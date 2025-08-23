Στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Ντόρτμουντ φάνηκε εκ πρώτης όψεως κυρίαρχη του ματς εναντίον της Σαν Πάουλι στο «Millerntor Stadion», αλλά παρά το προβάδισμα των δύο γκολ, ο αγώνας εξελίχθηκε σε «αυτοχειρία» για την ομάδα του Κόβατς όταν έμεινε με 10 παίκτες και το ματς έληξε σε 3-3.
Η Ντόρτμουντδεν κατάφερε να «κλειδώσει» την νίκη και να μπει με το δεξί στη νέα σεζόν της Bundesliga παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο είχε την υπεροχή.
Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο 34′ από κεφαλιά του Γκιρασί, όμως η απάντηση από τους γηπεδούχους ήρθε στο 50′ για το 1-1, εξίσου με κεφαλιά από τον Χουντοτζί.
Παρόλο που οι Βεστφαλοί βρέθηκαν «αγκαλιά» με τη νίκη, καθώς ήταν μπροστά με 1-3 η αποβολή του Μανέ στο 85′ για πέναλτι ανέτρεψε την εξέλιξη του αγώνα.
Ο Σινάνι εκτέλεσε εύστοχα το κερδισμένο πέναλτι και στο 89′ ο Σμιθ πέτυχε γκολ για το 3-3 μέσα από μία ασίστ του Σαλιάκα που μπήκε αλλαγή στο 77′.