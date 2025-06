Απίστευτο κι όμως αληθινό – Δείτε πως αντιμετώπισαν την ζέστη, οι αναπληρωματικοί της Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ νίκησε με 4-3 την Μαμελόντι Σαντάουνς, για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η γερμανική ομάδα επικράτησε πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ, αλλά το θέμα δεν είναι η επικράτηση της Μπορούσια.

Το αξιοσημείωτο στην συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι αναπληρωματικοί παίκτες της γερμανικής ομάδας, τον καύσωνα που επικρατούσε στο Σινσινάτι την ώρα του αγώνα.

Τι έκαναν λοιπόν οι παίκτες της Ντόρτμουντ που δεν ήταν στην αρχική εντεκάδα;

Έμειναν στα αποδυτήρια και παρακολούθησαν το πρώτο ημίχρονο του αγώνα από την τηλεόραση και σίγουρα αισθάνονταν πιο… άνετα καθώς ο κλιματισμός έκανε την δουλειά του και μάλιστα με το παραπάνω.

Το θερμόμετρο έδειξε 32 βαθμούς Κελσίου την ώρα έναρξης του αγώνα αλλά η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζόρικη και λόγω της υψηλής υγρασίας, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ν’ αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα.

Borussia Dortmund’s substitutes took shelter in the dressing room in order to avoid the heat of the sun during their CWC game against Mamelodi Sundowns in Cincinnati! 🥵 pic.twitter.com/1Log22VnWk

— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 22, 2025