ΣΥΡΙΖΑ για Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης: Κανείς δεν μπορεί να κακοποιεί ούτε ανθρώπους ούτε ζώα

«Η υιοθέτηση απόψεων που επιμένουν να οδηγούν σε τεχνητή αντιπαράθεση την φροντίδα ζώων συντροφιάς, όπως οι σκύλοι και οι γάτες, με την φροντίδα για τον συνάνθρωπο, είναι τουλάχιστον ατυχής, ειδικά αυτές τις μέρες, που είθισται τα μηνύματα αγάπης να κυριαρχούν», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια», όπως είπε, της Ελλάδας, καθώς κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα.

Η Κουμουνδούρου σημειώνει πως «ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, φυσικά και έχει δικαίωμα στην άποψή του, ωστόσο εκ της θέσεώς του και της ιδιαίτερης επιδραστικότητας στο σώμα των πιστών, έχει και σημαντική ευθύνη», για να υπογραμμίσει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε ή το ένα ή το άλλο.

«Η ανθρώπινη κτηνωδία, που δυστυχώς συχνά συναντάμε εις βάρος ανυπεράσπιστων πλασμάτων, δεν πρέπει να προσπερνάται ως κάτι το δευτερεύον. Εξάλλου, η συμπεριφορά προς τα ζώα είναι και δείκτης πολιτισμού, ανθρωπιάς, ανοχής κι αγάπης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τι είπε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης

Τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς, αλλά και τους γονείς, συμπεριέλαβε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, στο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του.

Συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης, με αφορμή τη μη ολοκλήρωσης των εργασιών της ξύλινης πτέρυγας του Τιάλειου Γηροκομείου Κοζάνης, είπε τα εξής:

«Αλλά βέβαια τώρα, όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω εκεί έξω και καθηγητάς και πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Και δεν είπαν, το σκυλάκι, αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί! Τα να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά… να πάμε σε έναν άρρωστο κλινήρη… να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος… όχι έχουμε τα σκυλιά! Αλλά το είπε, βλέπετε ο Θεός… Άνθρωπε σε έβγαλα τιμημένο μέσα από τα χέρια μου, είσαι εικόνα μου,με προορισμό να γίνεις θεός, να με συν-κληρονομήσεις. Κι εσύ το πέταξες αυτό. Και κατέβηκες τόσο χαμηλά, που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα. 4.000 χρόνια προ Χριστού το πνεύμα του Θεού το είπε».

«Και σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Σκότωσες έναν άνθρωπο; Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο; Κακοποίησες έναν άνθρωπο; Δεν τρέχει τίποτα, πάμε εκεί στον ανακριτή, στον εισαγγελέα και μετά τους αφήνουμε ελεύθερους, με έναν περιορισμό. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί; 30.000 ευρώ εκείνη την ώρα και μετά στο δικαστήριο. Εκεί κατήντησε η Ελλάδα», είπε, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Παύλος.