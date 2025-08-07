sports betsson
07.08.2025 | 17:36
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
Ντόρτμουντ: Λιτότητα στις μεταγραφές λόγω επένδυσης στις κουζίνες του γηπέδου της
Ποδόσφαιρο 07 Αυγούστου 2025 | 17:19

Ντόρτμουντ: Λιτότητα στις μεταγραφές λόγω επένδυσης στις κουζίνες του γηπέδου της

Η Ντόρτμουντ αναγκάστηκε να κόψει χρήματα από το… παζάρι για να κάνει εργασίες ανακαίνισης ύψους 11 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Ζόρικα τα πράγματα από οικονομικής άποψης για την Ντόρτμουντ. Ο σύλλογος της Bundesliga αναγκάστηκε να κόψει χρήματα από το μεταγραφικό μπάτζετ για να επενδύσει στις κουζίνες του γηπέδου της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ντόρτμουντ έπρεπε να ανακαινίσει τις κουζίνες και «έριξε» το ποσό των 11 εκατ. ευρώ για αυτό τον λόγο. Ηταν ένα έργο που έπρεπε να γίνει επειδή μετά από έλεγχο από τις τοπικές υγειονομικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι ολόκληρος ο χώρος της κουζίνας του σταδίου δεν συμμορφωνόταν με τα ισχύοντα πρότυπα και έτσι η Ντόρμουντ  αναγκάστηκε να προβεί σε πλήρη ανακαίνιση, η οποία κόστισε 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ετσι, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, που επικαλείται πηγές εντός της Ντόρτμουντ, ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε στον αθλητικό διευθυντή Σεμπάστιαν Κελ και στον διευθύνοντα σύμβουλο Λαρς Ρίκεν «άφηνε» ποσό μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ  για μεταγραφές.

Αυτό σημαίνει ότι η Ντόρτμουντ είχε περιθώριο για δυο σημαντικές μεταγραφές. Η μια είναι 0 19χρονος Τζομπ Μπέλινγκχαμ, μικρός αδερφός του Τζουντ. Η Ντόρτμουντ είναι υποχρεωμένη να πορεύεται με οικονομικούς περιορισμούς και να χαράζει… κόκκινη γραμμή σε παράλογες απαιτήσεις.

Υπάρχει κι ένας ακόμη λόγος για το τελευταίο. Αυτός έχει να κάνει με το ότι η Ντόρτμουντ δεν πούλησε κάποιον παίκτη της για να ανέβει το μεταγραφικό μπάτζετ.

Μήπως τα δύσκολα είναι μπροστά; Το καλοκαίρι του 2026 λήγουν υψηλά συμβόλαια παικτών της Ντόρτμουντ όπως των Νίκλας Σούλε, Τζούλιαν Μπραντ. Λήγουν επίσης και τα συμβόλαια των Εμρε Καν, Πάσκαλ Γκροβτ, Σαλίχ Οζκάν. Χωρίς ανανέωση ή μεταγραφή, ο σύλλογος κινδυνεύει να χάσει την αξία των περιουσιακών του στοιχείων ή να απελευθερώσει θέσεις για ελεύθερες μεταγραφές. Και η ελπίδα να εξαργυρωθεί τουλάχιστον μία σημαντική μεταγραφή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο φαίνεται να μην υπάρχει στον ορίζοντα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Σύνταξη
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25
Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου
Ελλάδα 07.08.25
Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου

Τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, κατέρριψε ο νηογνώμονας που κλήθηκε να εντοπίσει τα αίτια του ατυχήματος

Σύνταξη
Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

