H Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την επιστροφή του Τσουκουεμέκα (vid)
Η Ντόρτμουντ έκλεισε τον 21χρονο μέσο από την Τσέλσι με συμβόλαιο έως το 2030, καταβάλλοντας περίπου 25 εκατ. ευρώ.
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ολοκλήρωσε μια σημαντική προσθήκη, με την μεταγραφή του Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα από την Τσέλσι. Ο 21χρονος μέσος, που αγωνίστηκε ως δανεικός στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στην Μπορούσια, υπέγραψε κανονικά μέχρι το 2030.
Οι «κιτρινόμαυροι» κατέβαλαν περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ μαζί με πιθανά μπόνους, ποσό χαμηλότερο από την οψιόν αγοράς που είχε συμφωνηθεί τον χειμώνα, η οποία ξεπερνούσε τα 30 εκατ. ευρώ.
H παρουσίαση του Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα:
✉ Carney Chukwuemeka. Until 2030. ✍ pic.twitter.com/wsIJV3RHqe
— Borussia Dortmund (@BVB) August 26, 2025
Ο CEO των Βεστφαλών, Λαρς Ρίκεν, δήλωσε: «Ήταν σημαντικό για εμάς να ενισχύσουμε την ποιότητα στο κέντρο. Ο Κάρνεϊ είναι ένα μεγάλο ταλέντο και είμαστε χαρούμενοι που θα δουλέψουμε μαζί του μακροπρόθεσμα».
Ο Τσουκουεμέκα αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με τραυματισμούς την περασμένη σεζόν, όμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ πιστεύει στο παίκτη και τις ικανότητες του να εξελιχθεί.
«Νιώθω πραγματικά καλά που πλέον ανήκω στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Γνώρισα τον σύλλογο, τους συμπαίκτες και τους φιλάθλους και χαίρομαι που είναι το νέο μου ποδοσφαιρικό σπίτι», δήλωσε ο Τσουκουεμέκα.
Την Κυριακή (17:30) κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, ο νεαρός μέσος αναμένεται να επιστρέψει για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ντεμπούτο του στην Bundesliga είχε γίνει επίσης απέναντι στην ίδια ομάδα, με το εντυπωσιακό 6-0 του περασμένο Φεβρουαρίου.
HE’S BACK! 🏴🚨
Borussia Dortmund has completed the permanent signing of Carney Chukwuemeka from Chelsea FC on a contract running until June 30, 2030. ✍ pic.twitter.com/aO5bDLrl6j
— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025
Welcome back, Carns. 🏴🤲 pic.twitter.com/wmD0NnwJHI
— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025
