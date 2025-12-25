Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική ηθοποιός του Broadway που είχε εμφανιστεί στο The Lion King, έχασε τη ζωή της σε ηλικία 26 ετών, έπειτα από βίαιο περιστατικό σε κατοικία στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ.

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ εντοπίστηκε με τραύματα από μαχαίρι την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, μετά από κλήση στο 911 που ανέφερε μαχαίρωμα. Μεταφέρθηκε στο Robert Wood Johnson University Hospital, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των εισαγγελικών αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Δεκεμβρίου.

Ανθρωποκτονία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Για την υπόθεση συνελήφθη ο σύντροφός της, Τζόρνταν Ντι Τζάκσον-Σμολ, 35 ετών. Σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο δεύτερου βαθμού, κατοχή όπλου για παράνομο σκοπό τρίτου βαθμού και παράνομη κατοχή όπλου τέταρτου βαθμού. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσαν η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ Γιολάντα Τσικόνε και ο αρχηγός της αστυνομίας του Έντισον Τόμας Μπράιαν.

Η οικογένεια της Ιμάνι Ντία Σμιθ αναφέρει ότι η 26χρονη αφήνει πίσω της έναν γιο 3 χρονών, τους γονείς της, δύο μικρότερα αδέλφια, καθώς και συγγενείς, φίλους και μέλη της κοινότητάς της. Σε σελίδα ενίσχυσης που δημιουργήθηκε στο GoFundMe, η θεία της Κίρα Χέλπερ σημειώνει ότι τα χρήματα θα διατεθούν για τα έξοδα κηδείας και μνημοσύνων, τον καθαρισμό του χώρου του εγκλήματος στο σπίτι της, τη στήριξη της οικογένειας με θεραπεία τραύματος, καθώς και για νομικά και διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με την ποινική διαδικασία. Παράλληλα, θα καλύψουν τη φροντίδα του παιδιού και του σκύλου της.

«Η Ιμάνι είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Ήταν μια ζωντανή, τρυφερή και εξαιρετικά ταλαντούχα προσωπικότητα», αναφέρεται στη σελίδα. Η Σμιθ είχε εμφανιστεί στο Broadway ως μικρή Νάλα στο The Lion King την περίοδο 2011–2012, όπως επιβεβαιώνει και το Playbill.

Σημειώνεται επίσης ότι η μητέρα της, Μόνικ Σμιθ, εργάζεται ως κομμώτρια σε παραγωγές του Broadway, αλλά και σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Μέχρι την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η καμπάνια στο GoFundMe είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 46.000 δολάρια από πάνω από 600 δωρεές, με στόχο τις 55.000.

*Με πληροφορίες από: People, Κεντρική Φωτογραφία: X @News18