Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 30.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- «Δεν τον είδε κανείς» - Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη στις Σέρρες
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
- Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο των Αμπού Ομπέιντα, Μοχάμεντ Σινουάρ και άλλων στελεχών της
- Εφιαλτικά σενάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026 - Τι προβλέπουν οι ειδικοί
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα παρατήρησε πως τα πράγματα γύρω σου ηρεμούν λίγο, άρα εκμεταλλεύσου το αυτό, για να φέρεις στα ίσια τους, που λέμε, τα οικονομικά σου. Αυτό αν θέλεις να σταματήσεις να ταλαιπωρείσαι άδικα, αλλιώς άστο ως έχει! Στα επαγγελματικά, κινήσου με άνεση μεν, κάνοντας προσεκτικούς χειρισμούς δε, για να κερδίσεις τις εντυπώσεις.
DON’TS: Μην κωλώσεις να ζητήσεις λίγο παραπάνω χρόνο, αν σου χρειάζεται, προκειμένου να παραδώσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς αυτά που ακούς και μην τα αφήσεις να σε παρασύρουν σε συζητήσεις που θα σε ωθήσουν στο να μιλήσεις σκληρά. Όμως μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις μετακινήσεις σου.
Ταύρος
DO’S: Επειδή η μέρα είναι διαφορετική από την χθεσινή – προς το καλό – προσπάθησε να κινηθείς κι εσύ με έναν διαφορετικό τρόπο. Λίγο πιο ανάλαφρο και αισιόδοξο δηλαδή. Πρώτα βρες τις εναλλακτικές που υπάρχουν και έπειτα κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις με γνώμονα αυτές. Αν έχεις καλή διάθεση, φρόντισε να ασχοληθείς με πολλά πράγματα.
DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις κάτι, ώστε να ξεπεράσεις τα κολλήματά σου, καθώς πρέπει να προχωρήσεις χωρίς να τα αφήνεις να σε ρίχνουν πια. Μην επηρεαστείς από το βαρύ κλίμα που μπορεί να επικρατήσει μέσα στην παρέα. Μπόρα είναι, θα περάσει! Γι’ αυτό, λοιπόν, μη γίνεσαι απόλυτος. Το «να τα βρούμε κάπου στη μέση» σου λέει τίποτα;
Δίδυμοι
DO’S: Συνέχισε να κινείσαι παρασκηνιακά. Όχι μόνο αυτό, αλλά πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε μπορεί να χαλάσει τη διάθεσή σου ή που δεν σε αφορά καθόλου! Χαλάρωσε, καθάρισε το μυαλό σου και οργάνωσε σωστότερα τις μελλοντικές κινήσεις σου. Αν νιώθεις ότι πιέζεσαι κάπως από τα οικονομικά σου, τότε κάνε κάτι, για να τα διευθετήσεις.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με το κλίμα που δημιουργείται στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μη γίνεσαι αμετακίνητος ή και απόλυτος σε αυτά που λες, νομίζοντας πως γίνεσαι συγκεκριμένος. Κάπου χάνεις το μέτρο μέλλον. Μην χρησιμοποιήσεις ούτε βαριές κουβέντες, νομίζοντας πως απλά βάζεις όρια. Κυρίως γίνεσαι αγενής, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα προτίμησε να εστιάσεις στους φίλους σου, ώστε να μπορέσεις να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί και στις υπόλοιπες διαπροσωπικές σου σχέσεις. Εντόπισε τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερη δουλειά και προσπάθησε να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει τελευταία. Κόψε, όμως, τις υπερβολικές αντιδράσεις!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι αμετακίνητος ή ακόμα χειρότερα και εντελώς απόλυτος στον τρόπο με τον οποίο ζητάς να γίνουν κάποια πράγματα, γιατί με αυτό το βιολάκι κανείς δεν θα θέλει να δουλέψει μαζί σου και οι δουλειές σου θα πάνε άκλαυτες! Γενικώς μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου.
Λέων
DO’S: Σήμερα μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου άνετα και γρήγορα. Για να βγουν, όμως, και αποτελεσματικά, πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις καίριες αλλαγές στο πρόγραμμα, ώστε και να εξασφαλίσεις χρόνο για την πάρτη σου, αλλά και να τα βγάλεις όλα εγκαίρως. Πάρε μέρος σε συζητήσεις από τις οποίες μπορείς να μαζέψεις πληροφορίες.
DON’TS: Μην κωλώσεις να διαχειριστείς τα διάφορα απρόοπτα με τον δικό σου μοναδικό τρόπο, καθώς αυτό θα βελτιώσει την εικόνα σου και θα κερδίσει τις εντυπώσεις! Μην σου βάζεις εμπόδια, γιατί αυτοπεριορίζεσαι άδικα. Μην αρχίσεις τα σενάρια, γιατί δεν έχουν καμία λογική. Μην αρχίσεις, όμως, ούτε την υπερανάλυση. Δε βοηθάει κάπου!
Παρθένος
DO’S: Μείνε ανοιχτός στις συζητήσεις που κάνεις, καθώς μέσω αυτών πρόκειται να σου παρουσιαστούν εναλλακτικές. Μέσω αυτών, λοιπόν, θα μπορέσεις κι εσύ να διαχειριστείς πιο άνετα τις υποθέσεις που σχετίζονται τόσο με τη δουλειά, όσο και με την καρδιά σου. Παράλληλα, οργάνωσε προσεκτικά τις παρακάτω κινήσεις σου μεν, όντας αισιόδοξος δε.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός ή ακόμα και απρόσεκτος στο πόσο προχωράς κάποιες υποθέσεις για τις οποίες δεν έχεις καμιά απτή απόδειξη ότι μπορούν να εξελιχθούν όντως καλά. Μη γίνεσαι ούτε παρορμητικός. Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρουν ορισμένοι έμπιστοι συνάδελφοί σου. Αφού το έχεις ανάγκη!
Ζυγός
DO’S: Επειδή η φάση σήμερα φαίνεται να ηρεμεί, γιατί δεν προσπαθείς κι εσύ να διαχειριστείς λίγο πιο ήρεμα τα συναισθήματά σου; Κάντο όλο αυτό με οργάνωση και ειδική μέριμνα σε σένα και στις ανάγκες σου. Κάνε ό, τι μπορείς για να βελτιώσεις τα πράγματα στο σπίτι και στην οικογένεια, έτσι ώστε να μειώσεις τα επίπεδα του άγχους σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος ως προς τις ευθύνες που αναλαμβάνεις ή τις δουλειές που σου αναθέτουν οι ανώτεροί σου. Μη ζορίζεσαι τόσο να συγκεντρωθείς, γιατί δεν θα μπορέσεις να επικεντρωθείς στο ζητούμενο. Κοινώς θα χάσεις την μπάλα! Μην είσαι ούτε επικριτικός, αλλά ούτε και υπεραναλυτικός. Τόσο- όσο!
Σκορπιός
DO’S: Υπάρχει ηρεμία σήμερα, άρα αυτό σημαίνει πως υπάρχει άνεση στο να επικοινωνήσεις αυτά που θέλεις μέσα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, σωστά; Σωστά! Ωστόσο σκέψου πρώτα πως νιώθουν οι απέναντι, ώστε να μπορέσεις να εκφράσεις αυτό που θέλεις εσύ μεν, με επιείκεια και ηρεμία δε. Διαχειρίσου με ψυχραιμία τα αχρείαστα σχόλια.
DON’TS: Μην κωλώνεις πουθενά. Μην κωλώνεις, ας πούμε, στα ζόρικα σκηνικά που παρουσιάζονται εντελώς από το πουθενά μπροστά σου, καθώς δεν πρόκειται για κάτι που δεν μπορείς να λύσεις. Μην αγχώνεσαι και μην πιέζεσαι από την στενότητα που επικρατεί στα οικονομικά, καθώς το ξερό σου το κεφάλι φταίει! Μην ξοδεύεις αλόγιστα λοιπόν!
Τοξότης
DO’S: Αν παρατηρήσεις καλά το πως κινείται η μέρα, θα δεις ότι υπάρχει αρκετή ελευθερία κινήσεων. Άρα μπορείς να βάλεις μέσα στο πρόγραμμα όλα όσα έχεις να κάνεις και να τα διευθετήσεις κιόλας χωρίς άγχος ή και πίεση! Από την άλλη, πρέπει να οργανώσεις σωστότερα τα οικονομικά σου, προκειμένου να μπορέσεις να νιώσεις πιο ασφαλής.
DON’TS: Μην αγνοείς τις προτάσεις που σου γίνονται και μην είσαι απρόσεκτος, όταν κάποιος σου μιλάει! Μην αρνείσαι τη βοήθεια που θέλουν να σου δώσουν οι δικοί σου άνθρωποι. Στο κάτω κάτω γι’ αυτό είναι οι δικοί σου άνθρωποι, έτσι; Μην είσαι ανυποχώρητος έστω στο να ακούσεις τι έχουν να προτείνουν. Κοινώς μη γίνεσαι εγωιστής.
Αιγόκερως
DO’S: Βρες τις ισορροπίες σου, για να μπορέσεις να βρεις και το κέφι σου. Στα ερωτικά, είτε είσαι ελεύθερος είτε όχι, φλέρταρε και δείξε το ενδιαφέρον σου. Στα επαγγελματικά, άσε το δημιουργικό σου κομμάτι να βγει προς τα έξω, καθώς αυτό μπορεί να σε ξελασπώσει από δύσκολες καταστάσεις ή να κερδίσει τις εντυπώσεις για λογαριασμό σου.
DON’TS: Μην εμπλακείς σε παρασκηνιακές συζητήσεις- ούτε έμμεσα, αλλά ούτε και άμεσα. Και αυτό γιατί μπορεί να προκύψουν σκηνικά τα οποία είτε που θα σε ζορίσουν αρκετά είτε που θα σε εκθέσουν. Δε νομίζω να θέλεις κάποιο από τα δύο, σωστά; Μη γίνεσαι καχύποπτος. Ωστόσο μη διστάσεις να κρατήσεις αποστάσεις από ορισμένους.
Υδροχόος
DO’S: Σήμερα φαίνεται πως χαλαρώνει ατμόσφαιρα, άρα κάνε το ίδιο κι εσύ. Έτσι θα μπορέσεις και να διαχειριστείς με μεγαλύτερη ευκολία όσα σε πιέζουν, αλλά και να τα βάλεις σε σωστή σειρά. Πάρε αποστάσεις, λοιπόν, και εστίασε μόνο σε αυτά που θεωρείς εσύ σημαντικά για σένα. Πρόσεχε πολύ, όμως, το κλίμα που επικρατεί μέσα στην παρέα σου.
DON’TS: Μην ανοιχτείς στους ανθρώπους που βλέπεις ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης ούτε με αίτηση! Μην σηκώνεις τύχη άμυνας και μην κλείνεις τα αυτιά σου, όταν προσπαθούν να σου μιλήσουν. Στα επαγγελματικά, μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί θα σου κοστίσει σε χρόνο. Μην χαθείς ανάμεσα στα «θέλω» και στα «πρέπει».
Ιχθύες
DO’S: Αν κάτι ευνοείται σήμερα για σένα, τότε αυτό είναι το κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα πάρε μέρος σε συζητήσεις και φλέρταρε ή απλά επέκτεινε το κοινωνικό σου δίκτυο. Ή γιατί όχι και όλα μαζί, έτσι; Μέσω αυτών των επαφών, πάντως, ενδέχεται να γνωρίσεις άτομα που θα σου φανούν αρκετά βοηθητικά στο κομμάτι των επαγγελματικών.
DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις τις μετακινήσεις που θες ή τις συναντήσεις με φίλους που έχεις να δεις καιρό. Μην αγχώνεσαι εξαρχής για κάποια ζητήματα που αφορούν τη δουλειά, γιατί μπορεί κάτι να πάει στραβά, μπορεί, όμως, και όχι! Πάντως μην κολλάς, γιατί δεν μπορείς να δεις πέρα από τη μύτη σου! Μην κινείσαι χωρίς προετοιμασία.
- Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 30.12.2025]
- Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
- Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
- «Βραζιλία πρόσεχε τον Ελ Κααμπί» – Το yahoo sports προειδοποιεί την Σελεσάο ενόψει Μουντιάλ
- Η Camilla Araújo αποχωρεί από το OnlyFans μετά από πέντε χρόνια και κέρδη 20 εκατομμυρίων δολαρίων
- Ο πλανήτης που θα έπρεπε να μην υπάρχει – Ένα μυστήριο και μια αποστολή που μπορεί να δώσει απαντήσεις
- ΑΕΚ Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις