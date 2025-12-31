magazin
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
31.12.2025 | 15:40
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
Go Fun 31 Δεκεμβρίου 2025 | 21:30

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λίγο πριν γιορτάσει τα 72α γενέθλιά της, η εμβληματική παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ μοιράστηκε την εμπειρία της από τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ευεξίας, όπου η πειθαρχία συναντά την ιατρική επιστήμη για να δώσει τέλος στο δια βίου αγώνα της με τη ζυγαριά.

Σε συνέντευξή της στο People η Γουίνφρεϊ μίλησε για την «απελευθέρωσή» της έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της «μετρώντας κάθε θερμίδα ως πράξη επιβίωσης».

Δηλώνοντας σήμερα πιο ζωντανή από ποτέ, έχοντας αφήσει πίσω της την εποχή που το φαγητό αποτελούσε μια διαρκή εμμονή. Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία ξεκαθαρίζει η Γουίνφρεϊ.

Η ισχυρή των media Γουίνφρεϊ έχει εντάξει εδώ και δυόμισι χρόνια στην καθημερινότητά της τα φάρμακα τύπου GLP-1, μια απόφαση που την οδήγησε στην αυτογνωσία και την οριστική κατάρριψη του μύθου ότι η παχυσαρκία είναι αποκλειστικά ζήτημα έλλειψης θέλησης.

«Κατάλαβα ότι η υπερφαγία δεν προκαλεί την παχυσαρκία, αλλά η παχυσαρκία προκαλεί την υπερφαγία»

Η στροφή στην κοσμοθεωρία της Όπρα ήρθε μέσα από μια σημαντική διαπίστωση: η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια και όχι ένα «ηθικό ελάττωμα».

Στο νέο της βιβλίο με τίτλο Enough: Your Health, Your Weight and What It’s Like to Be Free, [Αρκετά: Η υγεία σας, το βάρος σας και πώς είναι να είσαι ελεύθερος’, το οποίο συνυπογράφει με την ειδικό στην παχυσαρκία Δρ. Άνια Τζάστρεμποφ, αναλύει πώς σταμάτησε να κατηγορεί τον εαυτό της.

Μιλώντας από ένα ξενοδοχείο στην Αυστραλία, η Όπρα Γουίνφρεϊ περιγράφει με πρωτοφανή ηρεμία το πρωινό της. Η σχέση της με το φαγητό, που υπήρξε το επίκεντρο μιας δημόσιας διαμάχης επί σαράντα χρόνια, έχει αλλάξει ριζικά.

«Μόλις έφαγα ένα κρουασάν. Και το έφαγα ολόκληρο», λέει με ένα χαμόγελο. «Παλαιότερα θα σκεφτόμουν: Πόσες θερμίδες έχει αυτό το κρουασάν; Πόση ώρα θα μου πάρει να τις κάψω; Αν το φάω, δεν θα μπορέσω να δειπνήσω. Θα σκεφτόμουν ακόμα αυτό το αναθεματισμένο κρουασάν! Σήμερα ένιωσα το απόλυτο τίποτα. Το μόνο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου ήταν ότι πρέπει να καθαρίσω αυτά τα ψίχουλα» εξηγεί.

Αυτή η μεταμόρφωση ξεκίνησε πριν από δυόμισι χρόνια, όταν η Γουίνφρεϊ άρχισε να χρησιμοποιεί φάρμακα τύπου GLP-1 για την απώλεια βάρους. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από μια επώδυνη πορεία γεμάτη αυτοαμφισβήτηση.

@people #Oprah ♬ soft background music with piano string bells(1283463) – earbrojp

«Πίστευα ότι ήταν θέμα πειθαρχίας και θέλησης. Αλλά σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου», εξομολογείται στο νέο της βιβλίο. «Νιώθω πιο ζωντανή και πιο σφριγηλή από ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η καθημερινότητά της πλέον δεν περιλαμβάνει την αίσθηση της τιμωρίας που τη στοίχειωνε επί χρόνια. Παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, η Όπρα αντιμετωπίζει πλέον τα φάρμακα GLP-1 ως ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης των μηνυμάτων που στέλνει ο εγκέφαλος σχετικά με την πείνα.

Η χρήση τους συνοδεύεται από μια αυστηρή ρουτίνα γυμναστικής έξι ημέρες την εβδομάδα και μια προσεγμένη διατροφή, ενώ η ίδια έχει κόψει εντελώς το αλκοόλ, διαπιστώνοντας ότι η επιθυμία της για αυτό εξαφανίστηκε ως παρενέργεια της θεραπείας.

Παράλληλα, είναι ειλικρινής σχετικά με τις προκλήσεις: τη δια βίου δέσμευση που απαιτείται, τις πεπτικές διαταραχές που αντιμετωπίζει και την ανάγκη για συμπληρώματα μαγνησίου και επαρκή ενυδάτωση.

Η δύναμή της είναι πλέον εσωτερική, καθώς ο θόρυβος γύρω από το φαγητό έχει κοπάσει, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στην ουσιαστική ευεξία.

«Σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου για γονίδια και ένα περιβάλλον που δεν μπορώ να ελέγξω»

Η νέα καθημερινότητα της Όπρα δεν αφορά μόνο την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τον κόσμο. Στο πλευρό της έχει πάντα τον σύντροφό της, Στέντμαν Γκράχαμ, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτικός σε κάθε της στάδιο.

Η ίδια αισθάνεται τόσο ευγνώμων για αυτή τη μεταμόρφωση που έχει επιλέξει να καλύπτει το κόστος των φαρμάκων για γνωστούς της που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν. Το μήνυμά της είναι σαφές: κανείς δεν πρέπει να κατηγορεί τον εαυτό του για τα γονίδιά του ή για ένα περιβάλλον που δεν μπορεί να ελέγξει.

«Η ιατρική βοήθεια ήταν για μένα μια ανακούφιση και ένα δώρο»

«Δεν τιμωρώ συνεχώς τον εαυτό μου. Μετά βίας αναγνωρίζω τη γυναίκα που έγινα. Αλλά είναι μια ευτυχισμένη γυναίκα» λέει για τη νέα συνθήκη της αποδοχής, μετά από τη δημόσια ταπείνωση. Οι τίτλοι των εφημερίδων που την αποκαλούσαν «πιο παχιά από ποτέ» παραμένουν χαραγμένοι στη μνήμη της.

«Ήμουν πάντα σίγουρη για ό,τι έκανα, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα απογοητευμένη με το υπέρβαρο σώμα μου. Με έφερε σε δύσκολη θέση; Ναι. Ένιωθα απογοήτευση από τον εαυτό μου που συνέχιζα να αποτυγχάνω; Ναι, κάθε φορά. Ένιωθα ότι ήταν δικό μου λάθος», παραδέχεται.

Η κατάσταση αυτή γινόταν ακόμα πιο δύσκολη λόγω της κοινωνικής της θέσης. «Η αποτυχία έμοιαζε διπλά ντροπιαστική γιατί έχω πρόσβαση σε τόσα πολλά: σεφ, γυμναστές και τις πιο υγιεινές τροφές», γράφει στο βιβλίο της, θυμίζοντας την εποχή που έφτασε στο σημείο να μην τρώει στερεά τροφή για τέσσερις μήνες μόνο και μόνο για να αποδείξει στον κόσμο ότι έχει θέληση.

Η μεγάλη αλλαγή συνέβη το 2023, όταν κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής για την παχυσαρκία, η Όπρα κατάλαβε τη βιολογική διάσταση του προβλήματός της.

«Δεν θα άλλαζα τίποτα από το ταξίδι μου, γιατί κάθε στιγμή με οδήγησε στην ελευθερία που νιώθω σήμερα»

«Κατάλαβα ότι η υπερφαγία δεν προκαλεί την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία προκαλεί την υπερφαγία. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό και απελευθερωτικό πράγμα που έχω βιώσει ως ενήλικας», δηλώνει. Για χρόνια απέφευγε τη λέξη παχυσαρκία, θεωρώντας ότι υποδήλωνε έλλειψη ελέγχου.

Η ιατρική βοήθεια της φάνηκε τελικά ως μια αναγκαία διέξοδος λέει η Γουίνφρεϊ. «Ένιωσα ανακούφιση… σαν ένα δώρο». Σήμερα, βλέπει το φάρμακο ως «ένα εργαλείο που σε βοηθά να διαχειριστείς τα μηνύματα που στέλνονται στον εγκέφαλό σου για την υπερφαγία».

Η ηρεμία που της προσέφερε αυτή η θεραπεία είναι ανεκτίμητη: «Μου χάρισε μια ήρεμη δύναμη που συνοδεύει καθετί που κάνω. Τα πάντα είναι πιο ήρεμα και πιο δυνατά».

@itsthechuckyv Oprah Winfreys most memorable moments #oprah #oprahwinfrey #oprahwinfreyshow #classicoprah #popculture #talkshows ♬ original sound – ChuckyV❌

Όπως πάντα, η Γουίνφρεϊ κάνει τα πάντα μια δημόσια υπόθεση. Η παρουσιάστρια που έχει ιδρύσει τη δική της μιντιακή αυτοκρατορία επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει το βάρος.

«Αν η παχυσαρκία υπάρχει στο γενετικό σου υλικό, θέλω να ξέρουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι δικό τους σφάλμα», τονίζει με έμφαση καθώς προτρέπει τους πάντες να σταματήσουν την αυτοκριτική. «Θέλω οι άνθρωποι να σταματήσουν να κατηγορούν τον εαυτό τους για γονίδια και ένα περιβάλλον που δεν μπορούν να ελέγξουν» λέει.

Παρά τις δυσκολίες και τις παρενέργειες, όπως η ανάγκη για αυξημένη ενυδάτωση και λήψη μαγνησίου, η ίδια δεν μετανιώνει για τίποτα. «Δεν θα άλλαζα τίποτα από το ταξίδι μου τώρα. Παρά τη ντροπή και τις κατηγορίες προς τον εαυτό μου, δεν θα άλλαζα τίποτα από τη διαδρομή. Ό,τι συνέβη έπρεπε να συμβεί για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και χαίρομαι που νιώθω ελεύθερη από τον αγώνα».

