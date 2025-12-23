Χαρίτσης: Οι πολίτες στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών – Είναι αγώνας για όλη την κοινωνία
Ο Αλέξης Χαρίτσης βρέθηκε στη γιορτινή αγορά του Χαλανδρίου και συνομίλησε με πολίτες - Αναλυτικά όσα είπε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
- Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο – Εξαφανίστηκαν 13χρονος και 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης στην Τουρκία - Πώς ο «Μουράτ από τον Λίβανο» της «έφαγε» 60.000 ευρώ
- Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις
- «Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Στη γιορτινή αγορά του Χαλανδρίου βρέθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος συνομίλησε με καταστηματάρχες και με πολίτες.
Είναι ένας αγώνας για να υπάρχει παραγωγή στη χώρα. Είναι ένας αγώνας για να υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια για όλες και για όλους μας
«Επιβεβαιώσαμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μειώνεται συνεχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί οι υποχρεώσεις και η κερδοσκοπία που υπάρχει στην αγορά ενέργειας έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις υποχρεώσεις των καταστηματαρχών. Βλέπουμε μια κοινωνία που ασφυκτιά», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης, σημειώνοντας ότι «κυρίαρχο θέμα συζήτησης, βεβαίως, αυτές τις μέρες είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις».
Ο αγώνας των αγροτών, είναι αγώνας για όλη την κοινωνία
«Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι πολίτες, όπως μας μετέφεραν και σήμερα, στηρίζουν στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους τον αγώνα των αγροτών. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι ο αγώνας αυτός είναι ένας αγώνας για ολόκληρη την κοινωνία. Είναι ένας αγώνας για να υπάρχει παραγωγή στη χώρα. Είναι ένας αγώνας για να υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια για όλες και για όλους μας», υπογράμμισε.
«Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Με αγώνα, με προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Για αξιοπρέπεια, για δικαιοσύνη, για ειρήνη!», ευχήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.
- Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έλαβε την κορυφαία διεθνή διαπίστευση ποιότητας & ασφάλειας JCI
- Ένα «Letting Go» που γεμίζει καρδιές: Η συναισθηματική αλυσίδα της Endless
- Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
- «Empower Forward – Women in Sports: Ένα ταξίδι έμπνευσης και επιτυχίας που ενώνει γυναίκες και κορίτσια σε όλη την Ελλάδα»
- «Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός… ανέκρινε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ρεκόρ του
- Πολωνία: Τραγωδία σε ανθρακωρυχείο – Δύο νεκροί από έκρηξη μεθανίου
- Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις