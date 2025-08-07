Ντόρτμουντ: Λιτότητα στις μεταγραφές λόγω επένδυσης στις κουζίνες του γηπέδου της

Ζόρικα τα πράγματα από οικονομικής άποψης για την Ντόρτμουντ. Ο σύλλογος της Bundesliga αναγκάστηκε να κόψει χρήματα από το μεταγραφικό μπάτζετ για να επενδύσει στις κουζίνες του γηπέδου της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ντόρτμουντ έπρεπε να ανακαινίσει τις κουζίνες και «έριξε» το ποσό των 11 εκατ. ευρώ για αυτό τον λόγο. Ηταν ένα έργο που έπρεπε να γίνει επειδή μετά από έλεγχο από τις τοπικές υγειονομικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι ολόκληρος ο χώρος της κουζίνας του σταδίου δεν συμμορφωνόταν με τα ισχύοντα πρότυπα και έτσι η Ντόρμουντ αναγκάστηκε να προβεί σε πλήρη ανακαίνιση, η οποία κόστισε 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ετσι, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, που επικαλείται πηγές εντός της Ντόρτμουντ, ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε στον αθλητικό διευθυντή Σεμπάστιαν Κελ και στον διευθύνοντα σύμβουλο Λαρς Ρίκεν «άφηνε» ποσό μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφές.

Αυτό σημαίνει ότι η Ντόρτμουντ είχε περιθώριο για δυο σημαντικές μεταγραφές. Η μια είναι 0 19χρονος Τζομπ Μπέλινγκχαμ, μικρός αδερφός του Τζουντ. Η Ντόρτμουντ είναι υποχρεωμένη να πορεύεται με οικονομικούς περιορισμούς και να χαράζει… κόκκινη γραμμή σε παράλογες απαιτήσεις.

Υπάρχει κι ένας ακόμη λόγος για το τελευταίο. Αυτός έχει να κάνει με το ότι η Ντόρτμουντ δεν πούλησε κάποιον παίκτη της για να ανέβει το μεταγραφικό μπάτζετ.

Μήπως τα δύσκολα είναι μπροστά; Το καλοκαίρι του 2026 λήγουν υψηλά συμβόλαια παικτών της Ντόρτμουντ όπως των Νίκλας Σούλε, Τζούλιαν Μπραντ. Λήγουν επίσης και τα συμβόλαια των Εμρε Καν, Πάσκαλ Γκροβτ, Σαλίχ Οζκάν. Χωρίς ανανέωση ή μεταγραφή, ο σύλλογος κινδυνεύει να χάσει την αξία των περιουσιακών του στοιχείων ή να απελευθερώσει θέσεις για ελεύθερες μεταγραφές. Και η ελπίδα να εξαργυρωθεί τουλάχιστον μία σημαντική μεταγραφή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο φαίνεται να μην υπάρχει στον ορίζοντα.