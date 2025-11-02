Κολωνία – Αμβούργο 4-1: Επιστροφή στις νίκες
Η Κολωνία επιβλήθηκε του Αμβούργου στην έδρα της με 4-1, σε ένα… επεισοδιακό παιχνίδι, επιστρέφοντας στις νίκες.
Ένας μήνας χρειάστηκε για να πανηγυρίσει ξανά «τρίποντο» η Κολωνία, η οποία κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα της με 4-1 του Αμβούργου, για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.
Το παιχνίδι ήταν… ανοιχτό μέχρι περίπου το τελευταίο δεκάλεπτο όπου οι φιλοξενούμενοι έμειναν με εννέα παίκτες, ενώ το σκορ ήταν στο 2-1, ενώ οι «τράγοι» έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους σκοράροντας δις στις καθυστερήσεις.
Η Κολωνία μπόρεσε να προηγηθεί με τον Ράγκναρ Ατσέ στο 25′, ενώ στο 48ο λεπτό ο Φλόριαν Κάιντζ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Το Αμβούργο κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Ζαν-Λουκ Ντομπέ στο 61′, αλλά στο 79′ και το 83′ έμεινε με εννέα παίκτες λόγω αποβολής των Φεράι και Βιέιρα. Οι γηπεδούχοι είχαν άλλα δύο γκολ με τον Ελ Μαλά στο 90’+4′ και τον Καμίνσκι στο 90’+8′ για το τελικό 4-1.
ΚΟΛΩΝΙΑ: Σβέμπε, Σμιτ(46’ Σεμπουλόνσεν), Οζκαζάρ, Λουντ, Καμίνσκι, Μάρτελ, Χουσέινμπασιτς, Μάινα(67’ Ελ Μαλά), Γιοχάνεσον(67’ Χάιντς), Κάιντζ(67’ Κράους), Ατσέ (72’ Μπίλτερ)
ΑΜΒΟΥΡΓΟ: Φερνάντες, Μικέλμπρενσιτς(77’ Γκοκολεϊτσβίλι), Βούσκοβιτς, Ελφαντλί, Μάχεϊμ, Βιέιρα, Ρέμπεργκ, Λοκόνγκα(90’ Γκλάτσελ), Φιλίπε(77 Φεράι), Κενιγκσντέρφερ.(59’ Πόουλσεν), Ντομπέ(90’ Λέλεσιτ)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1
Λειψία – Στουτγκάρδη 3-1
Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης 1-1
Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ 0-0
Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ 0-4
Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1
Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0
02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο
02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
07/11 21:30 Βέρντερ – Βόλφσμπουργκ
08/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν
08/11 16:30 Λεβερκούζεν – Χαϊντενχάιμ
08/11 16:30 Αμβούργο – Ντόρτμουντ
08/11 16:30 Χοφενχάιμ – Λειψία
08/11 19:30 Γκλάντμπαχ – Κολωνία
09/11 16:30 Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι
09/11 18:30 Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ
09/11 20:30 Άιντραχτ – Μάιντζ
