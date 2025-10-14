«Δε γαμ@@@@! Είμαι ζωντανή!»: Η 80χρονη Έλεν Μίρεν βγάζει τη γλώσσα στα γηρατειά

Η Έλεν Μίρεν, σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο περιοδικό Allure, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το ηλικιακό ορόσημο των 80ων γενεθλίων της.

«Βρίσκω τα πάντα [σχετικά με το ότι έγινα 80] υπέροχα», είπε η Μίρεν στο περιοδικό, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία της με μια δόση χιούμορ και μια ανατρεπτική φράση.

«Ζω και δουλεύω, μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί, να φορέσω μέικαπ και να ακούσω μουσική. Μπορώ να δω ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, να πάω θέατρο, να δω μια ταινία, να κάνω binge-watching στο Netflix και να ζήσω τη ζωή. Αυτό είναι ένα όμορφο πράγμα!» είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Η Έλεν Μίρεν αναφέρθηκε και στη διαδικασία της γήρανσης, περιγράφοντάς την ως μια «σταδιακή» εξέλιξη που δεν παρατήρησε πότε ξεκίνησε.

«Συμβαίνει σε μικροσκοπικές δόσεις, σε στιγμές που δεν συνειδητοποιείς. Για παράδειγμα, ξαφνικά κάτι που δεν πονούσε ποτέ σε πονάει, ή σου παίρνει περισσότερο χρόνο να αναρρώσεις από ένα διάστρεμμα» λέει.

Αναφορικά με τη ρουτίνα ομορφιάς της, η Μίρεν έκανε μια απρόσμενη αποκάλυψη καθώς δεν αποφεύγει τον ήλιο. «Λατρεύω την ηλιοθεραπεία και όλοι λένε ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, αλλά απλά λατρεύω τον ήλιο. Είμαι Ρωσίδα!», είπε γελώντας. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι φοράει αντηλιακό στο πρόσωπο και ένα SPF 30 στο υπόλοιπο σώμα, «ελπίζοντας για το καλύτερο».

Σύμβολο για την αλλαγή στάσης της βιομηχανίας ομορφιάς και τη συμπερίληψη η Μίρεν συμμετείχε στους εορτασμούς για τα 20 χρόνια της εκστρατείας Women of Worth της L’Oréal Paris και τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, περπάτησε στην πασαρέλα της μπροστά από το Hôtel de Ville, μαζί με τις Κένταλ Τζένερ και Εύα Λονγκόρια.

Σε άλλη συνέντευξή της, τον Αύγουστο στο People, η Μίρεν είχε εξομολογηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται να γιορτάζει τα γενέθλια.

«Ειλικρινά, δεν τα γιορτάζω. Δεν τα αναγνωρίζω γιατί η ζωή απλώς κυλάει», είχε τονίσει. «Ωστόσο, περιμένω να μου φερθούν πολύ, πολύ καλά στα γενέθλιά μου αν προκύψουν εορτασμοί. Να μου φέρει κάποιος ένα φλιτζάνι τσάι στο κρεβάτι, το πρωί. Αυτό είναι το μόνο που θέλω»