Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 27.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσπάθησε να βρεις εύκολα τις λύσεις στα θέματα που σε απασχολούν. Έχεις υποστήριξη από τους φίλους σου, άρα μπορείς και να δράσεις, αλλά και να επανέλθεις γρήγορα από τα διάφορα. Ωστόσο πρέπει να παραμείνεις και οργανωμένος, αλλά και ευρηματικός, έτσι; Πάντως θετικές εξελίξεις προβλέπονται στις οικονομικές σου συζητήσεις.
DON’TS: Μην εκφράσεις άτσαλα ούτε τις αντιθέσεις, αλλά ούτε και τις αντιδράσεις σου, απλά και μόνο επειδή νιώθεις κάπως να ζορίζεσαι σε ορισμένες καταστάσεις. Ούτε να απογοητευτείς από αυτό πρέπει. Από την άλλη, δεν θέλω να ξεφύγεις με τις γνωστές υπερβολές σου. Βέβαια δεν πρέπει να γίνεις ούτε παρορμητικός στον τρόπο σου, σωστά;
Ταύρος
DO’S: Αν δεις ότι υπάρχουν κάποια θέματα που σε κάνουν έξαλλο, αποφάσισε να πάρεις κάποιες αποστάσεις. Καλύτερο ε; Πρέπει να προσπαθήσεις να μείνεις ανεπηρέαστος από το οτιδήποτε, ώστε να μη θολώσει η κρίση σου. Δώσε βάση στις ευθύνες σου, γιατί είναι μπόλικες. Παράλληλα, εξέτασε καλύτερα κάποια ενδεχόμενα, για να είσαι σίγουρος.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση ή και την περίεργη ατμόσφαιρα να σε προβληματίσει, γιατί τότε θα αντιμετωπίσεις τα πάντα με καχυποψία. Κάτι που δεν θέλουμε, έτσι; Μην απογοητευτείς, αν μέσω συζητήσεων αντιληφθείς ότι υπάρχουν πολλά και διάφορα που δεν είχες καταλαβαίνει καλά το προηγούμενο διάστημα. Συμβαίνουν κι αυτά!
Δίδυμοι
DO’S: Προσοχή στην παρέα, γιατί το κλίμα είναι αρκετά περίεργο. Είτε η ατμόσφαιρα είναι έντονη είτε εσύ έχεις φτάσει στο peak σου και δεν μπορείς να ανεχτείς κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, πάντως, το σημαντικότερο είναι να κρατήσεις αποστάσεις, για να μπορέσεις να παρατηρήσεις τα πάντα και να βγάλεις τα σωστά συμπεράσματα.
DON’TS: Μην αφήνεις την ανησυχία για τα οικονομικά να σε βάλει σε μουντ υπερέντασης. Το λέω, γιατί υπάρχουν ξαφνικά έξοδα που μπορούν να σου δημιουργήσουν ανησυχία. Αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις να συμβεί. Μην τα παρατήσεις, αν τυχόν υπάρξουν κάποια κωλύματα σε υποθέσεις σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί έχεις βοήθεια.
Καρκίνος
DO’S: Πάρε μέρος στις κατάλληλες συζητήσεις, ώστε να ξεκαθαρίσεις λίγο κάποια πράγματα και να καταστήσεις σαφή τα όριά σου απέναντι σε ορισμένους που έχουν το θράσος και ξεφεύγουν. Ωστόσο απόφυγε να γίνεις υπερβολικός ή και έντονος, γιατί τότε σίγουρα θα το χάσεις το δίκιο σου. Πάρε τον χρόνο σου για να τα επεξεργαστείς όλα.
DON’TS: Μην είσαι τόσο έντονος γενικώς. Μην αφήνεις τα συναισθήματά σου να θολώνουν την κρίση σου. Μην απογοητευτείς από τα λόγια που θα σου πουν ορισμένοι και μη γίνεις περίεργος και πεισματάρης εξαιτίας αυτών, έτσι; Μη διστάσεις να εκφραστείς λίγο πιο δημιουργικά, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος, για να μην εκτεθείς, έτσι;
Λέων
DO’S: Η αλήθεια είναι πως έχεις πολλές δουλειές σήμερα. Η αλήθεια είναι επίσης πως βαριέσαι πολύ να τις κάνεις. Φτιάξε ένα σωστό πρόγραμμα, ώστε και να τις ολοκληρώσεις, αλλά και να σου μείνει και λίγος χρόνος για σένα, έτσι; Στηρίξου στους κοντινούς σου ανθρώπους, έτσι ώστε και να βγάλεις κάποια άκρη, αλλά και να έχεις αποτέλεσμα.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις συζητήσεις που θα κάνεις, γιατί μπορεί αυτές να σου δημιουργήσουν την αίσθηση ότι κάτι παρασκηνιακό παίζεται. Μη γίνεσαι περίεργος ή και υπερβολικός. Μην τρέξεις να κάνεις κάποιες αλλαγές που πρέπει, γρηγορότερα, όμως, από ότι πρέπει, γιατί το θέμα είναι να βγουν αποτελεσματικά, όχι εντελώς σκ@τά.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να μείνεις ήρεμος εσύ, γιατί η μέρα πρόκειται να είναι λίγο έντονη. Παρατήρησε όλα αυτά που συμβαίνουν, ακόμα κι αν σε αγχώνουν. Απόφυγε, ωστόσο, να γίνεις καχύποπτος, έτσι; Εστίασε στα άτομα που μπορούν να σε καταλάβουν, έτσι ώστε να συνεννοηθείς. Αν κάποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει, τότε άφησέ τον πίσω.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να σε βγάλει εκτός προγραμματισμού, γιατί αν αυτό συμβεί, τότε θα απογοητευτείς με τον εαυτό σου και δεν το θέλουμε τέτοιες μέρες, σωστά; Μην επιτρέψεις στην εσωτερική σου αναστάτωση να σε εμποδίσει από το να ακολουθήσεις τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Κοινώς μη γίνεις απόλυτος ή και αμετακίνητος.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα προτίμησε να κρατήσεις ουδέτερη στάση απέναντι σε οτιδήποτε το έντονο βλέπεις. Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά που λες και κάνεις, ώστε να ενισχύσεις τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες σου. Αν θέλεις να πείσεις τους απέναντι, τότε αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου. Έτσι θα πουλήσεις σωστά τις ιδέες σου.
DON’TS: Μην είσαι τόσο έντονος στις αντιδράσεις σου. Το να απαντήσεις άμεσα, δεν πειράζει. Το να απαντήσεις νευρικά, όμως, πειράζει. Άρα μην το κάνεις! Μην παρασυρθείς από την απογοήτευση που νιώθεις. Μη διστάσεις να πεις αυτά που σκέφτεσαι, γιατί έτσι θα εξελίξεις κάποιες σχέσεις σου- επαγγελματικές ή και ερωτικές. Μια χαρά σε βρίσκω!
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα το πρόγραμμά απαιτεί μια κάποια καλύτερη οργάνωση. Για δες το λίγο. Αν κάτι δε λειτουργεί, όπως πρέπει, ας πούμε, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ή μπορεί κάτι να μην εξελιχθεί, όπως περίμενες και να πρέπει να κινηθείς διαφορετικά από ότι υπολόγιζες. Χωρίς απογοήτευση και γκρίνια όλο αυτό, έτσι; Βελτίωσε τον τρόπο που επικοινωνείς.
DON’TS: Μην κολλάς σε λεπτομέρειες, γιατί εκνευρίζεσαι άδικα. Μη διστάσεις να κινηθείς πιο ατομικά, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να βγάλεις άμεσα τις δουλειές σου και χωρίς πίεση. Μην φοβηθείς να βάλεις ορισμένους στη θέση τους ή να κρατήσεις αποστάσεις, αν δεν ιδρώνει με τίποτα το αυτάκι τους. Έτσι θα καταλάβεις με ποιους κάνεις χωριό!
Τοξότης
DO’S: Η αυτονομία που θέλεις να αποκτήσεις, είναι κάτι που αποδεικνύεται δύσκολο για σήμερα. Αξίζει, όμως, να το προσπαθήσεις. Εξέφρασε άνετα όλα αυτά που θέλεις. Απόφυγε, όμως, να εκνευριστείς ή και να απογοητευτείς, αν ορισμένοι βρουν το θάρρος και κάνουν ακριβώς το ίδιο, έτσι; Κάνε αυτά τα πράγματα που θέλεις. Γιατί όχι, έτσι;
DON’TS: Μην περιορίζεις τους ανθρώπους γύρω σου, αν θέλουν να σου ανοιχτούν. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να δείξεις μέσω του φλερτ το ενδιαφέρον σου. Παράλληλα, μην είσαι απρόσεκτος. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα ή να πάρεις αποφάσεις. Γενικώς μη γίνεσαι υπερβολικός. Πού σε ωφελούν όλα τα παραπάνω, ας πούμε; Α! Πουθενά!
Αιγόκερως
DO’S: Ξεκαθάρισε λίγο τα πλάνα μέσα στο κεφάλι σου. Ξεκαθάρισε και τα συναισθήματά σου. Έπειτα, λοιπόν, μπορείς να κινηθείς μπροστά γρηγορότερα και με πιο σίγουρα αποτελέσματα. Παράλληλα, όμως, πρέπει να αφήσεις το πείσμα στην άκρη και να καταστρώσεις και κάποιο σχέδιο Β, έτσι; Απόφυγε την υπερβολή στις αντιδράσεις σου.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση της μέρας να σε παρασύρει και να σε κάνει επίσης έντονο ως προς τα συναισθήματα που σου δημιουργούνται ή στον τρόπο που τα εκφράζεις. Μην απογοητευτείς από τις εξελίξεις που παρατηρείς και μην ασχολείσαι με πράγματα που σου είναι αυτονόητα. Τσάμπα κόπος! Μη γίνεσαι σκληρός στον τρόπο σου.
Υδροχόος
DO’S: Ενοχλείσαι από κάποια πράγματα που βλέπεις και σου δημιουργείται μια δυσφορία. Είναι ανάγκη να το δείξεις κιόλας; Καλύτερα να πάρεις απόσταση από ορισμένα άτομα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς την απογοήτευση που νιώθεις. Αν, όμως, σου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσεις- ήρεμα- προκειμένου να ξεκαθαρίσεις, κάντο.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη βγεις εκτός προγράμματος, επειδή νομίζεις ότι κάποια πράγματα μπορούν να βγουν σχετικά γρήγορα. Πίστεψέ με- δεν μπορούν! Μην κινείσαι εντελώς ανοργάνωτα. Από την άλλη, μη βιάζεσαι να ανοίξεις κάποια νέα κεφαλαία. Μαζί σου, να το κάνεις, απλά μη διστάσεις να κλείσεις πρώτα τα προηγούμενα, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Βάλε όρια στους άλλους. Σταμάτα να φοβάσαι ότι γίνεσαι σκληρός. Βασικά αν έτσι βάζεις όρια και στον εαυτό σου, ίσως σε συμφέρει να συνεχίσεις να το πιστεύεις. Ό,τι να’ ναι η μέρα σήμερα. Ψάξε να βρεις τι ισχύει και τι όχι, γιατί πολλά από αυτά είναι μούφες. Ωστόσο μπορείς να αποφύγεις να το παραδεχτείς ανοιχτά. Προσοχή με τα έξοδα.
DON’TS: Μην είσαι έντονος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Άμεσος κι ευθύς, όμως, μπορείς να είσαι. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα παράπονά σου, αλλά όχι με ώμο τρόπο, έτσι; Ειδικά όσον αφορά τις απαντήσεις που δίνεις. Στα ερωτικά ή και στα της παρέας, μην αρνείσαι να ακούσεις τους άλλους λόγω της δικής σου απογοήτευσης.
