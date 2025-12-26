newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 12:47
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θεσσαλονίκη: Χριστουγεννιάτικα δώρα ζωής από 57χρονο δότη οργάνων – Χάρισε νεφρούς και κερατοειδείς
Κόσμος 26 Δεκεμβρίου 2025 | 12:38

Θεσσαλονίκη: Χριστουγεννιάτικα δώρα ζωής από 57χρονο δότη οργάνων – Χάρισε νεφρούς και κερατοειδείς

Οι γιατροί μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, σήκωσαν τα χέρια ψηλά θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσουν τον 57χρονο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Δώρα ζωής σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν στην λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, έκαναν ανήμερα Χριστουγέννων, οι συγγενείς ενός 57χρονου άνδρα που κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρός.

Οι συγγενείς του 57χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, πήραν την απόφαση να δωρίσουν τους δύο νεφρούς και τους κερατοειδείς, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να γίνει η μεταμόσχευση σε λήπτες.

Το ευχαριστώ των γιατρών μετά την μεταμόσχευση

Οι γιατροί μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, σήκωσαν τα χέρια ψηλά θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσουν τόσο τον ίδιο τον 57χρονο, όσο και την οικογένειά του για το μεγαλείο ψυχής που έδειξαν, δωρίζοντας τα όργανά του.

Οι κερατοειδείς μπορούν να μεταμοσχευθούν σε περισσότερο από ένα άτομα, ενώ να σημειωθεί ότι η λίστα αναμονής στο Ιπποκράτειο για μεταμόσχευση νεφρών ξεπερνά τα οκτώ με δέκα χρόνια, όταν σε όλη τη χώρα περισσότεροι από 1.300 ασθενείς περιμένουν το κατάλληλο μόσχευμα.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού και Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Αιματολογικού Εργαστηρίου, της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συρία: Έκρηξη σε τζαμί – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
Στην Χομς 26.12.25

Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία - 3 νεκροί και 5 τραυματίες

Kαμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη - Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

Σύνταξη
Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο
Κόσμος 26.12.25

Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σπάνιες γαίες – Η αγαπημένη φράση του Τραμπ και το 2025 με δυο λέξεις
Financial Times 26.12.25

Σπάνιες γαίες – Η αγαπημένη φράση του Τραμπ και το 2025 με δυο λέξεις

Οι σπάνιες γαίες θα μπορούσαν να αποτελούν συντομογραφία του τρόπου με τον οποίο η Δύση ανταγωνίζεται την κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού. Και ο Αμερικανός πρόεδρος θα τη χρησιμοποιεί και το 2026.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;
Άλλαξαν οι εποχές 26.12.25

H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;

Η Ελβετία για χρόνια βασιζότανε σε ένα σύστημα που την κρατούσε αποστασιοποιημένη και ασφαλή. Σήμερα, πανίσχυροι οικονομικοί παράγοντες της χώρας έρχονται να ταράξουν τα ήρεμα νερά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Ο Τραμπ προειδοποιεί και για άλλους βομβαρδισμούς αν δεν σταματήσει η «σφαγή χριστιανών»
«Θανατηφόρα πλήγματα» 26.12.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί για νέους βομβαρδισμούς στη Νιγηρία

Θα υπάρξουν κι άλλοι βομβαρδισμοί αν δεν σταματήσει η «σφαγή χριστιανών», προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Havaianas – Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;
Πολιτική θύελλα 26.12.25

Havaianas - Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;

Εδώ και δεκαετίες, οι σαγιονάρες Havaianas είναι ένα αγαπημένο παγκόσμιο σύμβολο της βραζιλιάνικης κουλτούρας, που φορούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Τώρα έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική διαμάχη.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες
Άλλα Αθλήματα 26.12.25

OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες

Η πλατφόρμα που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το ερωτικό της περιεχόμενο μπαίνει δυναμικά στον χώρο του αθλητισμού, χορηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες τενίστες και τενίστριες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος – Πόσο θα είναι τον Ιανουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πόσο θα είναι τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιανουάριο - Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
Άγιος Δημήτριος 26.12.25

Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης - Σύσκεψη τη Δευτέρα 29/12 από την Περιφέρεια

Σύνταξη
Συρία: Έκρηξη σε τζαμί – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
Στην Χομς 26.12.25

Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία - 3 νεκροί και 5 τραυματίες

Kαμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη - Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

Σύνταξη
Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season
English edition 26.12.25

Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season

From nostalgic tradition and nature-inspired warmth to playful pastel sweets and theatrical glamour, these are the decorating styles shaping homes this Christmas—where comfort, personality, and atmosphere take center stage.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
ΠΑΣΟΚ 26.12.25

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία στο Κολωνάκι – Την νάρκωσε και μετά την έκαψε
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι - Την νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Σύνταξη
Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο
Κόσμος 26.12.25

Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο

Σύνταξη
The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική
5 αστέρια 26.12.25

The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική

Ο Ίθαν Χοκ υποδύεται έναν «ιστορικό της αλήθειας» που προσπαθεί να αποκαλύψει πώς συνέβη ο θάνατος ενός ισχυρού άνδρα. «Ετοιμαστείτε για μια εξαιρετικά αστεία, αμερικανική κωμωδία!» όπως σχολιάζει ο Phill Harrison στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου
Ελλάδα 26.12.25

Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου

Η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας, έχει αναγνωριστεί ως μία από τους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize, θεσμού που υποστηρίζεται από την UNESCO

Σύνταξη
Ακραίες καταστάσεις στην Τουρκία: 29 ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Ακραίες καταστάσεις στην Τουρκία: 29 ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα

Στην Τουρκία και στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία επικρατεί πανικός με το σκάνδαλο για παράνομα στοιχήματα – Μεγάλες έρευνες από τις αρχές και νέες συλλήψεις

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του
Euroleague 26.12.25

Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του

Ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση αποθεραπείας και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, την ώρα που στη Λιθουανία είναι ξεκάθαροι για το τι πρέπει να γίνει με τον Γάλλο ψηλό.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο