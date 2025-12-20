Άννα Βίσση: Γιόρτασε τα γενέθλια της στην πίστα – Η έκπληξη της κόρης της Σοφίας και των εγγονών της
Η Αννα Βίσση έχει γεννηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 1957.
Η Άννα Βίσση δέχθηκε μια μεγάλη έκπληξη, ενώ βρίσκονταν στην πίστα του Hotel Ερμού, όπου εμφανίζεται για 10η χρονιά. Η κόρη της Σοφία μαζί με τους δύο εγγονούς της Νέστορα και Νίκο ανέβηκαν στην πίστα με μια τεράστια τούρτα και γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια της τραγουδίστριας.
Άννα Βίσση: Ευτυχισμένα γενέθλια με την οικογένεια της και τους συνεργάτες της
Τραγουδώντας όλοι μαζί το Happy Birthday μπροστά σε ένα κατάμεστο μαγαζί, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και ευχές.
Μάλιστα, μητέρα και κόρη αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί, με την Άννα Βίσση εμφανώς συγκινημένη, ενώ όλοι οι θαμώνες τραγουδούσαν «Χρόνια Πολλά» μαζί τους.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια δέχθηκε τις αγκαλιές και τις ευχές των συνεργατών της ενώ βρίσκοντας στην πίστα.
Άννα Βίσση: Το δικό της μήνυμα για τα γενέθλια της
Τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Άννα Βίσση έγραψε στα Instagram Stories της:
«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα «αναπόφευκτα» γενέθλια μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε».
