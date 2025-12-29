Περιφέρεια προσφέρει επίδομα 300 ευρώ σε νεοδιοριζόμενους γιατρούς
Ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για οικονομική στήριξη ιατρών στα Νοσοκομεία Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου.
- Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
- Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Νεαροί πόζαραν ανενόχλητοι δίπλα στη λάβα
- Ζευγάρι παντρεύτηκε στο Περιστέρι… και η Ρία Ελληνίδου είχε δίπλα στην εκκλησία συναυλία
- Κλόντια Σίφερ: Αποχαιρετά την Μπαρντό με φωτογραφίες που μοιάζουν σαν 2 σταγόνες νερό
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησε σε μια ουσιαστική ενέργεια στήριξης των Νοσοκομείων Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου. Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ, που συνεδρίασε στην Κομοτηνή, έλαβε ομόφωνα την απόφαση παροχής οικονομικής επιδότησης σε ιατρούς που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τα παραπάνω Νοσοκομεία. Σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, η επιδότηση ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα 2 ετών, ενώ δύνανται να επιδοτούνται έως και 10 ιατροί ετησίως.
Η επιδότηση αφορά κατά προτεραιότητα νεοπροσλαμβανόμενους ιατρούς, με την εξής σειρά: Επικουρικούς ιατρούς, Ιατρούς υπό ειδίκευση, Μόνιμους ιατρούς.
Στόχος της απόφασης είναι να αποτελέσει ισχυρό και ουσιαστικό κίνητρο για την ένταξη στο ιατρικό δυναμικό των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, ενισχύοντας τη στελέχωσή τους και διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Παράλληλα και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ανακοίνωση, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στηρίζει ευρύτερα και στρατηγικά τον τομέα της Υγείας, μέσα από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021–2027», με πόρους ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, που κατευθύνονται στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού υγείας σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την Περιφέρεια.
«Η υγεία δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι»
Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, τόνισε:
«Η υγεία δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Είναι ο γιατρός που επιλέγει να υπηρετήσει στην Περιφέρειά μας και ο πολίτης που πρέπει να αισθάνεται ασφαλής στον τόπο του. Με την ομόφωνη απόφασή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο – για την οποία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους, που στήριξαν την πρότασή μας – αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στα Νοσοκομεία μας και ενισχύουμε έμπρακτα όσους επιλέγουν να τα στελεχώσουν.
Παράλληλα, μέσα από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021–2027», επενδύουμε δυναμικά στις υποδομές και τον εξοπλισμό υγείας. Ο χαρακτήρας του σχεδίου μας στον τομέα της υγείας είναι δυναμικός, με την έννοια της συνεχούς προσαρμογής του σε νέες αναδυόμενες υγειονομικές συνθήκες, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες».
- «Η ψυχή μου μού ζήτησε να το κάνω»: Ο ήρωας του Μπόνταϊ μιλά για τις δραματικές στιγμές της επίθεσης
- Ελληνική Κουζίνα: Το πρώτο τεύχος του 2026 έρχεται την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Ψάχνεται για μεταγραφή ο Αρτέτα: «Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»
- Έργο οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. Άμφισσας – Δελφών
- Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
- Νέα στοιχεία φέρνουν το σύμπαν πιο κοντά στη «Μεγάλη Σύνθλιψη» – Οι τελευταίες αναλύσεις για τη σκοτεινή ενέργεια
- Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
- Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις