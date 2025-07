Ρεάλ Μαδρίτης – Ντόρτμουντ 3-2: Πέρασε στα ημιτελικά και τώρα… ματσάρα με την Παρί (vids)

Ασταμάτητη παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης που έκαμψε το εμπόδιο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, επικρατώντας με 3-2 στο «MetLife Stadium» του Ιστ Ράδερφορντ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ολόκληρη η… ιστορία της αναμέτρησης γράφτηκε ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο, με τη «βασίλισσα» να σκοράρει δύο φορές μέσα σε δέκα λεπτά και να καθαρίζει την υπόθεση πρόκριση, αφού οι Γερμανοί κατάφεραν να μπουν στο παιχνίδι πολύ αργά και παρότι το ματς έγινε «ροντέο» δεν τέθηκε ποτέ θέμα… νικητή.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ευτύχισε να προηγηθεί μόλις στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Δράστης ο Γκονθάλο Γκαρθία που βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Ντόρτμουντ και με προβολή έκανε το 1-0 από τη σέντρα του Αρντά Γκιουλέρ.

⚽ GONZALO GARCÍA STRIKES EARLY! 10th minute, 4th goal of the tournament — this young man is on fire! 🔥 pic.twitter.com/SWqxpqKQJj — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Πριν προλάβουν να… συνέλθουν οι Βεστφαλοί, οι «μερένγκες» σκόραραν ξανά. Έπειτα από άψογη συνεργασία, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Φραν Γκαρθία ερχόμενος ως… τρέιλερ σούταρε και έκανε το 2-0 στο 20′.

🚨 FRAN GARCÍA MAKES IT TWO FOR REAL MADRID! The left-back with a thunderous finish. Madrid doubling their lead at MetLife! ⚪⚡ pic.twitter.com/TM9HjI3ZbT — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Το σύνολο του Νίκο Κόβατς προσπάθησε να πιέσει, έχοντας την κατοχή της μπάλας, χωρίς αποτέλσμα, αφού το 2-0 παρέμενε. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι η Ντόρτμουντ ήταν εκείνη που αναζητούσε το γκολ για να μπει ξανά το ματς, η Ρεάλ διατηρούσε την κατοχή της μπάλας. Οι Βεστφαλοί περίμεναν την στιγμή τους σε κάποια αντεπίθεση, η οποία όμως δεν ήρθε αφού ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο.

Το φινάλε πάντως ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό αφού τα γκολ στις καθυστερήσεις έπεσαν… βροχή. Αρχικά, ο Μαξιμίλιαν Μπάιερ μείωσε σε 2-1 στο 90’+2′ για την Ντόρτμουντ.

⚽ BEIER PULLS ONE BACK! Borussia Dortmund aren’t done yet — they cut the lead with a clean finish! 🟡🖤 pic.twitter.com/RxJNoLemOS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Oμως δύο λεπτά η «βασίλισσα» απάντησε με τον Κιλιάν Εμπαπέ για το 3-1.

QUE GOLAZO!!!! 🎯 MBAPPÉ GOES AIRBORNE! HE’S BACK! Overhead kick. Back of the net. Instant classic.

Superstar stuff from Kylian. 🌟 pic.twitter.com/lx646RuR5w — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Σερχού Γκιρασί στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η πρόκριση ωστόσο κατέληξε στη Ρεάλ.

⚽ GOAL! Guirassy converts the penalty! Dortmund right back in it — calm under pressure from the spot 🟡⚫ pic.twitter.com/5D2EXIa8Qk — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Άρνολντ (67’ Εμπαπέ), Ρίντιγκερ, Χάουσεν, Φραν Γκαρσία (86’ Ροντρίγκο), Βαλβέρδε, Τσουαμενί (85’ Ασένσιο), Γκιουλέρ, Μπέλινγκχαμ (67’ Μόντριτς), Βινίσιους (67’ Θεμπάγιος), Γκονθάλο Γκαρσία

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Ριέρσον, Ζίλε (46’ Γιαν Κόουτο), Σβένσον, Ζάμπιτσερ, Γκρος (46’ Ενμετσά), Αντεγέμι (46’ Μπάιερ), Μπραντ (63’ Ντουρανβίλ, 82’ Τσουκβουεμέκα), Γκιρασί.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Φλουμινένσε – Αλ Χιλάλ 2-1

Παλμέιρας – Τσέλσι 1-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν 2-0

Ρεάλ – Ντόρτμουντ 3-2

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

8/7 22:00 Παλμέιρας – Τσέλσι

9/7 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεάλ Μαδρίτης

Τελικός

Κυριακή 13 Ιουλίου, 22:00