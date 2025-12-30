Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ο Τάιλερ Πέρι βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα αγωγή για σεξουαλική επίθεση, τη δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες, με κατηγορίες ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση ισχύος που διαθέτει στο Χόλιγουντ για να προβεί σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις. Τη μήνυση κατέθεσε ηθοποιός που είχε συμμετάσχει στην ταινία Boo! A Madea Halloween.

Ο ηθοποιός Μάριο Ροντρίγκες προσέφυγε στη Δικαιοσύνη την Πέμπτη στην Καλιφόρνια, καταγγέλλοντας ότι επί σειρά ετών δεχόταν επαναλαμβανόμενες και ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις από τον Πέρι.

Σύμφωνα με την αγωγή, τα περιστατικά περιλαμβάνουν σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση, με ορισμένα να φέρονται ότι σημειώθηκαν στο σπίτι του σκηνοθέτη στο Λος Άντζελες. Ο Ροντρίγκες ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στρέφεται και κατά της Lionsgate, κατηγορώντας το στούντιο ότι αγνόησε τις καταγγελίες.

Η Lionsgate δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ ο δικηγόρος του Πέρι αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με το Associated Press.

Πώς ξεκίνησε η γνωριμία

Όπως περιγράφεται στο δικόγραφο, η πρώτη επαφή έγινε το 2014, όταν ο Ροντρίγκες προσεγγίστηκε σε γυμναστήριο Equinox στο Λος Άντζελες από γυμναστή που του μετέφερε ότι ο Πέρι ενδιαφερόταν να συζητήσουν για ενδεχόμενο ρόλο.

Ακολούθησαν τηλεφωνικές επαφές και η προτροπή να δώσει οντισιόν για το «Boo! A Madea Halloween», με τον Πέρι –σύμφωνα με την αγωγή– να παρουσιάζεται ως ισχυρός σύμμαχος που θα μπορούσε να ενισχύσει την καριέρα του.

Οι καταγγελίες για τα περιστατικά

Αφού επιλέχθηκε για τον ρόλο, ο Ροντρίγκες υποστηρίζει ότι προσκλήθηκε στο σπίτι του Πέρι, όπου σημειώθηκε ανεπιθύμητη σωματική επαφή ενώ παρακολουθούσαν ταινία.

Η αγωγή περιγράφει και άλλα περιστατικά το 2016, το 2018 και το 2019, με καταγγελίες ότι ο Πέρι αποπειράθηκε να του λύσει το παντελόνι ή τοποθέτησε το χέρι του στα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με τον Ροντρίγκες, μετά από ορισμένες από αυτές τις συναντήσεις, του δόθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 5.000 δολαρίων.

Η δεύτερη αγωγή και το προηγούμενο

Ο Ροντρίγκες αναφέρει ότι αντιστάθηκε στις προσεγγίσεις, ωστόσο αποφάσισε να κινηθεί νομικά όταν πληροφορήθηκε ότι παρόμοιες καταγγελίες είχαν διατυπωθεί και από άλλον ηθοποιό, τον Ντέρεκ Ντίξον.

Ο Ντίξον είχε καταθέσει αγωγή τον Ιούνιο, καταγγέλλοντας ότι ο Πέρι τον παρενόχλησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στις τηλεοπτικές σειρές The Oval και Ruthless. Εκείνη η υπόθεση, που αρχικά κατατέθηκε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, φέρεται να έχει μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τζόρτζια, όπου εδρεύει το στούντιο του Πέρι.

Η αγωγή του Ροντρίγκες περιλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση και εκ προθέσεως πρόκληση ψυχικής οδύνης, προσθέτοντας ακόμη ένα σοβαρό νομικό μέτωπο για τον ισχυρό παράγοντα της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος.