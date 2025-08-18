Η Ντόρτμουντ θέλει παίκτες-στρατιώτες

Η πειθαρχία είναι πάνω από όλους και όλα στη Ντόρτμουντ. Αυστηρούς κανόνες εντός και εκτός γηπέδου επιβάλει ο προπονητής της Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς στους παίκτες προκειμένου να εκλείψουν κακώς κείμενα της ομάδας τα οποία εντοπίστηκαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι οδηγίες του Νίκο Κόβατς προς τους παίκτες της Ντόρτμουντ είναι σαφείς και αυστηρές. Στόχος να επέλθει περισσότερη τάξη και πειθαρχία στην ομάδα. Οι οδηγίες αφορούν όχι μόνο το γήπεδο αλλά και θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα και την εξωγηπεδική ζωή.

Σύμφωνα με την BILD, ο προπονητής της ομάδας ανακοίνωσε μια σειρά κανόνων που ισχύει πλέον για τους ποδοσφαιριστές της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

-Οι παίκτες της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στους διαιτητές και τους αντιπάλους τους σε όλη τη Bundesliga. Στόχος είναι να υπάρχουν λιγότερα πειθαρχικά ζητήματα. Την περασμένη σεζόν, η Ντόρτμουντ έλαβε περισσότερες κόκκινες κάρτες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, με αποτέλεσμα την απώλεια παικτών σε κρίσιμους αγώνες, κάτι που «μεταφράζεται» και σε απώλεια βαθμών.

-Πειθαρχία μέσα στο γήπεδο. Ο Νίκο Κόβατς εφαρμόζει πιο πιεστική αμυντική γραμμή. Για αυτό φωνάζει ώστε η μπάλα να απομακρύνεται νωρίς, ακόμη και με μακρινές πάσες προς τα εμπρός. Η ασφάλεια στην άμυνα της Ντόρτμουντ είναι το βασικό ζητούμενο και δεν πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο ριψοκίνδυνο χτίσιμο του επιθετικού παιχνιδιού. Ο προπονητής της Ντόρτμουντ θέλει επίσης καθορισμένες θέσεις για τους παίκτες του, σαν… στρατιώτες, με πειραματισμούς να γίνονται μόνο περιστασιακά. Θα γίνουν και πειραματισμοί όταν εφαρμόσουν τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να επιβάλει.

-Έμφαση από πλευράς Ντόρτμουντ δίνεται επίσης στη φυσική κατάσταση και την αποκατάσταση. Εντατικές προπονήσεις και ακριβής παρακολούθηση, μέσω και της τεχνολογίας, για να γίνονται όλα όπως πρέπει.

-Πρόσθετες συμβουλές για τη διατροφή και τον ύπνο αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας. Εξωτερικοί ειδικοί στηρίζουν την ομάδα της Ντόρτμουντ σε αυτούς τους τομείς. Μεγάλο βάρος και στην εξωγηπεδική ζωή.

Με αυτά τα μέτρα, η Μπορούσια ελπίζει να έχει πιο επιτυχημένη πορεία και να αποφύγει τα πισωγυρίσματα της περασμένης χρονιάς.