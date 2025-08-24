Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Ο Τζομπ Μπέλινγκχαμ και η οικογένεια του (ειδικά ο πατέρας του) είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Γερμανία, αλλά για αρνητικό λόγο και το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον νεαρό άσο της Ντόρτμουντ.

Αιτία είναι ο άγριος καυγάς του πατέρας του παίκτη αλλά και άλλων μελών της οικογένειας του Άγγλου άσου, με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια. Σεμπάστιαν Κελ.

Τα όσα εκτυλίχθηκαν λοιπόν μετά το τέλος του αγώνα της Ντόρτμουντ με την Σανκτ Πάουλι (αποτέλεσμα της αναμέτρησης, 3-3) έχουν προκαλέσει μεγάλο ντόρο και το κλίμα για το νεαρό άσο είναι πολύ βαρύ.

Τι ήταν αυτό που προκάλεσε την «έκρηξη» της οικογένειας Μπέλινγκχαμ; Η απόφαση του τεχνικού της γερμανικής ομάδας, Νίκο Κόβατς, να κάνει αλλαγή τον Τζομπ στο ημίχρονο του αγώνα.

Η κίνηση του Κροάτη τεχνικού δεν άρεσε στον πατέρα του Άγγλου άσου και ο Μαρκ Μπέλινγκχαμ πήγε στα αποδυτήρια της Μπορούσια για να ζητήσει τον λόγο από τον προπονητή της ομάδας αλλά και τα διοικητικά στελέχη.

Ο πατέρας του Άγγλου άσου κατάφερε να ξεπεράσει τους ελέγχους ασφαλείας και δεν άργησε η στιγμή που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια, Σεμπάστιαν Κελ.

Ο τελευταίος ζήτησε από τον Μαρκ Μπέλινγκχαμ ν’ αποχωρήσει από τον συγκεκριμένο χώρο, λέγοντας του πως δεν έχει δικαίωμα να ζητάει τον λόγο για μια απόφαση του προπονητή.

Η κατάσταση ξέφυγε, στον καυγά μπήκαν κι άλλα μέλη της οικογένειας του παίκτη και το κλίμα ήταν εκρηκτικό.

Τελικά υπήρξε παρέμβαση των αρχών και η οικογένεια του Τζομπ Μπέλινγκχαμ απομακρύνθηκε από τον χώρο, αλλά ένα είναι το σίγουρο.

Το θέμα αυτό δεν πρόκειται να περάσει στο… ντούκου, καθώς ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου θα μιλήσει με τον νεαρό άσο για να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και πως κανείς δεν παρεμβαίνει στην δουλειά του προπονητή.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις κι απασχόλησε πολύ τον γερμανικό Τύπο, καθώς κανείς δεν περίμενε τέτοια συμπεριφορά από την οικογένεια του Άγγλου άσου της Μπορούσια.