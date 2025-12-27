DO’S: Προσπάθησε να βρεις εύκολα τις λύσεις στα θέματα που σε απασχολούν. Έχεις υποστήριξη από τους φίλους σου, άρα μπορείς και να δράσεις, αλλά και να επανέλθεις γρήγορα από τα διάφορα. Ωστόσο πρέπει να παραμείνεις και οργανωμένος, αλλά και ευρηματικός, έτσι; Πάντως θετικές εξελίξεις προβλέπονται στις οικονομικές σου συζητήσεις.

DON’TS: Μην εκφράσεις άτσαλα ούτε τις αντιθέσεις, αλλά ούτε και τις αντιδράσεις σου, απλά και μόνο επειδή νιώθεις κάπως να ζορίζεσαι σε ορισμένες καταστάσεις. Ούτε να απογοητευτείς από αυτό πρέπει. Από την άλλη, δεν θέλω να ξεφύγεις με τις γνωστές υπερβολές σου. Βέβαια δεν πρέπει να γίνεις ούτε παρορμητικός στον τρόπο σου, σωστά;