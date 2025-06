Επίσημο: Ο Τζομπ Μπέλινγκχαμ στην Ντόρτμουντ (pics)

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ το μεσημέρι της Τρίτης (10/6) ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζομπ Μπέλινγκχαμ από την Σάντερλαντ έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αδερφός του Τζούντ Μπέλινγκχαμ που αγωνίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης, θα έχει συμβόλαιο έως το 2030 με τους Βεστφαλούς.

Jobe Bellingham has today completed a permanent transfer to Borussia Dortmund for a Club-record fee.

Thank you for everything and best of luck for the future, Jobe! ❤

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) June 10, 2025