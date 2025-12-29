Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι προχθές Σάββατο το βράδυ στο Περού, στον νομό Ανκας, βόρεια από την πρωτεύουσα Λίμα, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή (στη φωτογραφία του Reuters/Miguel Gutierrez, επάνω, ζημιές από τον σεισμό στο εσωτερικό σπιτιού).

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21:51 (τοπική ώρα· χθες στις 04:51 ώρα Ελλάδας), στον υποθαλάσσιο χώρο ανοικτά της πόλης Τσιμπότε, διευκρίνισαν οι αρχές.

Σε βίντεο διακρίνονται κτίρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ

SISMO DE MAGNITUD 6.2 SACUDE LA COSTA NORTE DE PERÚ Un sismo de magnitud 6.2 estremeció la costa norte de Perú la madrugada de este domingo, generando alarma entre la población de varias ciudades costeras e incluso en zonas del interior del país. El movimiento telúrico tuvo su… pic.twitter.com/47WOBh4WQn — Alerta Noticias (@alertanoti) December 28, 2025

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο σεισμός είχε απολογισμό «25 τραυματίες», από τους οποίους «12 νοσηλεύονται» σε νοσοκομεία «και 13 έλαβαν εξιτήρια».

Στην Τσιμπότε, πόλη μισού εκατομμυρίου κατοίκων, λιμάνι βόρεια από την περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα, το γενικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές, όπως και σχολεία και σπίτια, καταγράφει οπτικό υλικό που μετέδωσαν χθες μέσα ενημέρωσης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνονται κτίρια να έχουν παρουσιάσει ρωγμές και εμπορεύματα σκορπισμένα στα πατώματα σούπερ μάρκετ.

Στον δακτύλιο της φωτιάς

Το Περού των 34 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο, από τα δυτικά παράλια της αμερικανικής ηπείρου ως την ανατολική Ασία.

Anoche, un sismo de magnitud 6.2 estremeció la costa de Perú. El temblor se localizó a 66.4 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 36 kilómetros al este de Puerto Santa y a 94 kilómetros al norte de Trujillo. El fenómeno no generó alerta de tsunami en el… pic.twitter.com/sdQafNNwQF — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) December 28, 2025

Το 1970, το κράτος των Ανδεων είχε υποστεί έναν από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων 100 χρόνων, με 67.000 νεκρούς στον νομό Ανκας.

Πηγή: ΑΠΕ