Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 27.12.2025]
Ημερήσια 27 Δεκεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 27.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προσπάθησε να βρεις εύκολα τις λύσεις στα θέματα που σε απασχολούν. Έχεις υποστήριξη από τους φίλους σου, άρα μπορείς και να δράσεις, αλλά και να επανέλθεις γρήγορα από τα διάφορα. Ωστόσο πρέπει να παραμείνεις και οργανωμένος, αλλά και ευρηματικός, έτσι; Πάντως θετικές εξελίξεις προβλέπονται στις οικονομικές σου συζητήσεις.

DON’TS: Μην εκφράσεις άτσαλα ούτε τις αντιθέσεις, αλλά ούτε και τις αντιδράσεις σου, απλά και μόνο επειδή νιώθεις κάπως να ζορίζεσαι σε ορισμένες καταστάσεις. Ούτε να  απογοητευτείς από αυτό πρέπει. Από την άλλη, δεν θέλω να ξεφύγεις με τις γνωστές υπερβολές σου. Βέβαια δεν πρέπει να γίνεις ούτε παρορμητικός στον τρόπο σου, σωστά;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν δεις ότι υπάρχουν κάποια θέματα που σε κάνουν έξαλλο, αποφάσισε να πάρεις κάποιες αποστάσεις. Καλύτερο ε; Πρέπει να προσπαθήσεις να μείνεις ανεπηρέαστος από το οτιδήποτε, ώστε να μη θολώσει η κρίση σου. Δώσε βάση στις ευθύνες σου, γιατί είναι μπόλικες. Παράλληλα, εξέτασε καλύτερα κάποια ενδεχόμενα, για να είσαι σίγουρος.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση ή και την περίεργη ατμόσφαιρα να σε προβληματίσει, γιατί τότε θα αντιμετωπίσεις τα πάντα με καχυποψία. Κάτι που δεν θέλουμε, έτσι; Μην απογοητευτείς, αν μέσω συζητήσεων αντιληφθείς ότι υπάρχουν πολλά και διάφορα που δεν είχες καταλαβαίνει καλά το προηγούμενο διάστημα. Συμβαίνουν κι αυτά!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσοχή στην παρέα, γιατί το κλίμα είναι αρκετά περίεργο. Είτε η ατμόσφαιρα είναι έντονη είτε εσύ έχεις φτάσει στο peak σου και δεν μπορείς να ανεχτείς κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, πάντως, το σημαντικότερο είναι να κρατήσεις αποστάσεις, για να μπορέσεις να παρατηρήσεις τα πάντα και να βγάλεις τα σωστά συμπεράσματα.

DON’TS: Μην αφήνεις την ανησυχία για τα οικονομικά να σε βάλει σε μουντ υπερέντασης. Το λέω, γιατί υπάρχουν ξαφνικά έξοδα που μπορούν να σου δημιουργήσουν ανησυχία. Αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις να συμβεί. Μην τα παρατήσεις, αν τυχόν υπάρξουν κάποια κωλύματα σε υποθέσεις σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί έχεις βοήθεια.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάρε μέρος στις κατάλληλες συζητήσεις, ώστε να ξεκαθαρίσεις λίγο κάποια πράγματα και να καταστήσεις σαφή τα όριά σου απέναντι σε ορισμένους που έχουν το θράσος και ξεφεύγουν. Ωστόσο απόφυγε να γίνεις υπερβολικός ή και έντονος, γιατί τότε σίγουρα θα το χάσεις το δίκιο σου. Πάρε τον χρόνο σου για να τα επεξεργαστείς όλα.

DON’TS: Μην είσαι τόσο έντονος γενικώς. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να θολώνουν την κρίση σου. Μην απογοητευτείς από τα λόγια που θα σου πουν ορισμένοι και μη γίνεις περίεργος και πεισματάρης εξαιτίας αυτών, έτσι; Μη διστάσεις να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος, για να μην εκτεθείς, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Η αλήθεια είναι πως έχεις πολλές δουλειές σήμερα. Η αλήθεια είναι επίσης πως βαριέσαι πολύ να τις κάνεις. Φτιάξε ένα σωστό πρόγραμμα, ώστε και να τις ολοκληρώσεις, αλλά και να σου μείνει και λίγος χρόνος για σένα, έτσι; Στηρίξου στους κοντινούς σου ανθρώπους, έτσι ώστε και να βγάλεις κάποια άκρη, αλλά και να έχεις αποτέλεσμα.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις συζητήσεις που θα κάνεις, γιατί μπορεί αυτές να σου δημιουργήσουν την αίσθηση ότι κάτι παρασκηνιακό παίζεται. Μη γίνεσαι περίεργος ή και υπερβολικός. Μην τρέξεις να κάνεις κάποιες αλλαγές που πρέπει, γρηγορότερα, όμως, από ότι πρέπει, γιατί το θέμα είναι να βγουν αποτελεσματικά, όχι εντελώς σκ@τά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να μείνεις ήρεμος εσύ, γιατί η μέρα πρόκειται να είναι λίγο έντονη. Παρατήρησε όλα αυτά που συμβαίνουν, ακόμα κι αν σε αγχώνουν. Απόφυγε, ωστόσο, να γίνεις καχύποπτος, έτσι; Εστίασε στα άτομα που μπορούν να σε καταλάβουν, έτσι ώστε να συνεννοηθείς. Αν κάποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει, τότε άφησέ τον πίσω.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να σε βγάλει εκτός προγραμματισμού, γιατί αν αυτό συμβεί, τότε θα απογοητευτείς με τον εαυτό σου και δεν το θέλουμε τέτοιες μέρες, σωστά; Μην επιτρέψεις στην εσωτερική σου αναστάτωση να σε εμποδίσει από το να ακολουθήσεις τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.  Κοινώς μη γίνεις απόλυτος ή και αμετακίνητος.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα προτίμησε να κρατήσεις ουδέτερη στάση απέναντι σε οτιδήποτε το έντονο βλέπεις. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά που λες και κάνεις, ώστε να ενισχύσεις τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες σου. Αν θέλεις να πείσεις τους απέναντι, τότε αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου. Έτσι θα πουλήσεις σωστά τις ιδέες σου.

DON’TS: Μην είσαι τόσο έντονος στις αντιδράσεις σου. Το να απαντήσεις άμεσα, δεν πειράζει. Το να απαντήσεις νευρικά, όμως, πειράζει. Άρα μην το κάνεις! Μην παρασυρθείς από την απογοήτευση που νιώθεις. Μη διστάσεις να πεις αυτά που σκέφτεσαι, γιατί έτσι θα εξελίξεις κάποιες σχέσεις σου- επαγγελματικές ή και ερωτικές. Μια χαρά σε βρίσκω!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα το πρόγραμμά απαιτεί μια κάποια καλύτερη οργάνωση. Για δες το λίγο. Αν κάτι δε λειτουργεί, όπως πρέπει, ας πούμε, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ή μπορεί κάτι να μην εξελιχθεί, όπως περίμενες και να πρέπει να κινηθείς διαφορετικά από ότι υπολόγιζες. Χωρίς απογοήτευση και γκρίνια όλο αυτό, έτσι; Βελτίωσε τον τρόπο που επικοινωνείς.

DON’TS: Μην κολλάς σε λεπτομέρειες, γιατί εκνευρίζεσαι άδικα. Μη διστάσεις να κινηθείς πιο ατομικά, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να βγάλεις άμεσα τις δουλειές σου και χωρίς πίεση. Μην φοβηθείς να βάλεις ορισμένους στη θέση τους ή να κρατήσεις αποστάσεις, αν δεν ιδρώνει με τίποτα το αυτάκι τους. Έτσι θα καταλάβεις με ποιους κάνεις χωριό!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Η αυτονομία που θέλεις να αποκτήσεις, είναι κάτι που αποδεικνύεται δύσκολο για σήμερα. Αξίζει, όμως, να το προσπαθήσεις. Εξέφρασε άνετα όλα αυτά που θέλεις. Απόφυγε, όμως, να εκνευριστείς ή και να απογοητευτείς, αν ορισμένοι βρουν το θάρρος και κάνουν ακριβώς το ίδιο, έτσι; Κάνε αυτά τα πράγματα που θέλεις. Γιατί όχι, έτσι;

DON’TS: Μην περιορίζεις τους ανθρώπους γύρω σου, αν θέλουν να σου ανοιχτούν. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να δείξεις μέσω του φλερτ το ενδιαφέρον σου. Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα ή να πάρεις αποφάσεις. Γενικώς μη γίνεσαι υπερβολικός. Πού σε ωφελούν όλα τα παραπάνω, ας πούμε; Α! Πουθενά!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ξεκαθάρισε λίγο τα πλάνα μέσα στο κεφάλι σου. Ξεκαθάρισε και τα συναισθήματά σου. Έπειτα, λοιπόν, μπορείς να κινηθείς μπροστά γρηγορότερα και με πιο σίγουρα αποτελέσματα. Παράλληλα, όμως, πρέπει να αφήσεις το πείσμα στην άκρη και να καταστρώσεις και κάποιο σχέδιο Β, έτσι; Απόφυγε την υπερβολή στις αντιδράσεις σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση της μέρας να σε παρασύρει και να σε κάνει επίσης έντονο ως προς τα συναισθήματα που σου δημιουργούνται ή στον τρόπο που τα εκφράζεις. Μην απογοητευτείς από τις εξελίξεις που παρατηρείς και μην ασχολείσαι με πράγματα που σου είναι αυτονόητα. Τσάμπα κόπος! Μη γίνεσαι σκληρός στον τρόπο σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ενοχλείσαι από κάποια πράγματα που βλέπεις και σου δημιουργείται μια δυσφορία. Είναι ανάγκη να το δείξεις κιόλας; Καλύτερα να πάρεις απόσταση από ορισμένα άτομα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς την απογοήτευση που νιώθεις. Αν, όμως, σου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσεις- ήρεμα- προκειμένου να ξεκαθαρίσεις, κάντο.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη βγεις εκτός προγράμματος, επειδή νομίζεις ότι κάποια πράγματα μπορούν να βγουν σχετικά γρήγορα. Πίστεψέ με- δεν μπορούν! Μην κινείσαι εντελώς ανοργάνωτα. Από την άλλη, μη βιάζεσαι να ανοίξεις κάποια νέα κεφαλαία. Μαζί σου, να το κάνεις, απλά μη διστάσεις να κλείσεις πρώτα τα προηγούμενα, έτσι;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Βάλε όρια στους άλλους. Σταμάτα να φοβάσαι ότι γίνεσαι σκληρός. Βασικά αν έτσι βάζεις όρια και στον εαυτό σου, ίσως σε συμφέρει να συνεχίσεις να το πιστεύεις. Ό,τι να’ ναι η μέρα σήμερα. Ψάξε να βρεις τι ισχύει και τι όχι, γιατί πολλά από αυτά είναι μούφες. Ωστόσο μπορείς να αποφύγεις να το παραδεχτείς ανοιχτά. Προσοχή με τα έξοδα.

DON’TS: Μην είσαι έντονος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Άμεσος κι ευθύς, όμως, μπορείς να είσαι. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα παράπονά σου, αλλά όχι με ώμο τρόπο, έτσι; Ειδικά όσον αφορά τις απαντήσεις που δίνεις. Στα ερωτικά ή και στα της παρέας, μην αρνείσαι να ακούσεις τους άλλους λόγω της δικής σου απογοήτευσης.

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
Ανάρτηση 26.12.25

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα

«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό

Σύνταξη
Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα – Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα
«Έργο σε εξέλιξη» 26.12.25

Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα - Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα

Μια νέα, μνημειώδης έκθεση στη Βιέννη εξερευνά τον πρωτοποριακό οπτικό κόσμο του σχεδιαστή Helmut Lang και τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες με τους Τζένι Χόλτσερ, Λουίζ Μπουρζουά και Ρόμπερτ Μάπλθορπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;
Φήμες λένε 26.12.25

Tα έχει η Σίντνεϊ Σουίνι με τον Κρίστιαν Πούλισικ;

Φουντώνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες που θέλουν τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Κρίστιαν Πούλισικ να διατηρούν σχέση, με τα social media και τα διεθνή μέσα να γεμίζουν σενάρια για ένα απρόσμενο ειδύλλιο ανάμεσα στον κόσμο του Χόλιγουντ και του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Havaianas – Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;
Πολιτική θύελλα 26.12.25

Havaianas - Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;

Εδώ και δεκαετίες, οι σαγιονάρες Havaianas είναι ένα αγαπημένο παγκόσμιο σύμβολο της βραζιλιάνικης κουλτούρας, που φορούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Τώρα έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική διαμάχη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν ποιητικό» – Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008
Συγχρονισμός 25.12.25

«Ήταν ποιητικό» - Έρθα Κιτ, η τραγουδίστρια του «Santa Baby» πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων του 2008

«Όταν ακούω τη φωνή της, η καρδιά μου γεμίζει ζεστασιά και θυμάμαι πόσο τυχερή ήμουν που με αγάπησε τόσο βαθιά» λέει στο People η κόρη της Έρθα Κιτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Καναδός Χιου Χέφνερ» 25.12.25

Πίτερ Νάιγκαρντ – Η βρώμικη περίπτωση του ψαρομάλλη, σεξουαλικού εγκληματία που συνδέεται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ μπαίνει στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι, με το συνήθως ξυρισμένο πρόσωπό του να καλύπτεται από μια πυκνή γενειάδα. Η λάμψη των τακτικών ενέσεων βλαστοκυττάρων και της δίαιτας χωρίς υδατάνθρακες έχει πια χαθεί. Η χαρακτηριστική ασημένια χαίτη του 83χρονου έχει αραιώσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
«Holm Sound» 25.12.25

Μουσικό ντουέτο - H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, διοργάνωσε την πέμπτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία «Together at Christmas» στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο στις 5 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
The Cure 27.12.25

Πέθανε στα 65 του ο Πέρι Μπαμόντε

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Δεν παίρνουν θέση 27.12.25

Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύνταξη
Ισοπαλία στο Μαρόκο – Μάλι (1-1), με τον Ελ Κααμπί βασικό
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Ισοπαλία στο Μαρόκο – Μάλι (1-1), με τον Ελ Κααμπί βασικό

Το Μαρόκο ήταν καλύτερο, όμως δεν κατάφερε να νικήσει (1-1) το Μάλι για τη 2η αγωνιστική του Α' ομίλου του Κόπα Άφρικα, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά ενόψει του τρίτου αγώνα. Βασικός για 70' λεπτά αγωνίστηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τους διοργανωτές.

Σύνταξη
Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου
Κλιμάκωση 26.12.25

Τύμπανα πολέμου στην Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές

Η κυβέρνηση στην Υεμένη επιχειρεί να καταστείλει, με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, τους αυτονομιστές αντάρτες που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύνταξη
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»
Euroleague 26.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός έκανε θρίλερ ένα παιχνίδι που είχε στα χέρια του, ωστόσο στο φινάλε κατάφερε έστω κι έτσι να πάρει μια δύσκολη και πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 97-94.

Σύνταξη
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ
Κόσμος 26.12.25

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Φωκίδα: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια – Ο 5ος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές
Φωκίδα 26.12.25

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια - Ο πέμπτος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές

Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία στα Βαρδούσια. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου μίλησε στο in για το τραγικό περιστατικό.

Σύνταξη
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τελειώσει ο πόλεμος μέσα στο 2026;
Δισεπίλυτος γρίφος 26.12.25

Θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα στο 2026;

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία, δείτε χάρτη - Το «φινλανδικό», το «γεωργιανό» και το «προσωρινό» σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου - Τι πιστεύουν στρατιωτικοί, αναλυτές και πολίτες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 26.12.25

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά την 87χρονη μητέρα, καταστρώνοντας ένα σατανικό σχέδιο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 26.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
