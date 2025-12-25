Το μήνυμα Δένδια για τις Άγιες Ημέρες
Μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους από τον Νίκο Δένδια.
- «Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
- Τι αλλάζει με τις δωρεάν διανυκτερεύσεις στον κοινωνικό τουρισμό
- Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
- Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Με πυραύλους Storm Shadow και drones
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές του με ένα μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους που περνούν τις Άγιες Ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους.
«Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων!» από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
«Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων! Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανήμερα των Χριστουγέννων.
«Η προσκύνηση των μάγων»
Ο υπουργός συνοδεύει το μήνυμά του με την «προσκύνηση των μάγων», ένα έργο του Εμμανουήλ Τζάνε (1667) από τη συλλογή Βυζαντινού και Χριστιανικού μουσείου.
Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων!
Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας… pic.twitter.com/jtixGgE2vp
— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 25, 2025
- Σουηδία: Μία νεκρή και δύο τραυματίες μετά από επίθεση σε σπίτι στην Μπόντεν – Σκότωσε τον δράστη η Αστυνομία
- Γαλλία: Το 2025, η επιθυμία των Γάλλων να εγκαταλείψουν τη χώρα έφτασε σε υψηλό όλων των εποχών
- Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
- Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
- Θεσσαλονίκη: Απάτη – μαμούθ με «μαϊμού» τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ
- Δυτική Όχθη: Πέντε συλλήψεις υπόπτων μετά από επίθεση εποίκων σε σπίτι Παλαιστινίων – Τραυμάτισαν βρέφος
- Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της οικογένειας ΜακΚίσικ (pics)
- Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις