Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 25.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Πάρε μέρος σε όμορφες συζητήσεις στο γιορτινό τραπέζι. Ωστόσο γίνε λίγο πιο παρατηρητικός ως προς αυτά που ακούς και βλέπεις και μέτρησε τις κουβέντες που θα πεις εσύ, για να μην εκτεθείς και να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Επιπλέον έτσι θα μπορέσεις να διαπιστώσεις αν εμπιστεύεσαι τα σωστά άτομα ή όχι, σωστά;
DON’TS: Μην κάνεις μαγκιές εκεί που δεν σε παίρνει, έτσι απλά γιατί δεν έχεις και κάτι άλλο να κάνεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην φωνάζεις χωρίς λόγο. Παράλληλα, μην αρνείσαι να δεχτείς κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν, επειδή ενδεχομένως εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Αν έχεις πολλά νεύρα, τότε μην αμελείς την ξεκούρασή σου! Αυτό φταίει!
Ταύρος
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Επειδή θέλεις να γίνεις κοινωνικός- και μέρα που είναι- γιατί δεν ανοίγεις το σπιτικό σου; Να καλέσεις κόσμο, να περάσετε όμορφα, να φάτε και να πιείτε; Λέω τώρα εγώ, μια ιδέα! Ωστόσο φρόντισε και να βγεις από το σπίτι, έτσι ώστε να αυξήσεις τις πιθανότητες να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και να ανταλλάξεις απόψεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να τη γυρίσεις την μπιφτέκα, που λέμε. Δηλαδή να αλλάξεις άποψη, αν καταφέρεις να διευρύνεις τους ορίζοντές σου! Στα ερωτικά, μην αμελείς το να ξεκουραστείς, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αφεθείς στο φλερτ που υπάρχει στην ατμόσφαιρα- ειδικά αν δεν έχεις μόνιμο δεσμό. Αν έχεις, μην ξεσαλώσεις με αφορμή τις γιορτές!
Δίδυμοι
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Δείξε τη βελτιωμένη σου διάθεση λόγω του ότι περιτριγυρίζεσαι από τους δικούς σου ανθρώπους. Να ήταν κάθε μέρα έτσι, ε; Η ανάλαφρη ατμόσφαιρα, πάντως, σου δίνει ευκαιρίες να ανοιχτείς και να εκφράσεις τα εσωτερικά σου κομμάτια χωρίς, όμως, να προσβάλεις κανέναν! Άσε που ούτε εσύ νιώθεις ευάλωτος!
DON’TS: Μη διστάσεις να δείξεις κάτι παραπάνω από όσα κρύβεις μέσα σου, καθώς αυτό θα δώσει το έναυσμα στην απέναντι πλευρά να κάνει ακριβώς το ίδιο. Επιπλέον έτσι θα μπορέσουν οι άνθρωποι που έχεις γύρω σου να σε καταλάβουν καλύτερα. Διπλό κέρδος! Πάντως μη βαριέσαι να εξηγήσεις κάποια πράγματα, επειδή τα θεωρείς αυτονόητα.
Καρκίνος
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Αξιοποιείσαι κάθε συζήτηση που θα γίνει προς όφελός σου, προκειμένου να επαναφέρεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις σε ένα καλύτερο επίπεδο. Αν βαριέσαι τρελά, τότε χρησιμοποιείσαι έστω εκείνες τις συζητήσεις που σου τραβάνε το ενδιαφέρον. Πάντως υπάρχει η διάθεση οι άλλοι να σε βρουν κάπου στη μέση.
DON’TS: Μην κωλώσεις να μιλήσεις έξω από τα δόντια μεν, ευγενικά και με τρόπο δε. Μην φοβάσαι να είσαι ειλικρινής κι άμεσος, λοιπόν, αλλά όχι θρασύς. Στο λέω αυτό, γιατί αξιοποιώντας τον σωστό τρόπο θα μπορέσεις όχι μόνο να λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και να έρθεις πιο κοντά στους απέναντι.
Λέων
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Είσαι από μόνος σου σε καλύτερο μουντ, είσαι και κοντά στους δικούς σου ανθρώπους λόγω ημερών, άρα όλο αυτό έρχεται και δένει πολύ όμορφα. Πάντως είναι ευκαιρία τώρα που βρίσκεσαι με τους κοντινούς σου να ζητήσεις βοήθεια για τη διαχείριση κάποιων συναισθημάτων που προσπαθείς να κρύψεις, αλλά δεν!
DON’TS: Αν θέλεις να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, τότε πρέπει πρώτα να βάλεις κάτω τα δεδομένα και τα συναισθήματά σου, να τα αναλύσεις και μετά να δεις τι θα κάνεις. Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά. Σήμερα βρήκες; Μήπως να μην αναβάλεις άλλο πια τη διευθέτησή τους, για να μπορέσεις να χαλαρώσεις επιτέλους; Λέω τώρα εγώ!
Παρθένος
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Αξιοποίησε την καλή δυναμική και ατμόσφαιρα της σημερινής μέρας. Αφού οι τόνοι πέφτουν, γιατί δεν το παίρνεις αυτό ως σημάδι, για να χαλαρώσεις κάπως; Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, ξέρεις, χωρίς να σε απασχολεί το τι νομίζουν οι άλλοι, έτσι; Αν το προηγούμενο διάστημα το αγνοούσες αυτό, τώρα θα το καταλάβεις!
DON’TS: Μην αγνοείς τα πράγματα που θες πραγματικά να κάνεις, όπως το να ενδυναμώσεως τους δεσμούς μεταξύ εσού και της οικογένειας ή των ατόμων που γενικώς εκτιμάς πάρα πολύ. Αν όχι τώρα που είναι γιορτές, τότε πότε; Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου εκεί που εσύ το θέλεις. Ειδικά αν ανήκεις στους ελεύθερους.
Ζυγός
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Για σήμερα άσε στην άκρη τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Αυτό έλειπε, μέρα που είναι, έτσι; Αντιθέτως μπορείς να περάσεις χρόνο και να ζήσεις όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή με τα άτομα που αγαπάς και εμπιστεύεσαι. Απόλαυσε το όμορφο και ανάλαφρο κλίμα, με λίγα λόγια. Διαχειρίσου το άγχος σου.
DON’TS: Μην το παίζεις περήφανος και μην αρνηθείς τη βοήθεια ή και την στήριξη που θέλουν να σου παρέχουν οι κοντινοί σου άνθρωποι, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να βάλεις τα πάντα σε μια σωστή σειρά και να ησυχάσει κάπως το κεφάλι σου. Μη διστάσεις να λύσεις τις παρεξηγήσεις χωρίς νόημα που έχουν προκύψει με την οικογένεια.
Σκορπιός
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Επειδή σήμερα ξυπνάς με πιο καλύτερη διάθεση, μήπως να φροντίσεις και να χαλαρώσεις λίγο; Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να έχεις τόσες άμυνες και να απολαύσεις τις ήρεμες στιγμές που προσφέρει η μέρα. Το ξέρω πως κάποια μέλη της οικογένειάς σου δεν σε αφήνουν σε ησυχία, αλλά μήπως να τους αγνοήσεις;
DON’TS: Μην αρνηθείς τις προτάσεις από τους φίλους σου σχετικά με διάφορες εξόδους, γιατί εκεί μπορεί να κάνεις κάποια ωφέλιμη γνωριμία. Αυτή η γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε φλογερό φλερτ, άρα μην χάσεις ευκαιρία! Από την άλλη, αν αυτό δεν συμβεί, αλλά σου γυαλίσει κάποιος, τότε μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου, έτσι;
Τοξότης
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Άσε την χαλαρή μέρα να σε παρασύρει και να σε χαλαρώσει κι εσένα, καθώς έτσι θα φτιάξεις τη διάθεσή σου. Το δικαιούσαι νομίζω! Η μέρα δίνει ευκαιρίες να βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους κι αυτό με την σειρά του δίνει την ευκαιρία να εκφραστείς ελεύθερα και πιο άνετα. Αγνόησε τα αχρείαστα σχόλια που ακούς.
DON’TS: Μην ανακατεύεσαι σε καταστάσεις που καθόλου δεν σε ενδιαφέρουν. Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να εκφράσεις κάποια πιο εσωτερικά κομμάτια του εαυτού σου. Κάτι τέτοιο, λοιπόν, μπορεί να σε φέρει αμέσως πιο κοντά με τους ανθρώπους που έχεις στο περιβάλλον σου. Τέλειο;
Αιγόκερως
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Επειδή έχεις καλύτερη διάθεση σήμερα, θα σου προτείνω να ανοιχτείς και να μιλήσεις ελεύθερα. Ωστόσο καλό θα ήταν και να αποφύγεις να κολλήσεις πάνω στα διάφορα που παρατηρείς. Αν νιώθεις ότι το χρειάζεσαι, τότε ζήτησε από τους δικούς σου ανθρώπους να σου δώσουν ένα feedback σχετικά με ό, τι σε απασχολεί.
DON’TS: Στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, μη διστάσεις να βελτιώσεις κάποιες συμπεριφορές ή και κινήσεις που κάνεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί και το γενικότερο κλίμα. Μην κωλώσεις να εκφραστείς και να μοιραστείς τις σκέψεις σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά και το να δείξεις τα πιο κρυφά κομμάτια του εαυτού σου στους άλλους- σε αυτούς που πρέπει!
Υδροχόος
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Αρκετά χαλαρή κι ανάλαφρη μέρα, άρα γιατί είσαι τόσο σφιχτός; Ρίξε τις άμυνές σου μεν, μείνε λίγο alert δε, αποφεύγοντας να το δείξεις στους άλλους. Πιο πολύ για να είσαι έτοιμος για παν ενδεχόμενο, όχι γιατί υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Ρίξτο στην πλάκα, χαλάρωσε και λειτούργησε με ήπιους τόνους, για να χαλαρώσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να δώσεις το ελεύθερο στα άτομα που εμπιστεύεσαι περισσότερο να σε πλησιάσουν, ώστε να μπορέσεις να τους εκφράσεις άφοβα τις φοβίες και τα άγχη σου. Στο λέω αυτό, γιατί τα άτομα αυτά ενδεχομένως να σε βοηθήσουν να βρεις λύσεις και να χαλαρώσεις. Σίγουρα θα τα βγάλεις από πάνω σου! Κάτι είναι κι αυτό, σωστά;
Ιχθύες
DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Σήμερα πρόκειται για μια χαλαρή μέρα- Χριστούγεννα είναι άλλωστε! Επομένως γιατί δεν φροντίζεις κι εσύ να χαλαρώσεις λίγο; Αφέσου στην αγκαλιά και στην παρέα των δικών σου ανθρώπων και λειτούργησε με «σβηστές τις μηχανές», που λέμε. Επένδυσε στην σωστότερη επικοινωνία και εκφράσου πιο ανοιχτά.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην κλειστείς μέσα στο σπίτι σου, γιατί το φλερτ σήμερα δίνει και παίρνει. Μη διστάσεις, όμως, ούτε να ρίξεις λίγο τις άμυνές σου, αλλιώς πώς θέλεις να βρει το θάρρος να σε πλησιάσει ο οποιοσδήποτε; Μη φοβάσαι να εκφράσεις τις απόψεις σου μεν, με απόλυτη σιγουριά δε. Τόσο καιρό τις δούλευες, τώρα θα κωλώσεις;
