H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June

Η Κέιτ Γουίνσλετ, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο Goodbye June μιλάει στο Entertainment Weekly για τη δημιουργία ενός σκηνικού χωρίς περισπασμούς και χάος, ώστε να βοηθήσει την Έλεν Μίρεν να βρει τον καλύτερο τόνο για τον ρόλο της.

«Είπε από νωρίς: “Δεν θέλω καθόλου να το κάνω αυτό, αλλά το κάνω για σένα και για να σε υποστηρίξω”», θυμάται η Γουίνσλετ, που κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ως μία από τις κόρες της Μίρεν, αναφερόμενη στις πρώτες τους συζητήσεις. «Ένιωσα πολύ ευγνώμων, αλλά επίσης δεν ήθελα να την υποβάλλω σε κάτι τέτοιο».

Μέχρι τα Χριστούγεννα

Στην ταινία (που προβάλλεται τώρα στο Netflix) που γράφτηκε από τον 22χρονο γιο της Γουίνσλετ, Τζο Άντερς, ο χαρακτήρας της Μίρεν, η ομώνυμη June, ανακαλύπτει ότι ο καρκίνος της έχει επιστρέψει.

Αυτή τη φορά, είναι τερματικός και οι γιατροί λένε ότι δεν έχει πολύ χρόνο ζωής… στην πραγματικότητα, πιθανότατα δεν θα τα καταφέρει μέχρι τα Χριστούγεννα, που απέχουν μόλις δύο εβδομάδες.

Έτσι, τα τέσσερα ενήλικα παιδιά της, δύο από τα οποία — η Julia της Γουίνσλετ και η Molly της Άντρια Ράιζμπορο — έχουν τεταμένη σχέση, τα εγγόνια της και ο σύζυγός της, Bernie (Τίμοθι Σπαλ), μαζεύονται για να είναι μαζί με την June στις τελευταίες της μέρες.

Δεν ήθελε να γνωρίζει λεπτομέρειες

Ωστόσο, καθώς η υγεία της June επιδεινώνεται, η Έλεν Μίρεν — η οποία, σύμφωνα με τη Γουίνσλετ, έχει έναν προσωπικό κανόνα να μην υποδύεται χαρακτήρες με άνοια ή καρκίνο, αλλά παρέβη αυτόν τον κανόνα για τη σκηνοθέτριά της — προτίμησε να μην συζητήσει τις λεπτομέρειες της ασθένειας.

«Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν τον εαυτό της ήταν ότι δεν ήθελε να μιλήσει για τίποτα μέχρι να φτάσουμε εκεί την ημέρα των γυρισμάτων. Έτσι, έφτανε εκεί, ήταν προετοιμασμένη, αλλά μετά μου έλεγε: “Δεν μου αρέσει σήμερα. Δεν μου αρέσει… δεν μου αρέσει το φόρεμα και η περούκα και όλα αυτά. Δεν θέλω να ξαπλώσω στο κρεβάτι. Εντάξει, το έβγαλα από μέσα μου. Τι να κάνω;”» θυμάται η Γουίνσλετ.

Και εγώ της έλεγα: «Μπες στο κρεβάτι. Ξάπλωσε, μην κουνάς το κεφάλι σου. Εντάξει, πάμε». Και έπρεπε να είμαι πολύ πρακτική μαζί της. Τι άλλο μπορείς να προσφέρεις σε κάποια σαν την Έλεν Μίρεν, που ανταποκρίνεται ενστικτωδώς με λαμπρό τρόπο σε ό,τι βρίσκεται μπροστά της;».

Kαθώς η υγεία της June επιδεινώνεται, η Έλεν Μίρεν — η οποία, σύμφωνα με τη Γουίνσλετ, έχει έναν προσωπικό κανόνα να μην υποδύεται χαρακτήρες με άνοια ή καρκίνο, αλλά παρέβη αυτόν τον κανόνα για τη σκηνοθέτριά της — προτίμησε να μην συζητήσει τις λεπτομέρειες της ασθένειας

Θα είχε γίνει εξαιρετικά καχύποπτη

Η Γουίνσλετ έκανε ένα επιπλέον βήμα για να δημιουργήσει ένα σκηνικό που να είναι όσο το δυνατόν πιο απαλλαγμένο από περισπασμούς, «όχι με οδηγίες, αντικείμενα, λόγια, έξυπνα κόλπα ή άλλα τέτοια, δεν ήθελα να κάνω τίποτα από αυτά γιατί θα το είχε καταλάβει αμέσως και θα είχε γίνει εξαιρετικά καχύποπτη, όπως θα γινόμουν και εγώ, όπως έχω κάνει όταν οι σκηνοθέτες έχουν προσπαθήσει να το κάνουν αυτό με μένα», λέει η Γουίνσλετ.

Αυτό σήμαινε για την Γουίνσλετ να τοποθετήσει τον εαυτό της, τον εξοπλισμό παραγωγής (κάμερες, φωτισμό, μικρόφωνα κ.λπ.) και το συνεργείο εκτός οπτικού πεδίου, με όποιον τρόπο μπορούσε.

«Τα κινηματογραφικά πλατό είναι πολύ πολυσύχναστα μέρη, με πολύ κόσμο που πηγαινοέρχεται, χάος και συνεργείο, και όλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γι’ αυτό συνεργάστηκα πολύ στενά με το συνεργείο μας για να βρούμε τρόπους να αδειάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον χώρο.

»Έτσι, δεν είχαμε κανένα μικροφωνικό βραχίονα, είχαμε κρυμμένα μικρόφωνα παντού και όλοι φορούσαν ασύρματα μικρόφωνα», εξηγεί η Γουίνσλετ.

«Μερικές φορές κατάφερνα να κλειδώσω τις κάμερες μας και να μην υπάρχει κανείς στο δωμάτιο. Έτσι, οι ηθοποιοί μας έδειχναν πώς ήθελαν να είναι μια σκηνή, εμείς ρυθμίζαμε την κάμερα, εστιάζαμε και μετά έλεγα στους ηθοποιούς: “Εντάξει, σας αφήνουμε μόνους”»

Οι ηθοποιοί μόνοι με τις κάμερες

Η Γουίνσλετ λέει ότι αυτή και το συνεργείο χρησιμοποίησαν επίσης διάφορα σήματα με τα χέρια με τους ηθοποιούς για να τους ενημερώνουν ότι γυρίζαμε, ώστε να μπορούν να αρχίσουν να αλληλεπιδρούν φυσικά στις σκηνές — κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μια συγκεκριμένη ακολουθία που έρχεται στο τέλος της ταινίας, όταν γυρίζουν το «έργο της Γέννησης» για την June στο νοσοκομείο.

«Μερικές φορές κατάφερνα να κλειδώσω τις κάμερες μας και να μην υπάρχει κανείς στο δωμάτιο. Έτσι, οι ηθοποιοί μας έδειχναν πώς ήθελαν να είναι μια σκηνή, εμείς ρυθμίζαμε την κάμερα, εστιάζαμε και μετά έλεγα στους ηθοποιούς: “Εντάξει, σας αφήνουμε μόνους”. Και αυτοί ρωτούσαν: “Πού πάτε;”. Και εγώ απαντούσα: “Θα είμαι εκεί έξω. Δεν μας χρειάζεστε”.

»Και τους αφήναμε μόνους. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών των καμερών, έφευγαν, και οι ηθοποιοί έμεναν μόνο με τις κάμερες να γυρίζουν αθόρυβα, χωρίς κανέναν άλλο στο χώρο» εξηγεί η Γουίνσλετ.

«Αυτό έκανε πραγματικά τη διαφορά στο πώς ένιωθαν όλοι. Έδωσε μια αίσθηση ρεαλισμού και οικειότητας, και η μικρή κλίμακα ήταν πραγματικά σημαντική για αυτούς».

Ενώ τα παιδιά της June περνούν το χρόνο τους στο πλευρό της μητέρας τους, ο σύζυγός της φαίνεται να αρνείται να δεχτεί την κατάστασή της — βλέποντας ποδόσφαιρο στην τηλεόραση ή πηγαίνοντας στην τοπική παμπ αντί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της κατάστασης.

Σε κατάσταση άρνησης

Ο γιος του του φωνάζει επειδή φαίνεται να μην νοιάζεται, αλλά συνειδητοποιεί το βάθος της θλίψης του όταν τον βρίσκει στην παμπ να τραγουδάει το «Georgia» του Ray Charles — ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του ζευγαριού — αλλά αλλάζοντας τους στίχους σε «Junie».

«Αυτή ήταν η μόνη σκηνή κατά τη διάρκεια του μοντάζ που δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω», παραδέχεται η Γουίνσλετ, «γιατί παρόλο που την είχα δει και ήμουν εκεί εκείνη την ημέρα, και ήταν απίστευτα συγκινητική εκείνη την ημέρα, το να τη διαμορφώνω και να τη σμιλεύω στο μοντάζ, Θεέ μου, είναι απλά εξαιρετικό…

»Το πόσο πολύ κρύβει και αποκρύπτει ο Bernie τον πόνο, ακόμα και από τον εαυτό του, ζώντας σε μια κατάσταση άρνησης και λύπης για τη ζωή του και τον αντίκτυπο που αυτό έχει πάνω του, το να μπορεί να επικοινωνεί μόνο σε ένα πολύ βασικό επίπεδο, είναι απολύτως σπαρακτικό».

*Με στοιχεία από ew.com