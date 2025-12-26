DO’S: Επειδή σήμερα είσαι σε μια φάση που θέλεις να ξεκουραστείς, σου προτείνω να κάνεις μόνο αυτά τα οποία είναι άκρως απαραίτητα και τίποτα άλλο. Αν, ας πούμε, μπορείς να τα αποφύγεις, τότε ακόμα καλύτερα! Εστίασε στις όμορφες και ήρεμες στιγμές του σήμερα και κάνε ξεκάθαρο ότι δεν θέλεις κανείς να σου χαλάσει αυτή τη διάθεση.

DON’TS: Υπάρχουν κάποια θέματα τα που σε απασχολούν, τα οποία δεν πρέπει να αφήσεις χωρίς λύση. Το θέμα, όμως, είναι να βρεις κάποιον τρόπο να τα διαχειριστείς που, όμως, να μην είναι ζόρικος ή να μην σε αγχώνει. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς το πως παίρνεις μέρος σε συζητήσεις. Μην είσαι ούτε απότομος, αλλά ούτε και ειρωνικός.