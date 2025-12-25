magazin
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 25.12.2025]
Ημερήσια 25 Δεκεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 25.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Πάρε μέρος σε όμορφες συζητήσεις στο γιορτινό τραπέζι. Ωστόσο γίνε λίγο πιο παρατηρητικός ως προς αυτά που ακούς και βλέπεις και μέτρησε τις κουβέντες που θα πεις εσύ, για να μην εκτεθείς και να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Επιπλέον έτσι θα μπορέσεις να διαπιστώσεις αν εμπιστεύεσαι τα σωστά άτομα ή όχι, σωστά;

DON’TS: Μην κάνεις μαγκιές εκεί που δεν σε παίρνει, έτσι απλά γιατί δεν έχεις και κάτι άλλο να κάνεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην φωνάζεις χωρίς λόγο. Παράλληλα, μην αρνείσαι να δεχτείς κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν, επειδή ενδεχομένως εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Αν έχεις πολλά νεύρα, τότε μην αμελείς την ξεκούρασή σου! Αυτό φταίει!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Επειδή θέλεις να γίνεις κοινωνικός- και μέρα που είναι- γιατί δεν ανοίγεις το σπιτικό σου; Να καλέσεις κόσμο, να περάσετε όμορφα, να φάτε και να πιείτε; Λέω τώρα εγώ, μια ιδέα! Ωστόσο φρόντισε και να βγεις από το σπίτι, έτσι ώστε να αυξήσεις τις πιθανότητες να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και να ανταλλάξεις απόψεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να τη γυρίσεις την μπιφτέκα, που λέμε. Δηλαδή να αλλάξεις άποψη, αν καταφέρεις να διευρύνεις τους ορίζοντές σου! Στα ερωτικά, μην αμελείς το να ξεκουραστείς, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αφεθείς στο φλερτ που υπάρχει στην ατμόσφαιρα- ειδικά αν δεν έχεις μόνιμο δεσμό. Αν έχεις, μην ξεσαλώσεις με αφορμή τις γιορτές!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Δείξε τη βελτιωμένη σου διάθεση λόγω του ότι περιτριγυρίζεσαι από τους δικούς σου ανθρώπους. Να ήταν κάθε μέρα έτσι, ε; Η ανάλαφρη ατμόσφαιρα, πάντως, σου δίνει ευκαιρίες να ανοιχτείς και να εκφράσεις τα εσωτερικά σου κομμάτια χωρίς, όμως, να προσβάλεις κανέναν! Άσε που ούτε εσύ νιώθεις ευάλωτος!

DON’TS: Μη διστάσεις να δείξεις κάτι παραπάνω από όσα κρύβεις μέσα σου, καθώς αυτό θα δώσει το έναυσμα στην απέναντι πλευρά να κάνει ακριβώς το ίδιο. Επιπλέον έτσι θα μπορέσουν οι άνθρωποι που έχεις γύρω σου να σε καταλάβουν καλύτερα. Διπλό κέρδος! Πάντως μη βαριέσαι να εξηγήσεις κάποια πράγματα, επειδή τα θεωρείς αυτονόητα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Αξιοποιείσαι κάθε συζήτηση που θα γίνει προς όφελός σου, προκειμένου να επαναφέρεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις σε ένα καλύτερο επίπεδο. Αν βαριέσαι τρελά, τότε χρησιμοποιείσαι έστω εκείνες τις συζητήσεις που  σου τραβάνε το ενδιαφέρον. Πάντως υπάρχει η διάθεση οι άλλοι να σε βρουν κάπου στη μέση.

DON’TS: Μην κωλώσεις να μιλήσεις έξω από τα δόντια μεν, ευγενικά και με τρόπο δε. Μην φοβάσαι να είσαι ειλικρινής κι άμεσος, λοιπόν, αλλά όχι θρασύς. Στο λέω αυτό, γιατί αξιοποιώντας τον σωστό τρόπο θα μπορέσεις όχι μόνο να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και να έρθεις πιο κοντά στους απέναντι.

Λέων

Λέων

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Είσαι από μόνος σου σε καλύτερο μουντ, είσαι και κοντά στους δικούς σου ανθρώπους λόγω ημερών, άρα όλο αυτό έρχεται και δένει πολύ όμορφα. Πάντως είναι ευκαιρία τώρα που βρίσκεσαι με τους κοντινούς σου να ζητήσεις βοήθεια για τη διαχείριση κάποιων συναισθημάτων που προσπαθείς να κρύψεις, αλλά δεν!

DON’TS: Αν θέλεις να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, τότε πρέπει πρώτα να βάλεις κάτω τα δεδομένα και τα συναισθήματά σου, να τα αναλύσεις και μετά να δεις τι θα κάνεις. Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά. Σήμερα βρήκες; Μήπως να μην αναβάλεις άλλο πια τη διευθέτησή τους, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις επιτέλους; Λέω τώρα εγώ!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Αξιοποίησε την καλή δυναμική και ατμόσφαιρα της σημερινής μέρας. Αφού οι τόνοι πέφτουν, γιατί δεν το παίρνεις αυτό ως σημάδι, για να χαλαρώσεις κάπως; Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, ξέρεις, χωρίς να σε απασχολεί το τι νομίζουν οι άλλοι, έτσι; Αν το προηγούμενο διάστημα το αγνοούσες αυτό, τώρα θα το καταλάβεις!

DON’TS: Μην αγνοείς τα πράγματα που θες πραγματικά να κάνεις, όπως το να ενδυναμώσεως τους δεσμούς μεταξύ εσού και της οικογένειας ή των ατόμων που γενικώς εκτιμάς πάρα πολύ. Αν όχι τώρα που είναι γιορτές, τότε πότε; Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου εκεί που εσύ το θέλεις. Ειδικά αν ανήκεις στους ελεύθερους.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Για σήμερα άσε στην άκρη τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Αυτό έλειπε, μέρα που είναι, έτσι; Αντιθέτως μπορείς να περάσεις χρόνο και να ζήσεις όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή με τα άτομα που αγαπάς και εμπιστεύεσαι. Απόλαυσε το όμορφο και ανάλαφρο κλίμα, με λίγα λόγια. Διαχειρίσου το άγχος σου.

DON’TS: Μην το παίζεις περήφανος και μην αρνηθείς τη βοήθεια ή και την στήριξη που θέλουν να σου παρέχουν οι κοντινοί σου άνθρωποι, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να βάλεις τα πάντα σε μια σωστή σειρά και να ησυχάσει κάπως το κεφάλι σου. Μη διστάσεις να λύσεις τις παρεξηγήσεις χωρίς νόημα που έχουν προκύψει με την οικογένεια.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Επειδή σήμερα ξυπνάς με πιο καλύτερη διάθεση, μήπως να φροντίσεις και να χαλαρώσεις λίγο; Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να έχεις τόσες άμυνες και να απολαύσεις τις ήρεμες στιγμές που προσφέρει η μέρα. Το ξέρω πως κάποια μέλη της οικογένειάς σου δεν σε αφήνουν σε ησυχία, αλλά μήπως να τους αγνοήσεις;

DON’TS: Μην αρνηθείς τις προτάσεις από τους φίλους σου σχετικά με διάφορες εξόδους, γιατί εκεί μπορεί να κάνεις κάποια ωφέλιμη γνωριμία. Αυτή η γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε φλογερό φλερτ, άρα μην χάσεις ευκαιρία! Από την άλλη, αν αυτό δεν συμβεί, αλλά σου γυαλίσει κάποιος, τότε μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου, έτσι;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Άσε την χαλαρή μέρα να σε παρασύρει και να σε χαλαρώσει κι εσένα, καθώς έτσι θα φτιάξεις τη διάθεσή σου. Το δικαιούσαι νομίζω! Η μέρα δίνει ευκαιρίες να βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους κι αυτό με την σειρά του δίνει την ευκαιρία να εκφραστείς ελεύθερα και πιο άνετα. Αγνόησε τα αχρείαστα σχόλια που ακούς.

DON’TS: Μην ανακατεύεσαι σε καταστάσεις που καθόλου δεν σε ενδιαφέρουν. Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να εκφράσεις κάποια πιο εσωτερικά κομμάτια του εαυτού σου. Κάτι τέτοιο, λοιπόν, μπορεί να σε φέρει αμέσως πιο κοντά με τους ανθρώπους που έχεις στο περιβάλλον σου. Τέλειο;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Επειδή έχεις καλύτερη διάθεση σήμερα, θα σου προτείνω να ανοιχτείς και να μιλήσεις ελεύθερα. Ωστόσο καλό θα ήταν και να αποφύγεις να κολλήσεις πάνω στα διάφορα που παρατηρείς. Αν νιώθεις ότι το χρειάζεσαι, τότε ζήτησε από τους δικούς σου ανθρώπους να σου δώσουν ένα feedback σχετικά με ό, τι σε απασχολεί.

DON’TS: Στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, μη διστάσεις να βελτιώσεις κάποιες συμπεριφορές ή και κινήσεις που κάνεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί και το γενικότερο κλίμα. Μην κωλώσεις να εκφραστείς και να μοιραστείς τις σκέψεις σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά και το να δείξεις τα πιο κρυφά κομμάτια του εαυτού σου στους άλλους- σε αυτούς που πρέπει!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Αρκετά χαλαρή κι ανάλαφρη μέρα, άρα γιατί είσαι τόσο σφιχτός; Ρίξε τις άμυνές σου μεν, μείνε λίγο alert δε, αποφεύγοντας να το δείξεις στους άλλους. Πιο πολύ για να είσαι έτοιμος για παν ενδεχόμενο, όχι γιατί υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Ρίξτο στην πλάκα, χαλάρωσε και λειτούργησε με ήπιους τόνους, για να χαλαρώσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να δώσεις το ελεύθερο στα άτομα που εμπιστεύεσαι περισσότερο να σε πλησιάσουν, ώστε να μπορέσεις να τους εκφράσεις άφοβα τις φοβίες και τα άγχη σου. Στο λέω αυτό, γιατί τα άτομα αυτά ενδεχομένως να σε βοηθήσουν να βρεις λύσεις και να χαλαρώσεις. Σίγουρα θα τα βγάλεις από πάνω σου! Κάτι είναι κι αυτό, σωστά;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Σήμερα πρόκειται για μια χαλαρή μέρα- Χριστούγεννα είναι άλλωστε! Επομένως γιατί δεν φροντίζεις κι εσύ να χαλαρώσεις λίγο; Αφέσου στην αγκαλιά και στην παρέα των δικών σου ανθρώπων και λειτούργησε με «σβηστές τις μηχανές», που λέμε. Επένδυσε στην σωστότερη επικοινωνία και εκφράσου πιο ανοιχτά.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην κλειστείς μέσα στο σπίτι σου, γιατί το φλερτ σήμερα δίνει και παίρνει. Μη διστάσεις, όμως, ούτε να ρίξεις λίγο τις άμυνές σου, αλλιώς πώς θέλεις να βρει το θάρρος να σε πλησιάσει ο οποιοσδήποτε; Μη φοβάσαι να εκφράσεις τις απόψεις σου μεν, με απόλυτη σιγουριά δε. Τόσο καιρό τις δούλευες, τώρα θα κωλώσεις;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Γιατί οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες μας κάνουν τόσο χαρούμενους;

Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
Creepy κρύπτη 24.12.25

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν - Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%
Έσπασε τα κοντέρ 24.12.25

«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Η επιστροφή της σειράς Στο Παρά Πέντε στη μικρή οθόνη, για ένα επετειακό reunion 20 χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στη συχνότητα του MEGA, σάρωσε σε τηλεθέαση αγγίζοντας το 50%.

Σύνταξη
Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων
Social 24.12.25

Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων

Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ και ένα... δίκανο.

Σύνταξη
Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα
«Το 'χουν!» 24.12.25

Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα

Εμφανίστηκαν σε γήπεδα και χαλιά, σκηνές και underground, μικρές και μεγάλες οθόνες. Και όλοι τους διαμόρφωσαν τις έννοιες του στυλ και της αυτοέκφρασης – οι πιο στιλάτοι, τελικά, είναι αυτοί που κάνουν του κεφαλιού τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
Σταθερή 24.12.25

Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Πολλοί ηθοποιοί, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, έχουν αρνηθεί ρόλους και μετά... χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Η Κέιτ Χάντσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»
Γέλιο & συγκίνηση 24.12.25

Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»

Μετά από 20 χρόνια, το reunion της σειράς Στο Παρά Πέντε έγινε πραγματικότητα, με τους πρωταγωνιστές να το παρακολουθούν παρέα - ακόμα και ο Γιώργος Καπουτζίδης που βρισκόταν στις Σέρρες.

Σύνταξη
Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος
Beef 24.12.25

Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ αποκάλυψε ένα άγνωστο beef του Χόλιγουντ: αυτό ανάμεσα στον αγαπημένο δημιουργό των ΗΠΑ Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007
ΝΑΙ 23.12.25

«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Για πολλά χρόνια το όνομά του βρισκόταν στις λίστες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και ένα βίντεο που ανέβασε ο Ίντρις Έλμπα στα social media έκανε τους θαυμαστές του 007 να τρελαθούν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο