Δώρα ζωής σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν στην λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, έκαναν ανήμερα Χριστουγέννων, οι συγγενείς ενός 57χρονου άνδρα που κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρός.

Οι συγγενείς του 57χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, πήραν την απόφαση να δωρίσουν τους δύο νεφρούς και τους κερατοειδείς, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να γίνει η μεταμόσχευση σε λήπτες.

Το ευχαριστώ των γιατρών μετά την μεταμόσχευση

Οι γιατροί μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, σήκωσαν τα χέρια ψηλά θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσουν τόσο τον ίδιο τον 57χρονο, όσο και την οικογένειά του για το μεγαλείο ψυχής που έδειξαν, δωρίζοντας τα όργανά του.

Οι κερατοειδείς μπορούν να μεταμοσχευθούν σε περισσότερο από ένα άτομα, ενώ να σημειωθεί ότι η λίστα αναμονής στο Ιπποκράτειο για μεταμόσχευση νεφρών ξεπερνά τα οκτώ με δέκα χρόνια, όταν σε όλη τη χώρα περισσότεροι από 1.300 ασθενείς περιμένουν το κατάλληλο μόσχευμα.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.