Την τελευταία της πνοή έπειτα από μια μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με την κυστική ίνωση άφησε η Αναστασία Τασούλα, περιμένοντας την δεύτερη μεταμόσχευση.

Η νεαρή γυναίκα είχε καταφέρει το 2022 να ξυπνήσει από καταστολή 221 ημερών.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 14 Νοεμβρίου.

H Αναστασία περίμενε την δεύτερη μεταμόσχευση

Δυόμιση μήνες πριν φύγει από τη ζωή, η Αναστασία είχε αποκαλύψει σε ανάρτησή τα στα social media ότι ο οργανισμός της απέρριψε το μόσχευμα που είχε λάβει μετά από πνευμονία.

Συγκεκριμένα, είχε γράψει:

«Φοβάμαι. Τι να πω, ότι δε φοβάμαι; Εννοείται ότι φοβάμαι. Μέσα σε 2 μήνες έχασα τα 2/3 των πνευμόνων μου. Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα χωρίς να είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω. Ζω με οξυγόνα παντού στο σπίτι. Είμαι κυριολεκτικά στο μηδέν της ανάσας μου. Ξανά. Και αυτήν την φορά είναι χειρότερα.

Δοκιμάσαμε ήδη κάποιες θεραπείες, δεν λειτούργησαν. Τα επόμενα βήματα; Θα δοκιμάσουμε ό,τι ακόμα χρειαστεί μπας και κάτι λειτουργήσει και σταματήσει την απόρριψη. Κανένα μας δεν ξέρει αν θα λειτουργήσει. Και αν όχι, θα μπω σε μια λίστα και θα περιμένω για το θαύμα μου, ξανά. Τρελό ε;

Θέλω να ζήσω; ΝΑΙ. Θέλω να ζήσω για εμένα, για την δότρια μου, για όσους με φροντίζουν και παλεύουν για εμένα και γιατί το μεγαλύτερο μου όνειρο δεν το έχω πραγματοποιήσει ακόμα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πεθάνω χωρίς να το ζήσω. Οπότε, θα ζήσω. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Δεν πρόλαβε…

Η είδηση του θανάτου της 27χρονης έγινε γνωστή με ανάρτηση της οικογένειάς της. «Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα» αναφέρει η οικογένεια της Αναστασίας Τασούλα.

Πώς έγινε γνωστή

Η Αναστασία Τασούλα, είχε γίνει γνωστή ως η πρώτη ασθενής στη χώρα που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 ημέρες, χαρίζοντας σε πολλούς ανθρώπους έμπνευση και πίστη στη δύναμη της θέλησης.

Η κοπέλα μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς της φίλους την καθημερινότητά της και την ασθένεια της.

«Με βλέπετε φυσιολογική, παρ’ όλ’ αυτά γεννήθηκα με μια σπάνια θανατηφόρα ασθένεια. Ονομάζεται κυστική ίνωση και οι περισσότεροι δεν την ξέρετε, αλλά καιρός είναι να την μάθετε. Όλη μου τη ζωή παίρνω 50 χάπια τη μέρα, κάνω παραπάνω από δύο ώρες φυσικοθεραπεία την ημέρα και νοσηλεύομαι κάθε 3-4 μήνες στο νοσοκομείο, όπου κάθομαι 2-3 εβδομάδες, πολλές ενδοφλέβιες, με έχουν τρυπήσει πάνω από 1000 φορές… Όλα αυτά δεν είναι πράγματα που κάποιος ζει στην καθημερινότητά του. Προσωπικά εγώ δεν ξέρω ποια είναι η έννοια του “φυσιολογικού” όπως το λένε στην κοινωνία. Ξέρω το δικό μου φυσιολογικό, που είναι ότι πρέπει να ξυπνήσω δύο ώρες νωρίτερα για να πάω κάπου, γιατί πρέπει να κάνω μία ώρα φυσικοθεραπεία, να πάρω τα χάπια, να κάνω εισπνοές» έλεγε.

«Από μικρή έβλεπα ότι ο κόσμος το αντιμετωπίζει περίεργα όλο αυτό και έχει πάρα πολλά στερεότυπα απέναντι στις αναπηρίες, κάπως έτσι γεννήθηκε όλη μου η ιδέα του να φτιάξω έναν οργανισμό, στον οποίο θα ενισχύεται το ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι αξίζουμε ισάξιες ευκαιρίες και μία ανθρώπινη αντιμετώπιση. Δεν θέλω απλά να με ανεχτείς, θέλω να αποδεχτείς ότι είμαι άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να αποδεχτείς τι υποστηρίζω ή τι κάνω στη ζωή μου, αλλά θέλω να αποδεχτείς ότι είμαι όσο άνθρωπος είσαι κι εσύ»…

Τι είναι η κυστική ίνωση

Η κυστική ίνωση αποτελεί τη συχνότερη κληρονομική, αλλά και σπάνια νόσο στην Ελλάδα, με περίπου 800 ασθενείς και πάνω από 500.000 φορείς – δηλαδή σχεδόν το 5% του πληθυσμού. Πρόκειται για γενετική μετάλλαξη που προκαλεί τη δημιουργία παχύρρευστων εκκρίσεων σε ζωτικά όργανα, οδηγώντας σταδιακά σε ανεπάρκεια αυτών.

Οι ασθενείς χρειάζονται έως και τέσσερις ώρες ημερησίως για τη θεραπεία τους, ενώ σε προχωρημένα στάδια, η μεταμόσχευση πνευμόνων αποτελεί τη μόνη λύση.

Παρ’ όλα αυτά, χάρη στις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί θεαματικά: ενώ το 1980 μόλις το 30% των ασθενών έφτανε στην ενηλικίωση, σήμερα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 50% και αναμένεται να φτάσει το 75% τα επόμενα χρόνια.