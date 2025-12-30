Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Για ακόμη μία χρονιά, πολλοί celebrities άφησαν πίσω τους τα χιόνια, τα παλτό και τα χειμωνιάτικα τοπία, επιλέγοντας να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε εξωτικούς, καλοκαιρινούς προορισμούς. Ηλιοβασιλέματα, φοίνικες και μαγιό κυριάρχησαν στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι το «tropical Christmas» είναι πλέον σταθερή τάση.

Στο Σεν Μπαρτς, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της διεθνούς ελίτ, εντοπίστηκαν ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, ενώ στο ίδιο νησί βρέθηκε και η Χάιντι Κλουμ με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτς. Στιγμές χαλάρωσης στην παραλία και κοσμικές εμφανίσεις έδωσαν τον τόνο των γιορτών.

Στην Καραϊβική κινήθηκε και ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, ο οποίος πέρασε τις γιορτινές ημέρες στα Μπαρμπέιντος, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Πιο νότια, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο μοιράστηκε εικόνες από Μεξικό, Βραζιλία και Μπαχάμες, επιβεβαιώνοντας πως το καλοκαιρινό mood δεν γνωρίζει εποχές.

Στο ίδιο κλίμα, η Ντούα Λίπα επέλεξε ζεστούς προορισμούς για τις γιορτές, ανεβάζοντας φωτογραφίες από παραλία, ενώ η Τζορτζία Φάουλερ έκανε αίσθηση με χριστουγεννιάτικο μπικίνι, συνδυάζοντας το festive στοιχείο με καλοκαιρινό σκηνικό.

H Άσλεϊ Ρόμπερτς ταξίδεψε στον Μαυρίκιο με τον σύντροφό της, απολαμβάνοντας έναν απόλυτα τροπικό εορτασμό.

Από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μαλδίβες, τον Μαυρίκιο και τις Μπαχάμες, το μήνυμα ήταν σαφές: για πολλούς διάσημους, οι γιορτές του 2025 είχαν περισσότερο ήλιο, θάλασσα και μαγιό και λιγότερο χειμώνα. Ένα διαφορετικό, αλλά πλέον καθιερωμένο, χριστουγεννιάτικο σκηνικό που φαίνεται να ήρθε για να μείνει.