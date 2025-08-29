Αμβούργο – Σαν Πάουλι 0-2: Διπλό στο ντέρμπι και «σεφτέ» για την ομάδα του Σάλιακα
«Αφεντικό» στην πόλη η Σαν Πάουλι που νίκησε με 2-0 στην έδρα του Αμβούργου εντυπωσιάζοντας στο ξεκίνημα της Bundesliga.
Μετά το 3-3 με την Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα, η Σαν Πάουλι πανηγύρισε και την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα στο ντέρμπι της πόλης. Οι «πειρατές» πέρασαν με 2-0 από την έδρα του Αμβούργου για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga και δείχνουν ικανοί για σπουδαία πράγματα φέτος.
Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας μετά από 14 χρόνια και οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ο Τσβιγκάλα στο 19′ έκανε το 0-1 και ο Ουντόντζι διαμόρφωσε το 0-2 στο 59′, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του Σάλιακα στο παιχνίδι.
Νωρίτερα είχε ακυρωθεί ένα γκολ του Κενινγκσντόφερ για οφσάιντ, με το Αμβούργο να ολοκληρώνει το ματς με δέκα παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Γκοτσολεσβίλι με δεύτερη κίτρινη.
Αμβούργο: Φερνάντες, Τορουναρίνγκα, Ελφάντι (75′ Φίλιπ), Ομάρι, Μούχελμ, Καπάλντο (75′ Στάνγκε), Ρέμπεργκ, Γκοτσολεσβίλι, Σαχίτι (56′ Πόουλσεν), Λάιεσλιτ (56′ Ντομπέ), Κόνινγκσντόφερ (82′ Μικελμπενσίς).
Σαν Πάουλι: Βασίλι, Βαχλ, Σμιθ, Τζβιγκάλα (82′ Ρίτζκα), Πίρκα (59′ Σάλιακας), Σαντς, Φουτζίτα, Όπι, Σινάνι, Χουντόντζι (69′ Κάαρς), Λάνγκ (82′ Μέτκαλφ).
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (29/08)
Αμβούργο-Σαν Πάουλι 0-2
Σάββατο (30/08)
Λειψία-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν (16:30)
Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)
Κυριακή (31/08)
Βόλφσμπουργκ-Μάιντς (16:30)
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)
Κολωνία-Φράιμπουργκ (20:30)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (3ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (12/09)
Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30)
Σάββατο (13/09)
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)
Μάιντς-Λειψία (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ (16:30)
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο (19:30)
Κυριακή (14/09)
Σαν Πάουλι-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)
