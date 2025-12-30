DO’S: Σήμερα παρατήρησε πως τα πράγματα γύρω σου ηρεμούν λίγο, άρα εκμεταλλεύσου το αυτό, για να φέρεις στα ίσια τους, που λέμε, τα οικονομικά σου. Αυτό αν θέλεις να σταματήσεις να ταλαιπωρείσαι άδικα, αλλιώς άστο ως έχει! Στα επαγγελματικά, κινήσου με άνεση μεν, κάνοντας προσεκτικούς χειρισμούς δε, για να κερδίσεις τις εντυπώσεις.

DON’TS: Μην κωλώσεις να ζητήσεις λίγο παραπάνω χρόνο, αν σου χρειάζεται, προκειμένου να παραδώσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς αυτά που ακούς και μην τα αφήσεις να σε παρασύρουν σε συζητήσεις που θα σε ωθήσουν στο να μιλήσεις σκληρά. Όμως μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις μετακινήσεις σου.