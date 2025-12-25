Άννα Βίσση: Χριστούγεννα με τους εγγονούς της στο Κουρσεβέλ της Γαλλίας
Η Άννα Βίσση ξέκλεψε χρόνο από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της για να βρεθεί με την οικογένεια της.
Η Άννα Βίσση, αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Κουρσεβέλ, ένα από τα πιο πολυτελή χειμερινά θέρετρα της Γαλλίας, μαζί με τα δύο παιδιά της Σοφίας Καρβέλα, τον Νίκο και τον Νέστορα.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε τις πρώτες εικόνες από τις χριστουγεννάτικες διακοπές της με τους φίλους της στο Instagram.
Άννα Βίσση: Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση
Μάλιστα, στη μία φωτογραφία ποζάρει η ίδια από την πολυθρόνα, ενώ στην άλλη βλέπουμε τον εγγονό της να φορά το T-Shirt για τα 10 χρόνια των εμφανίσεών της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Η Άννα Βίσση σχολίασε «δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερο μοντέλο».
Πριν λίγες ημέρες, η Άννα Βίσση από τη σκηνή του Hotel Ερμού όπου εμφανίζεται, ερμηνεύοντας το «Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω», απάντησε στις φήμες που τη θέλουν να ολοκληρώνει τις εμφανίσεις της αυτή τη χρονιά.
«Και για να απαντήσω σε αυτά που γράφονται, η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα. Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω», φώναξε στο μικρόφωνο, διαψεύδοντας αυτούς που την ήθελαν μακριά από τις πίστες.
«Από του χρόνου, Άννα Βίσση τη νύχτα τέλος. Θεωρεί η ίδια ότι πρέπει να κάνει μία παύση και να κάνει άλλα πράγματα. Συζητά να κάνει μιούζικαλ με τον Νίκο Καρβέλα στο θέατρο, όπως είχε κάνει τους Δαίμονες.
Εννοώ ότι δε θα μπορείς να τη δεις στα μπουζούκια… Θέλει να κάνει μία παύση για τον επόμενο ή δύο χρόνια» είχε αναφερθεί χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.
