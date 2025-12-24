Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24 Δεκεμβρίου 2025 | 13:40

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Greek banks are moving into the festive rhythm, with their operating days and public holidays for the Christmas and New Year period already confirmed.

Customers can still be served today, Tuesday 24 December, Christmas Eve, as banks will remain open. However, branches will be closed to the public for the two-day Christmas holiday, on Wednesday 25 and Thursday 26 December-Boxing Day. Normal operations will resume on Friday 27 December.

A similar schedule will apply the following week. Banks will operate as usual on New Year’s Eve, but will remain closed on Thursday 1 January. They will reopen on Friday 2 January.

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.
Customers are reminded that during the holiday period they can continue to carry out transactions via e-banking, mobile banking and ATMs. However, interbank transfers to other banks may be subject to delays due to official interbank holidays.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
English edition
Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online
English edition 24.12.25

Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online

Reducing the need to visit registry offices or KEP centers in person, the new service allows Greeks to apply for birth, marriage, civil partnership, and death certificates for events that took place abroad and were registered with the Special Civil Registry before January 22, 2018

Σύνταξη
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake
English edition 18.12.25

TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake

TotalEnergies said it has completed the sale of a 50% stake in its Greek portfolio of wind and solar assets, with a combined capacity of 424 megawatts, to Asterion Industrial Partners.

Σύνταξη
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English edition 17.12.25

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Σύνταξη
EU Digital Tax Prompts US Retaliation
English edition 17.12.25

EU Digital Tax Prompts US Retaliation

In its statement, the USTR named European companies such as Accenture, Siemens, Spotify, DHL Group, SAP, Amadeus IT Group, Capgemini, Publicis Groupe and Mistral AI as potential targets for new tariffs or restrictions.

Σύνταξη
Eirini Marinaki Has Passed Away
English edition 15.12.25

Eirini Marinaki Has Passed Away

Eirini Marinaki, wife of the late Miltiadis Marinakis and mother of Vangelis Marinakis, passed away today at her home.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Οικονομία 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα
Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας την επική Χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη και σε ιδιαίτερο ρόλο τον Τάισον

Σύνταξη
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
