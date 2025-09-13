Εύκολο διπλό για την Ντόρτμουντ (0-2), «τρελό» ματς ανάμεσα σε Βόλφσμπουργκ και Κολωνία (3-3)

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Ντόρτμουντ πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χαϊντενχάιμ για την τρίτη αγωνιστική της Bundesliga και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς παραπάνω από την Μπάγερν.

Όλα έγιναν πολύ εύκολα για τους Βεστφαλούς στο 22′ όταν ο Ζιβζιβάντζε αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα στον Ενμέτσα. Η Ντόρτμουντ πίεσε και στο 34′ έκανε το 0-1 με κεφαλιά του Γκιρασί από σέντρα του Ριέρσον ενώ στο 45+6′ ο Μπάιερ έκανε το 0-2 από ασίστ του Αντεγέμι.

Χάιντενχαϊμ: Ράμαϊ, Τραορέ, Μαϊνκά, Γκίμπερ (46’ Μπους), Πακαράντα (8’ Φόρενμπαχ), Κέρμπερ, Σέπνερ, Ιμπραχίμοβιτς (81’Σιρσλέμπεν), Μπεκ (46’ Κοντέ), Χόνσακ (70’ Κάουφμαν) Ζιβζιβάντζε

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Ριέρσον (74’ Οζκάν), Αντόν, Μπενσεμπαϊνί, Κόουτο, Γκρος (65’ Τσουκουεμέκα), Ενμέτσα, Σβένσον, Αντεγέμι (65’ Μπέλιγχαμ), Μπάιερ (74’ Κάμπελ), Γκιρασί

Σκορ και θέαμα

Στα υπόλοιπα ματς, η Βόλφσμπουργκ ήρθε ισόπαλη με 3-3 απέναντι στην Κολωνία που ισοφάρισε στο 90+13′. Βασικός και αναντικατάστατος ο Κουλιεράκης για τους «λύκους» ενώ τρομερό διπλό πέτυχε η Χόφενχαϊμ με 4-2 στην έδρα της Ουνιόν. Νικηφόρα συνέχισε η Λειψία με το 1-0 στην έδρα της Μάιντζ και η Φράιμπουργκ με το 3-1 επί της Στουτγκάρδης.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (12/09)

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-1

Σάββατο (13/09)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1

Μάιντς-Λειψία 0-1

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3

Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ 2-4

Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ 0-2

Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο (19:30)

Κυριακή (14/09)

Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (4ης) αγωνιστικής

Παρασκευή (19/09)

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι (21:30)

Σάββατο (20/09)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Λειψία-Κολωνία (19:30)

Κυριακή (21/09)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)