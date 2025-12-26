magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 26.12.2025]
Ημερήσια 26 Δεκεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 26.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή σήμερα είσαι σε μια φάση που θέλεις να ξεκουραστείς, σου προτείνω να κάνεις μόνο αυτά τα οποία είναι άκρως απαραίτητα και τίποτα άλλο. Αν, ας πούμε, μπορείς να τα αποφύγεις, τότε ακόμα καλύτερα! Εστίασε στις όμορφες και ήρεμες στιγμές του σήμερα και κάνε ξεκάθαρο ότι δεν θέλεις κανείς να σου χαλάσει αυτή τη διάθεση.

DON’TS: Υπάρχουν κάποια θέματα τα που σε απασχολούν, τα οποία δεν πρέπει να αφήσεις χωρίς λύση. Το θέμα, όμως, είναι να βρεις κάποιον τρόπο να τα διαχειριστείς που, όμως, να μην είναι ζόρικος ή να μην σε αγχώνει. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς το πως παίρνεις μέρος σε συζητήσεις. Μην είσαι ούτε απότομος, αλλά ούτε και ειρωνικός.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Σήμερα σε διακατέχει χαλαρή και όμορφη διάθεση. Όχι μόνο αυτό, αλλά θέλεις να νιώσεις πιο κοινωνικός. Επομένως, πρέπει να επιδοθείς σε μπόλικες επικοινωνίες, για να έρθεις κοντά σε περισσότερα άτομα. Να ξέρεις πως η ηρεμία και η αισιοδοξία σου μπορούν να σε βοηθήσουν να λύσεις τις παρεξηγήσεις του προηγούμενου διαστήματος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από κάποιους φίλους σου, καθώς αυτοί μπορούν να αποτελέσουν την χρυσή τομή για να λυθούν κάποια θέματα που υπάρχουν. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος στις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το κομμάτι. Μην κολλάς, όμως, μόνο σε αυτές. Μη γίνεσαι πεισματάρης ή και αδιάκριτος.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού η ατμόσφαιρα παραμένει και σήμερα χαλαρή, γιατί δεν προσπαθείς να εκφράσεις όλα αυτά που θες χωρίς να αγχώνεσαι και να φοβάσαι μήπως παρεξηγηθείς ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο; Είναι πολλά αυτά που θέλεις να πεις, οπότε φρόντισε να τα πεις ξεκάθαρα και άμεσα. Στα επαγγελματικά, λόγω της αισιοδοξίας σου έχεις νέες προτάσεις.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά, γιατί όλο και κάτι έξτρα προκύπτει. Από την άλλη, μην είσαι τόσο απρόσεκτος στις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν- αν υπάρχουν- μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων ή ακόμα και της σχέσης σου. Μην χάσεις τα όρια λόγω κάποιας κόντρας που επίσης υπάρχει, γιατί μπορεί και να εκτεθείς.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Είσαι σε καλό mood, είσαι αισιόδοξος, έχεις και άνεση στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι κι όλα αυτά βγαίνουν προς τα έξω. Κυρίως στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, κάτι που είναι θετικό για σένα. Αυτό το διαφορετικό και ανάλαφρο vibe, πάντως, προσελκύει εύκολα άτομα γύρω σου. Έτσι είναι εύκολο σήμερα να πάρεις μέρος σε συζητήσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι τόσο απρόσεκτος σε αυτά που λες ή στον τρόπο με τον οποίο απαντάς στα σχόλια που ακούς να γίνονται γύρω σου. Κοινώς μην ξεφύγεις και μη μιλήσεις χωρίς φίλτρο, γιατί όταν το κάνεις μετά δε μαζεύεσαι, σωστά; Αυτό κρατησέ το σαν μια γενικότερη συμβουλή! Ξέρεις εσύ γιατί! Μην κάνεις απότομες κινήσεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Για να μπορέσεις να χαλαρώσεις περισσότερο, πρέπει να περιορίσεις την επιρροή που έχουν πάνω σου κάποια έντονα συναισθήματα που κρύβεις μέσα σου. Υπάρχουν και κάποιες περίεργες καταστάσεις σήμερα, τις οποίες θέλω να διαχειριστείς με προσοχή. Όσο είσαι προστατευμένος και νιώθεις ασφαλής, τόσο πιο εύκολα κινείσαι μπροστά.

DON’TS: Αν θέλεις να συζητήσεις για τα οικονομικά ή για κάποια ανοίγματα που θες να κάνεις, τότε μη διστάσεις να το κάνεις παρασκηνιακά όλο αυτό. Κοινώς μην αποκαλύψεις τις κινήσεις σου, μέχρι αυτές να έχουν οριστικοποιηθεί. Μην κάνεις υποδείξεις σχετικά με τα λάθη των υπολοίπων, καθώς αυτό είναι κάτι που θα τους ενοχλήσει. Τους αδικείς;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την κοινωνική σου ζωή σε υψηλά επίπεδα. Αφέσου στις νέες γνωριμίες που προκύπτουν, κυρίως μέσα από την παρέα σου. Κάνε όμορφες επαφές μέσα από τα επαγγελματικά σου, καθώς έτσι μπορεί να γνωρίσεις καλύτερα κάποιους συναδέλφους σου και να έρθετε πιο κοντά. Σκέψου το καλά, πριν να μιλήσεις.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στον ενθουσιασμό σου να σε κάνει να κινείσαι αυθόρμητα και παρορμητικά, γιατί πολλά από αυτά που λες, είναι εντελώς λάθος. Εσύ το κάνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις, αλλά οι άλλοι μπορεί να προσβληθούν. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις όσα ακούς, για να μη βγάλεις τα λάθος συμπεράσματα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει όχι μόνο να οργανώσεις γενικώς κάποια πράγματα, αλλά και να τρέξεις κάποια project που έχεις αναλάβει. Πάντως να ξέρεις πως υπάρχει άνεση στον χρόνο, οπότε αν θέλεις να τσεκάρεις ξανά κάτι, προλαβαίνεις. Ένα άλλο θετικό στοιχείο που σε βοηθάει να προχωρήσεις μπροστά σήμερα είναι η αισιοδοξία σου.

DON’TS: Μην αγνοείς τα θετικά σημάδια που βλέπεις γύρω σου. Μην είσαι απρόσεκτος στο πως εκφράζεσαι, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Χωρίς λόγο όλο αυτό! Μην ρίχνεις τα πάντα στην πλάκα, γιατί μπορεί να παρεξηγηθείς, ωστόσο μην παρεξηγείς ούτε εσύ το χιούμορ των υπολοίπων. Κάπου στη μέση δεν μπορείτε να το βρείτε;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ευχάριστη και παιχνιδιάρικη διάθεση που έχεις ξεκινήσει να έχεις ήδη από χθες. Αυτό θα σε βοηθήσει και να χαλαρώσεις, αλλά και να ανταποκριθείς ευκολότερα στο φλερτ που δέχεσαι. Φρόντισε να επικοινωνήσεις σωστά και με χιούμορ, καθώς αυτό μπορεί να τραβήξει την προσοχή του έτερον ήμισυ.

DON’TS: Μην ασχοληθείς με τίποτα που να αυξάνει τα επίπεδα του άγχους σου. Μη γίνεις αμυντικός λόγω του ότι είσαι απρόσεκτος και φτάνεις αναγκαστικά σε αυτό το σημείο, προκειμένου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Μπορείς να βάλεις όρια εξαρχής, ας πούμε. Μην είσαι ωμός στις απαντήσεις που δίνεις, όσο περίεργα κι αν είναι αυτά που ακούς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, για να μπορέσεις να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και των κοντινών σου ανθρώπων. Ειδικά όσον αφορά την οικογένεια αυτό. Υπάρχουν κάποια έντονα συναισθήματα, τα οποία θα μπορέσεις να διαχειριστείς, μόνο αν βάλεις την αισιοδοξία σου στο παιχνίδι. Τζάμπα την έχεις;

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις μία καλύτερη διαχείριση όσον αφορά τα οικονομικά, για να μη χάσεις την μπάλα. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις όλα αυτά που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Μην αγνοείς το πως μπορεί να πάρει κάποιος αυτά που το λες, γιατί πέρα από έλλειψη ενσυναίσθησης, αυτό δείχνει και διάθεση για καβγά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Υπάρχει ένα άκρως θετικό κλίμα, άρα αξιοποίησε και την αισιοδοξία σου, προκειμένου να μπορέσεις να επικοινωνήσεις ευκολότερα με τους άλλους. Προσπάθησε να διαχειριστείς ψύχραιμα- ίσως και με χιούμορ- τις περίεργες συμπεριφορές που θα δεις ή τα κουλά που θα ακούσεις. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, θα μου πεις…

DON’TS: Μην αρνείσαι να βάλεις νερό στο κρασί σου ή να προσπαθήσεις να κατανοήσεις την άλλη πλευρά. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και των απέναντι, στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μη διστάσεις να αλλάξεις στάση απέναντι σε ορισμένους, αν κρίνεις ότι αυτό πρέπει να γίνει. Μην πετάς απόντες λόγω καχυποψίας.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η όμορφη ατμόσφαιρα που επικρατούσε χθες, συνεχίζεται και σήμερα. Ευτυχώς! Άρα μπορείς άνετα να κάτσεις κάτω και να εξετάσεις τα πάντα που έχεις μέσα στο κεφάλι σου υπό ένα πιο θετικό και ήρεμο πρίσμα, σωστά; Χαλάρωσε και απόλαυσε όμορφες στιγμές με τα κατάλληλα άτομα. Κοινώς σταμάτα να σκορπίζεις τον χρόνο σου στα λάθος!

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, καθώς κάποια ξαφνικά έσοδα μπορούν να σε βοηθήσουν να κλείσεις μερικές «τρύπες» που άνοιξες το προηγούμενο διάστημα. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αν τυχόν υπάρξουν εντάσεις με φίλους. Μην αρχίσεις τις κατά μέτωπο επιθέσεις. Μην θέλεις να έχεις δίκιο στα πάντα. Αλίμονο!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Έχεις ήδη βάλει πολλά στο πρόγραμμα, σε πιάνει το παρορμητικό σου και τρέχεις να προλάβεις να ολοκληρώσεις κι άλλα. Πιστεύεις ότι το έχεις; Ίσως πρέπει πρώτα να βρεις τον βαθμό στον οποίο επηρεάζεσαι ψυχολογικά από ορισμένες καταστάσεις και μετά να προσπαθήσεις να τις διαχειριστείς. Το ανάποδο, ας πούμε, καλά δεν θα πάει!

DON’TS: Η αλήθεια είναι πως έχεις αρκετή τύχη σήμερα, αλλά μην την προκαλείς κι εσύ! Μην είσαι απρόσεκτος, όταν μιλάς και μην το κάνεις χωρίς φίλτρο. Το ξέρω πως θες να τα πεις to the face, που λέμε, αλλά αυτό σε κάνει ενοχλητικό και προσβλητικό. Δε νομίζω πως αυτός είναι ο στόχος σου, σωστά; Άσε που μπορεί να χαλάσεις την εικόνα σου.

