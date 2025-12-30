magazin
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
30 Δεκεμβρίου 2025 | 23:00

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Άγχος: 4 πρακτικές στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε

Spotlight

Ο θάνατος της Μπριζίτ Μπαρντό άνοιξε στη Γαλλία μια έντονη πολιτική συζήτηση για το αν αξίζει –και με ποιον τρόπο– έναν εθνικό φόρο τιμής.

Ο δεξιός πολιτικός Ερίκ Σιοτί ζήτησε δημόσια να οργανωθεί επίσημη τελετή προς τιμήν της, χαρακτηρίζοντάς την «τη Marianne της Γαλλίας» – μια αναφορά στο εμβληματικό σύμβολο της γαλλικής δημοκρατίας, το πρόσωπο του οποίου είχε ενσαρκώσει η Μπαρντό τη δεκαετία του ’60. Η διαδικτυακή πρωτοβουλία που ξεκίνησε συγκέντρωσε πάνω από 23.000 υπογραφές και υποστηρίχθηκε και από κύκλους της άκρας δεξιάς.

Οι αντιδράσεις

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ αντέτεινε ότι οι εθνικές τιμές αποδίδονται μόνο σε πρόσωπα που προσέφεραν «εξαιρετικές υπηρεσίες στο έθνος». Αναγνώρισε τη σημασία της Μπαρντό ως κινηματογραφικού συμβόλου, αλλά επισήμανε πως η μετέπειτα πορεία της την απομάκρυνε από τις δημοκρατικές αξίες, υπενθυμίζοντας τις καταδίκες της για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Παρά τις αντιρρήσεις, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη χαρακτήρισε «θρύλο του αιώνα», μια γυναίκα που ενσάρκωσε την ελευθερία, ενώ ο Σιοτί τον κάλεσε να αναλάβει την πρωτοβουλία για έναν επίσημο αποχαιρετισμό. Παράλληλα, ο δήμαρχος της Νίκαιας (νοτιοανατολική Γαλλία) Κριστιάν Εστροζί ανακοίνωσε ότι η πόλη θα δώσει το όνομά της σε έναν εμβληματικό δημόσιο χώρο.

Η Μπαρντό, που πρωταγωνίστησε σε περίπου 50 ταινίες και έγινε παγκόσμιο σύμβολο με το Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα το 1956, εγκατέλειψε τον κινηματογράφο το 1973 για να αφοσιωθεί στην προστασία των ζώων. Έζησε για δεκαετίες στο Σεν-Τροπέ, στο σπίτι της La Madrague, ενώ παράλληλα έγινε γνωστή για τις ακροδεξιές της θέσεις και προσβλητικές δηλώσεις – ιδιαίτερα εις βάρος μουσουλμάνων και κατοίκων της Ρεϊνιόν.

Στο εσωτερικό της Αριστεράς δεν υπάρχει ενιαία στάση. Ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρεν δήλωσε πως, αν το αποφασίσει ο πρόεδρος, δεν βλέπει λόγο αντίδρασης, παραπέμποντας στο δημόσιο λαϊκό «αντίο» που είχε δοθεί στον Τζόνι Χαλιντέι το 2017.

Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» στη Γαλλία

Με τον όρο «εθνικός φόρος τιμής» στη Γαλλία νοείται μια επίσημη κρατική αναγνώριση, που αποφασίζεται σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο και συνοδεύεται από δημόσια τελετή με συμβολικό χαρακτήρα, παρουσία της πολιτειακής ηγεσίας.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν δημόσιο αποχαιρετισμό, αλλά για μια πράξη με ισχυρό πολιτικό και ηθικό βάρος, μέσω της οποίας το κράτος αναγνωρίζει ότι το πρόσωπο που τιμάται προσέφερε εξαιρετική και διαχρονική συμβολή στο έθνος.

Γιατί θεωρείται αμφιλεγόμενη προσωπικότητα η Μπριζίτ Μπαρντό;

Η δημόσια εικόνα της Μπριζίτ Μπαρντό άλλαξε δραματικά με το πέρασμα των δεκαετιών. Από παγκόσμιο σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου και ενσάρκωση της σεξουαλικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, μετατράπηκε σε μια φιγούρα που προκαλούσε συστηματικά σοκ και αντιδράσεις λόγω των πολιτικών και κοινωνικών της τοποθετήσεων.

Στα ώριμα χρόνια της, ταυτίστηκε ανοιχτά με τη γαλλική ακροδεξιά και αποτέλεσε εξαίρεση στον χώρο του θεάματος: ήταν η μόνη σταρ τέτοιου μεγέθους που υπερασπίστηκε δημόσια αυτές τις θέσεις χωρίς υπεκφυγές. Καταδικάστηκε πέντε φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους, κυρίως για δηλώσεις που στόχευαν μουσουλμανικές κοινότητες, μετανάστες, αλλά και κατοίκους της Ρεϋνιόν, τους οποίους είχε χαρακτηρίσει με όρους που τα γαλλικά δικαστήρια έκριναν απροκάλυπτα ρατσιστικούς.

Ιδιαίτερα εκρηκτική υπήρξε η ρητορική της γύρω από το Ισλάμ. Σε επιστολές και δημόσιες παρεμβάσεις της για μουσουλμανικές γιορτές με τελετουργική σφαγή ζώων, προειδοποιούσε ότι «το έδαφος της Γαλλίας θα ποτιστεί με το αίμα των σφαγμένων προβάτων», ενώ σε άλλο σημείο έφτασε να δηλώσει πως «σφάζουν γυναίκες, παιδιά, μοναχούς, δημόσιους υπαλλήλους και τουρίστες – μια μέρα θα σφάξουν κι εμάς, και θα το έχουμε αξίξει». Έθετε ακόμη το ερώτημα αν η Γαλλία οδεύει προς μια «μουσουλμανική Μαριάν», χρησιμοποιώντας εικόνες που ενίσχυαν φόβους και στερεότυπα.

Η ίδια προσπαθούσε να παρουσιάζει αυτές τις τοποθετήσεις ως προέκταση του αγώνα της για τα δικαιώματα των ζώων, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι συχνά μιλούσε με θυμό και συναισθηματική φόρτιση, επειδή θεωρούσε πως «τα πράγματα προχωρούν υπερβολικά αργά». Παρά τις καταδίκες, στο δικαστήριο επέμενε: «Δεν είμαι ρατσίστρια στην καρδιά».

Παράλληλα, η Μπαρντό ήρθε σε μετωπική σύγκρουση με τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα. Επέκρινε ανοιχτά το #MeToo, αμφισβητώντας τα κίνητρα γυναικών που μίλησαν για σεξουαλική παρενόχληση και υποστηρίζοντας ότι στον κινηματογράφο υπήρχε συχνά μια συνειδητή «συναλλαγή». Δήλωνε πως η ίδια δεν αισθάνθηκε ποτέ θύμα και αντιμετώπιζε τα σχόλια για την εμφάνισή της ως φιλοφρονήσεις, όχι ως προσβολή.

Στις τελευταίες δημόσιες και τηλεοπτικές της εμφανίσεις, απέρριπτε χωρίς περιστροφές τον φεμινισμό, λέγοντας ότι δεν την εκφράζει και ότι προτιμά έναν παραδοσιακό τρόπο σκέψης. Όλες αυτές οι θέσεις –από τον ανοιχτό ρατσιστικό λόγο μέχρι την εχθρότητα προς τον φεμινισμό– συνέβαλαν στο να παραμείνει μέχρι το τέλος μια από τις πιο διχαστικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της γαλλικής δημόσιας ζωής.

YouTube thumbnail

Η κηδεία

Το σίγουρο είναι ότι η ίδια η Μπαρντό είχε απορρίψει εδώ και χρόνια κάθε ιδέα επίσημων τιμών. Σύμφωνα με το BBC, φίλοι και δημοσιογράφοι που τη γνώριζαν καλά τονίζουν ότι επιθυμούσε έναν διακριτικό και ιδιωτικό αποχαιρετισμό. Αν και είχε ζητήσει να ταφεί στο σπίτι της στη Ριβιέρα, τελικά θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική ταφή στο παραθαλάσσιο κοιμητήριο του Σεν-Τροπέ, κοντά στους οικογενειακούς της τάφους.

Η κηδεία της έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου στον ναό Notre-Dame de l’Assomption και θα μεταδοθεί σε γιγαντοοθόνες σε όλη την πόλη, σύμφωνα με το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό.

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
«Άλογα αναπαραγωγής» 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
Rotten Tomatoes 29.12.25

Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά Stranger Things δέχτηκε ένα «χτύπημα» από κριτικούς και κοινό σε βαθμολογία και σχόλια.

Σύνταξη
Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ
Culture Live 29.12.25

Πενήντα χρόνια χωρίς τη Χάνα Άρεντ: Οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάνα Άρεντ, οι «Απαρχές του ολοκληρωτισμού» διαβάζονται ξανά ως ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βιβλίο, που βοηθά να κατανοήσουμε τις πολιτικές εντάσεις και τα ρήγματα του σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διεθνείς καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια
Αντίο 29.12.25

Οι διεθνείς καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Ρομπέρτα Φλακ, η Νταϊάν Κίτον, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Μαριάν Φέιθφουλ είναι μερικοί από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες που απεβίωσαν το 2025. Ας τους ξαναθυμηθούμε μέσα από τις ατάκες τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μύθος 29.12.25

Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
Πρώην φεμινιστικό σύμβολο 29.12.25

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας
«Lifestyle» 28.12.25

Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας

Δεν εμφανίζεται πια με συνθήματα και σύμβολα. Η άκρα δεξιά μπαίνει στη ζωή μας μέσα από μουσικές playlists, βίντεο στο YouTube, meme και lifestyle αισθητικές που μοιάζουν αθώες. Ο εξτρεμισμός σήμερα δεν φωνάζει — κυκλοφορεί σαν pop κουλτούρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Σινεφίλ 28.12.25

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
