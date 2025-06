Μαμελόντι – Ντόρτμουντ 3-4: Πήραν τη ματσάρα οι Βεστφαλοί (vids)

Η Ντόρτμουντ, μολονότι αρχικά αιφνιδιάστηκε, προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επικρατώντας, με ανατροπή της Μαμελόντι με 4-3, στο «TQL Stadium» του Σινσινάτι.

Η ομάδα από τη Νότια Αφρική, που έχει προπονητή τον πρώην κιτρινόμαυρο Μιγκέλ Καρντόσο, αιφνιδίασε τους Βεστφαλούς και προηγήθηκε μόλις στο 11ο λεπτό με το γκολ του Ριμπέιρο.

Πέντε λεπτά αργότερα όμως ο τερματοφύλακας της, Ρόνουεν Ουίλιαμς, έκανε απίθανο λάθος, έδωσε την μπάλα στον Νμέτσα και αυτός απλά την έσπρωξε στα δίχτυα!

Το λάθος αυτό στοίχισε στη ψυχολογία της αφρικανικής ομάδας και έως τη λήξη του πρώτου μέρους η Μπορούσια προηγήθηκε με τον Γκιρασί στο 34′.

Στο 45ο λεπτό ο Τζόμπε Μπέλιγκχαμ, φετινό απόκτημα από τη Σάντερλαντ και αδερφός του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την κίτρινη φανέλα.

Στην επανάληψη ένα νέο λάθος της Μαμελόντι και το αυτογκόλ του Μουντάου (60′), ουσιαστικά έκρινε το ματς (4-1).

Με τους Αφρικανούς όμως να μη το βάζουν κάτω, να μειώνουν με τον Ρέινερς.

Δύο λεπτά αργότερα και να διαμορφώνουν το τελικό σκορ με τον Μοντίμπα στο 90ο λεπτό.

Η Ντόρτμουντ στην επόμενη αγωνιστική θα παίξει με την Ουλσάν της Νότιας Κορέας, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τη Μαμελόντι με 1-0, ενώ η ομάδα της Νότιας Αφρικής θα παίξει την πρόκριση κόντρα στη Φλουμινένσε, που στο πρώτο ματς είχε αναδειχθεί ισόπαλη και χωρίς γκολ με τη Μπορούσια.

Μαμελόντι: Ουίλιαμς, Μουντάου, Κούπιντο, Κεκάνα, Λούνγκα, Μοκοένα (70′ Σάλες), Ριμπέιρο (70′ Μορένα), Σουάνε (86′ Λεθάκου), Αλέντε, Μάθιους (70′ Ανταμς), Ρέινερς (77′ Μοντίμπα).

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Μπενσεμπαϊνί, Αντον, Σίλε (83′ Ρίερσον), Σβένσον, Κόουτο, Μπέλιγκχαμ (83′ Μπέιερ), Γκρος, Νμέτσα (62′ Σάμπιτσερ), Γκιρασί (90′ Αντεγέμι), Μπραντ (62′ Τσουκουεμέκα).

Η βαθμολογία στον 6ο όμιλο

Ντορτμουντ 4

Μαμελόντι Σαντάουνς 3

Φλουμινένσε 1

Ουλσάν Χιουντάι 0