Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις διώξεις των αγροτών που διαμαρτύρονται, και κυρίως για τη δικογραφία περί «εγκληματικής οργάνωσης» στην Κρήτη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί «διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά, διεκδικώντας το δίκιο του».

«Εγκληματική οργάνωση οι αγρότες για την κυβέρνηση που βγάζει λάδι τους ΟΠΕΚΕΠΕδες» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης και προσθέτει: «Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που άφησε στελέχη και μηχανισμούς της να στήσουν πραγματική εγκληματική οργάνωση για τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ταϊστεί η εκλογική της πελατεία.

»Για εγκληματικές ομάδες εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς καν να διερευνηθεί», τονίζει.

«Ο χρόνος της κυβέρνησης στην εξουσία τελειώνει»

«Η συκοφαντία, η τρομοκρατία και η όξυνση της κοινωνικής έντασης είναι πάντα τα εργαλεία της Δεξιάς όταν ο χρόνος της στην εξουσία τελειώνει», σημειώνει ο Αλέξης Χαρίτσης. «Οι αγρότες περιμένουν μήνες τα χρήματά τους και τελικά βλέπουν ψίχουλα. Οι κτηνοτρόφοι κλαίνε ανήμποροι καθώς χάνουν τα κοπάδια τους. Το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται, τα καύσιμα και τα εφόδια γίνονται απλησίαστα.

»Σε αυτό το τοπίο ασφυξίας, ο αγροτικός κόσμος μαθαίνει καθημερινά πως τα λεφτά που του έλειψαν έγιναν προκλητικός πλουτισμός για μεγαλοστελέχη της ΝΔ με τις πλάτες του κομματικού κράτους.

»Σε όλη τη χώρα οι κινητοποιήσεις δυναμώνουν γιατί η κατάρρευση της υπαίθρου έχει γίνει καθολικό βίωμα. Οι άνθρωποι της παραγωγής δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό», αναφέρει.

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει: «Όχι, οι κινητοποιήσεις δεν είναι ακραίες. Είναι κραυγή αγωνίας. Και γι’ αυτό η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα τους. Την Πέμπτη θα είμαι στα μπλόκα της Θράκης. Κι αν φάω πάλι μήνυση όπως πριν λίγο καιρό στην Καρδίτσα, δεν πειράζει. Με τους αγρότες. Μέχρι τη δικαίωση».