Περιφέρεια προσφέρει επίδομα 300 ευρώ σε νεοδιοριζόμενους γιατρούς

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησε σε μια ουσιαστική ενέργεια στήριξης των Νοσοκομείων Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου. Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ, που συνεδρίασε στην Κομοτηνή, έλαβε ομόφωνα την απόφαση παροχής οικονομικής επιδότησης σε ιατρούς που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τα παραπάνω Νοσοκομεία. Σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, η επιδότηση ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα 2 ετών, ενώ δύνανται να επιδοτούνται έως και 10 ιατροί ετησίως.

Η επιδότηση αφορά κατά προτεραιότητα νεοπροσλαμβανόμενους ιατρούς, με την εξής σειρά: Επικουρικούς ιατρούς, Ιατρούς υπό ειδίκευση, Μόνιμους ιατρούς.

Στόχος της απόφασης είναι να αποτελέσει ισχυρό και ουσιαστικό κίνητρο για την ένταξη στο ιατρικό δυναμικό των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, ενισχύοντας τη στελέχωσή τους και διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παράλληλα και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ανακοίνωση, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στηρίζει ευρύτερα και στρατηγικά τον τομέα της Υγείας, μέσα από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021–2027», με πόρους ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, που κατευθύνονται στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού υγείας σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

«Η υγεία δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι»

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, τόνισε:

«Η υγεία δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Είναι ο γιατρός που επιλέγει να υπηρετήσει στην Περιφέρειά μας και ο πολίτης που πρέπει να αισθάνεται ασφαλής στον τόπο του. Με την ομόφωνη απόφασή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο – για την οποία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους, που στήριξαν την πρότασή μας – αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στα Νοσοκομεία μας και ενισχύουμε έμπρακτα όσους επιλέγουν να τα στελεχώσουν.

Παράλληλα, μέσα από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021–2027», επενδύουμε δυναμικά στις υποδομές και τον εξοπλισμό υγείας. Ο χαρακτήρας του σχεδίου μας στον τομέα της υγείας είναι δυναμικός, με την έννοια της συνεχούς προσαρμογής του σε νέες αναδυόμενες υγειονομικές συνθήκες, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες».