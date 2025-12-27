Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Έφυγε από τη ζωή η Χρυσούλα Αλευρίδου – για τους περισσότερους απλώς «Σούλα» – μια γυναίκα που, είτε προκαλώντας είτε στηρίζοντας σιωπηλά, άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη κοινωνική ιστορία της Θεσσαλίας.

Γεννημένη στο Κιλκίς, με ποντιακή καταγωγή, μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες και από νωρίς βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη της επιβίωσης. Δούλεψε από μικρή ηλικία, σκληραγωγήθηκε και διαμόρφωσε έναν χαρακτήρα που δεν φοβόταν τις συγκρούσεις ούτε τις δύσκολες επιλογές. Αυτή η εμπειρία ζωής υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της.

Η Λάρισα και ο Βουκεφάλας

Από το 2009 εγκαταστάθηκε επαγγελματικά στη Λάρισα, όπου ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των οίκων ανοχής – έναν χώρο που η ίδια αντιμετώπιζε ως το μεγάλο της επαγγελματικό στοίχημα.

Δεν έκρυψε ποτέ τη δραστηριότητά της ούτε επιχείρησε να τη «μαλακώσει» επικοινωνιακά. Αντίθετα, στάθηκε δημόσια πίσω από τις επιλογές της, αμφισβητώντας ανοιχτά κοινωνικά στερεότυπα και προκαλώντας συζητήσεις, συχνά έντονες.

Στους οίκους ανοχής που διατηρούσε έβρισκαν ευχαρίστηση εκατοντάδες Βολιώτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε η εποχή που ο οίκος «Σούλα» βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας ως χορηγός ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής (του Βουκεφάλα Λάρισας)– μια κίνηση που προκάλεσε θόρυβο, αντιδράσεις αλλά και διεθνή προβολή.

Η φιλανθρωπική δράση της «Σούλας»

Παράλληλα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Χρυσούλα Αλευρίδου ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δράση. Στήριξε οικογένειες σε ανάγκη, σχολεία και τοπικούς φορείς, χωρίς διακρίσεις και χωρίς να επιδιώκει αναγνώριση.

Για πολλούς στον θεσσαλικό κάμπο, αυτή η διπλή της εικόνα – της αμφιλεγόμενης επιχειρηματία και της γενναιόδωρης προστάτιδας – την κατέστησε μια μορφή αντιφατική αλλά σεβαστή, χαρίζοντάς της το προσωνύμιο «αρχόντισσα του Κάμπου».

Η ζωή της ήταν γεμάτη ρήξεις, επιμονή και επιλογές που δεν άφηναν κανέναν αδιάφορο. Με τον θάνατό της κλείνει ένα κεφάλαιο που σημάδεψε την τοπική κοινωνία.

Είτε κανείς συμφωνεί είτε διαφωνεί με τη διαδρομή της, το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της είναι ισχυρό και δύσκολα αγνοείται.