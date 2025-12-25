Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

«Ξαναχτύπησε» ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κ. Παύλος, ο οποίος πολλές φορές έχει προκαλέσει αντιδράσεις για όσα λέει από άμβωνος. Στο κήρυγμά του το πρωί των Χριστουγέννων μίλησε για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας και στοχοποίησε για μια ακόμη φορά τις γυναίκες και όσους υιοθετούν ζώα, ενώ εμφανίστηκε ενοχλημένος από την παρουσία πολλών σκυλιών και τα πρόστιμα των 30.000 ευρώ για την κακοποίησή τους.

«Tώρα όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω και έξω και καθηγητές – πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας, να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Και δεν είπαν. Το σκυλάκι; Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης. Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι έχουμε τα σκυλιά», ανέφερε και συνέχισε: «Σκότωσες έναν άνθρωπο; Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο; Κακοποίησες έναν άνθρωπο; Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατήντησε, εκεί κατήντησε η Ελλάδα, η Ελλάδα που την κατέστησε ο Θεός μετά την Σταύρωση Του και την Ανάστασή Του, το κέντρον να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την Ορθοδοξία. Το Γένος μας έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ούτε σωβινισμός, ούτε ρατσισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό, τι τους αρέσει. Και αν έχετε αμφιβολίες, να πάτε να ψάξετε».

Μητροπολίτης Κοζάνης: Στο στόχαστρο τα ρούχα των κοριτσιών

Ο Μητροπολίτης, αναφέρθηκε, και στα παιδιά που συνάντησε λίγες ώρες νωρίτερα και τα οποία φέρεται πως είχαν καταναλώσει αλκοόλ λόγω των Χριστουγέννων, λέγοντας πως μέσα σε αυτά «ήταν και μια κοπέλα που από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη, μεθυσμένη».

«Δεν έχει πατέρα; Δεν έχει μάνα; Αλλά αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ενώ όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, όπως το είπα και στο κήρυγμά μου στην εγκύκλιο, είστε οι οπισθοδρομικοί, είστε ο Μεσαίωνας», ανέφερε.