τον προσωπικό χώρο, τα feelings ή την περιποίησή σου. Γενικώς μην σε αγνοείς! Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο απαντάς σε όσα δεν σου αρέσουν.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June
Το έκανε για τη Γουίνσλετ 30.12.25

H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June

Έχει πεθάνει αρκετές φορές στο παρελθόν σε ταινίες — μαχαιρωμένη στο Caligula, πυροβολημένη στο κεφάλι στο Shadowboxer, στραγγαλισμένη στο Excalibur — αλλά στην Έλεν Μίρεν «δεν άρεσε» ο τρόπος με τον οποίο ο χαρακτήρας της θα έβρισκε τον θάνατό του, λέει η Κέιτ Γουίνσλετ, σκηνοθέτις του Goodbye June στο Entertainment Weekly.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
90s 30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
Fizz 30.12.25

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Σύνταξη
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Χύμα 30.12.25

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα
Tout est politique 30.12.25

Γιατί το στυλ δεν είναι πανάκεια – Και η Μπριζίτ Μπαρντό είναι το ιδανικό παράδειγμα

Το στυλ μπορεί να γοητεύει, αλλά δεν αθωώνει. Η περίπτωση της Μπριζίτ Μπαρντό δείχνει πώς μια αισθητική που ταυτίστηκε με την απελευθέρωση του σώματος μπορεί να συνυπάρχει με πολιτικές θέσεις βαθιά συντηρητικές — και γιατί αυτή η αντίφαση δεν είναι ούτε ουδέτερη ούτε ακίνδυνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
