Η ζωή με έναν σκύλο είναι ένα δώρο, καθώς μοιραζόμαστε μαζί του στιγμές, οι οποίες θα αποτυπωθούν για πάντα στην ψύχη και στο μυαλό μας.

Είναι μια απόφαση ζωής και γι’ αυτό δεν πρέπει να δωρίζεται.

«Η εικόνα ενός χαρούμενου, παιχνιδιάρικου, στρουμπουλού κουταβιού κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μπορεί να φαντάζει πραγματικά μαγική! Ένας σκύλος όμως, δεν είναι παιχνίδι ούτε εποχικό δώρο. Είναι μια απόφαση ζωής», υπογραμμίζει η επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων, Ελένη Ζάχαρη.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη, τονίζει η εκπαιδεύτρια, είναι η αγορά ή να πάρουμε από ένα καταφύγιο έναν σκύλο και να τον κάνουμε δώρο τα Χριστούγεννα. Οι προθέσεις για μια τέτοια έκπληξη, μπορεί να είναι οι καλύτερες. Όμως, αυτή η απόφαση είναι σωστό να παρθεί από τον άνθρωπο που θα αναλάβει την ευθύνη του ζώου.

Πολλοί σκύλοι εγκαταλείπονται τις πρώτες ημέρες του χρόνου

Ας μην ξεχνάμε ότι η φροντίδα ενός κατοικιδίου αφορά στα επόμενα 10-15 έτη και όχι μονάχα τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων.

Αυτό σημαίνει πως όταν τα φώτα σβήσουν, τα χριστουγεννιάτικα στολίδια μαζευτούν και όλοι επιστρέψουν στη ρουτίνα τους, ο σκύλος θα έχει γίνει μέρος της ζωής τους. Και όχι ένα παιχνίδι που βαρέθηκαν και θέλουν να επιστρέψουν.

Πολλά σκυλιά, επισημαίνει η κα Ζάχαρη, εγκαταλείπονται τις πρώτες ημέρες του χρόνου, γιατί η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε με ωριμότητα και συνείδηση.

Οι σκύλοι έχουν ανάγκη από ενεργή ενασχόληση, φροντίδα και ουσιαστική κοινωνική επαφή μαζί μας.

Τι σημαίνει ενεργή ενασχόληση

Η ενεργή ενασχόληση, λέει η κα Ζάχαρη, δεν σημαίνει «να υπάρχει κάποιος απλά στο σπίτι» – πολλοί νομίζουν, επειδή εργάζονται από το σπίτι, ότι καλύπτουν την ανάγκη του για παρέα.

Σημαίνει να αφιερώνεται ποιοτικός χρόνος για παιχνίδι με τον σκύλο, βόλτες σε καινούρια μέρη, κοινωνικοποίηση και παιχνίδι με άλλους σκύλους -αν το επιθυμεί. Και το κυριότερο… εκπαίδευση! Για να μάθει ο κηδεμόνας να «διαβάζει» τη «γλώσσα του σώματος» του σκύλου του, να βλέπει, τυχόν, σημάδια δυσφορίας και να τον προστατεύει.

Η φροντίδα του

Η φροντίδα ενός σκύλου περιλαμβάνει, ενημερώνει η κα Ζάχαρη, τάισμα με καλής ποιότητας τροφή, επαρκείς βόλτες όχι μόνο για τις βιολογικές ανάγκες του ζώου. Αλλά και για τις πνευματικές και φυσικά την οικονομική δυνατότητα για πλήρη κτηνιατρική φροντίδα.

Η κοινωνική επαφή

«Η ουσιαστική κοινωνική επαφή έρχεται ως αποτέλεσμα όλων όσων προαναφέραμε. Ένας σκύλος που καλύπτονται οι βασικές του ανάγκες, που καταλαβαίνει τι τού ζητάμε και αισθάνεται ασφάλεια δίπλα μας, μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άνθρωπο του», υπογραμμίζει η κα Ζάχαρη.

Η κοινωνική επαφή, διευκρινίζει, δεν αφορά μόνο τη συναναστροφή με άλλους σκύλους ή ανθρώπους, αλλά, κυρίως, τη σχέση που «χτίζεται» καθημερινά με τον κηδεμόνα του.



Όταν ο σκύλος δεν λαμβάνει επαρκή ενασχόληση, καθοδήγηση και σταθερότητα, συχνά, εκδηλώνει συμπεριφορές που ερμηνεύονται ως «προβληματικές».

Στην πραγματικότητα, εξηγεί η κα Ζάχαρη, πρόκειται για σημάδια σύγχυσης, άγχους ή ματαίωσης. Ένας σκύλος που δεν νιώθει ότι ακούγεται, δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει πώς να επικοινωνήσει μαζί του, δύσκολα θα καταλάβει τι πραγματικά χρειάζεται.

Ο σκύλος δεν είναι δώρο – έκπληξη

Γι’ αυτό και η απόφαση να ενταχθεί ένας σκύλος στη ζωή μας, επισημαίνει η κα Ζάχαρη, πρέπει να παρθεί από εμάς τους ίδιους πολύ συνειδητά, λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω σοβαρά υπ’ όψιν και όχι ως δώρο έκπληξη από κάποιο άλλο άτομο. Δεν αρκεί η αγάπη και ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών. Απαιτείται ενέργεια, δέσμευση χρόνου και διάθεση για μάθηση.

Εναλλακτικά δώρα

Αν, λοιπόν, έχουμε έναν φίλο ή συγγενή που σκέφτεται να βάλει στη ζωή του έναν σκύλο, υπάρχουν και εναλλακτικά δώρα, για να γνωρίσει τον σκυλίσιο κόσμο.

Ποια είναι αυτά τα δώρα; Η κα Ζάχαρη έχει διάφορες ιδέες.

Εναλλακτικά, λέει, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα δώρα για να συμβάλουμε να παρθεί η απόφαση απόκτησης ενός σκύλου – εάν είναι ήδη στα σκαριά.

Τέτοια δώρα θα μπορούσαν να είναι τα εξής: επίσκεψη σε ένα καταφύγιο που φιλοξενούν σκυλάκια -κάποιοι εθελοντές έχουν ανάγκη για βοήθεια σε βόλτες, οπότε ίσως εκεί γίνει μια γνωριμία/σύνδεση με κάποιο από αυτά. Έξοδος σε γιορτή υιοθεσίας – διοργανώνονται αρκετές την περίοδο των γιορτών από διάφορες φιλοζωικές ομάδες. Δώρο ένα σεμινάριο ή βιβλίο για σκύλους και την φροντίδα τους. Δώρο μια συνάντηση με εκπαιδευτή για να συζητήσουν τι σκύλος θα ταίριαζε στο προφίλ του υποψήφιου κηδεμόνα.

Το κουτάβι δεν είναι παιχνίδι

Κλείνοντας, η κα Ζάχαρη αναφέρει: «Κατανοώ απόλυτα ως άνθρωπος, που αγαπά βαθιά τα ζώα, ότι ένα κουτάβι δώρο είναι το πολυπόθητο όνειρο πολλών παιδιών και ενηλίκων. Όμως, ως εκπαιδεύτρια σκύλων έχω δει πολλές φορές κουτάβια να γίνονται έρμαιο στα παιδικά χεράκια, που νομίζουν ότι είναι το νέο τους παιχνίδι. Ή σκυλιά με «προβλήματα συμπεριφοράς» που είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα της παραμέλησης τους από κηδεμόνες που δεν είχαν καταλάβει πόση φροντίδα και πόσο χρόνο θα χρειάζονταν».

● Η κυρία Ελένη Ζάχαρη είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων.

Είναι απόφοιτη των Σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων «LI.BE.TO.» και «Functional Dog Training».

Επίσης, είναι απόφοιτος Ιδιωτικής Σχολής του τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

Και δεν σταματά να παρακολουθεί σεμινάρια συναδέλφων και να επιμορφώνεται για ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο κατοικίδιο σκύλο.

Έχει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στην μέριμνα αδέσποτων ζώων και συμμετέχει ως εθελόντρια εκπαιδεύτρια σε δράσεις υιοθεσίας με την ομάδα «LI.BE.TO.».