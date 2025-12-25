DO’S: Καλά Χριστούγεννα! Πάρε μέρος σε όμορφες συζητήσεις στο γιορτινό τραπέζι. Ωστόσο γίνε λίγο πιο παρατηρητικός ως προς αυτά που ακούς και βλέπεις και μέτρησε τις κουβέντες που θα πεις εσύ, για να μην εκτεθείς και να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Επιπλέον έτσι θα μπορέσεις να διαπιστώσεις αν εμπιστεύεσαι τα σωστά άτομα ή όχι, σωστά;

DON’TS: Μην κάνεις μαγκιές εκεί που δεν σε παίρνει, έτσι απλά γιατί δεν έχεις και κάτι άλλο να κάνεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην φωνάζεις χωρίς λόγο. Παράλληλα, μην αρνείσαι να δεχτείς κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν, επειδή ενδεχομένως εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Αν έχεις πολλά νεύρα, τότε μην αμελείς την ξεκούρασή σου! Αυτό φταίει!