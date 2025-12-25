newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το μήνυμα Δένδια για τις Άγιες Ημέρες
Πολιτική Γραμματεία 25 Δεκεμβρίου 2025 | 19:02

Το μήνυμα Δένδια για τις Άγιες Ημέρες

Μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους από τον Νίκο Δένδια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές του με ένα μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους που περνούν τις Άγιες Ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους.

«Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων!» από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας

«Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων! Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανήμερα των Χριστουγέννων.

«Η προσκύνηση των μάγων»

Ο υπουργός συνοδεύει το μήνυμά του με την «προσκύνηση των μάγων», ένα έργο του Εμμανουήλ Τζάνε (1667) από τη συλλογή Βυζαντινού και Χριστιανικού μουσείου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Reuters Breakingviews
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Business
Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
Επικαιρότητα 25.12.25

Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
Ξάνθη 24.12.25

Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε για την Θράκη ότι είναι μια «περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία», που αποτελεί «το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς»

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 24.12.25

Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Για τους αγρότες λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο. Το κράτος έχει ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», λέει ο Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο