Ο Λούκα Βούσκοβιτς είναι ο ήρωας των Χριστουγέννων στην Μπουντεσλίγκα

Το όνομα του Λούκα Βούσκοβιτς φιγουράρει τις τελευταίες μέρες στον γερμανικό Τύπο και ο λόγος που ο νεαρός αμυντικός του Αμβούργου αποκαλείται ήρωας είναι συγκλονιστικός.

Ο νεαρός Κροάτης άσος της γερμανικής ομάδας, είναι ο «ήρωας» των Χριστουγέννων στο γερμανικό πρωτάθλημα και πήρε το βραβείο fair play, γιατί κατάφερε να σώσει την ζωή ενός αντιπάλου του.

Όλα έγιναν στο παιχνίδι του Αμβούργου με την Άιντραχτ φρανκφούρτης, όταν συγκρούστηκαν ο Ράσμους Κρίστενσεν της Άιντραχτ και ο Μίρο Μουχίμ του Αμβούργου, με τους δύο παίκτες να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κρίστενσεν, όπως μπορεί να διακρίνει κάποιος και από το βίντεο, έμεινε ακίνητος στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του.

Ο Βούσκοβιτς κατάλαβε αμέσως την σοβαρότητα της κατάστασης κι έτρεξε αστραπιαία στον παίκτη της Άιντραχτ, διαπιστώνοντας ότι έχει γυρίσει η γλώσσα του.

Ο νεαρός αμυντικός του Αμβούργου έκανε αυτό που έπρεπε προσφέροντας άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον Κρίστενσεν και με τις γρήγορες κινήσεις του έσωσε την ζωή του αντιπάλου του.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την παρέμβαση του Βούσκοβιτς, ο Κρίστενσεν ανέκτησε τις αισθήσεις του το αξιοσημείωτο είναι πως συνέχισε ν’ αγωνίζεται.

Οι γιατροί είπαν ότι η άμεση επέμβαση του Βούσκοβιτς ήταν καθοριστική για την ζωή του παίκτη της Άιντραχτ και ο αμυντικός των γηπεδούχων έγινε ο ήρωας των Χριστουγέννων στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Το όνομα του Βούσκοβιτς, ο οποίος ανήκει στην Τότεναμ και αγωνίζεται με την μορφή δανεισμού στην γερμανική ομάδα, ήταν στα πρωτοσέλιδα των γερμανικών εφημερίδων και πήρε δικαιολογημένα το βραβείο fair play για τον μήνα Δεκέμβριο στην Μπουντεσλίγκα.