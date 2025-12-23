Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπορεί ένας σκύλος να είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο; – Είναι λάθος κίνηση
Pet Stories 23 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Μπορεί ένας σκύλος να είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο; – Είναι λάθος κίνηση

Ο σκύλος είναι ένα δώρο που προσφέρω μόνο στον εαυτό μου, έχοντας επίγνωση τις ανάγκες του.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Η ζωή με έναν σκύλο είναι ένα δώρο, καθώς μοιραζόμαστε μαζί του στιγμές, οι οποίες θα αποτυπωθούν για πάντα στην ψύχη και στο μυαλό μας.

Είναι μια απόφαση ζωής και γι’ αυτό δεν πρέπει να δωρίζεται.

«Η εικόνα ενός χαρούμενου, παιχνιδιάρικου, στρουμπουλού κουταβιού κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μπορεί να φαντάζει πραγματικά μαγική! Ένας σκύλος όμως, δεν είναι παιχνίδι ούτε εποχικό δώρο. Είναι μια απόφαση ζωής», υπογραμμίζει η επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων, Ελένη Ζάχαρη.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη, τονίζει η εκπαιδεύτρια, είναι η αγορά ή να πάρουμε από ένα καταφύγιο έναν σκύλο και να τον κάνουμε δώρο τα Χριστούγεννα. Οι προθέσεις για μια τέτοια έκπληξη, μπορεί να είναι οι καλύτερες. Όμως, αυτή η απόφαση είναι σωστό να παρθεί από τον άνθρωπο που θα αναλάβει την ευθύνη του ζώου.

Πολλοί σκύλοι εγκαταλείπονται τις πρώτες ημέρες του χρόνου

Ο σκύλος έχει ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτονται καθημερινά

Ας μην ξεχνάμε ότι η φροντίδα ενός κατοικιδίου αφορά στα επόμενα 10-15 έτη και όχι μονάχα τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων.
Αυτό σημαίνει πως όταν τα φώτα σβήσουν, τα χριστουγεννιάτικα στολίδια μαζευτούν και όλοι επιστρέψουν στη ρουτίνα τους, ο σκύλος θα έχει γίνει μέρος της ζωής τους. Και όχι ένα παιχνίδι που βαρέθηκαν και θέλουν να επιστρέψουν.

Πολλά σκυλιά, επισημαίνει η κα Ζάχαρη, εγκαταλείπονται τις πρώτες ημέρες του χρόνου, γιατί η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε με ωριμότητα και συνείδηση.

Οι σκύλοι έχουν ανάγκη από ενεργή ενασχόληση, φροντίδα και ουσιαστική κοινωνική επαφή μαζί μας.

Τι σημαίνει ενεργή ενασχόληση

Η ενεργή ενασχόληση, λέει η κα Ζάχαρη, δεν σημαίνει «να υπάρχει κάποιος απλά στο σπίτι» – πολλοί νομίζουν, επειδή εργάζονται από το σπίτι, ότι καλύπτουν την ανάγκη του για παρέα.

Σημαίνει να αφιερώνεται ποιοτικός χρόνος για παιχνίδι με τον σκύλο, βόλτες σε καινούρια μέρη, κοινωνικοποίηση και παιχνίδι με άλλους σκύλους -αν το επιθυμεί. Και το κυριότερο… εκπαίδευση! Για να μάθει ο κηδεμόνας να «διαβάζει» τη «γλώσσα του σώματος» του σκύλου του, να βλέπει, τυχόν, σημάδια δυσφορίας και να τον προστατεύει.

Η φροντίδα του

Η φροντίδα ενός σκύλου περιλαμβάνει, ενημερώνει η κα Ζάχαρη, τάισμα με καλής ποιότητας τροφή, επαρκείς βόλτες όχι μόνο για τις βιολογικές ανάγκες του ζώου. Αλλά και για τις πνευματικές και φυσικά την οικονομική δυνατότητα για πλήρη κτηνιατρική φροντίδα.

Η κοινωνική επαφή

«Η ουσιαστική κοινωνική επαφή έρχεται ως αποτέλεσμα όλων όσων προαναφέραμε. Ένας σκύλος που καλύπτονται οι βασικές του ανάγκες, που καταλαβαίνει τι τού ζητάμε και αισθάνεται ασφάλεια δίπλα μας, μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άνθρωπο του», υπογραμμίζει η κα Ζάχαρη.

Η κοινωνική επαφή, διευκρινίζει, δεν αφορά μόνο τη συναναστροφή με άλλους σκύλους ή ανθρώπους, αλλά, κυρίως, τη σχέση που «χτίζεται» καθημερινά με τον κηδεμόνα του.


Όταν ο σκύλος δεν λαμβάνει επαρκή ενασχόληση, καθοδήγηση και σταθερότητα, συχνά, εκδηλώνει συμπεριφορές που ερμηνεύονται ως «προβληματικές».
Στην πραγματικότητα, εξηγεί η κα Ζάχαρη, πρόκειται για σημάδια σύγχυσης, άγχους ή ματαίωσης. Ένας σκύλος που δεν νιώθει ότι ακούγεται, δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει πώς να επικοινωνήσει μαζί του, δύσκολα θα καταλάβει τι πραγματικά χρειάζεται.

Ο σκύλος δεν είναι δώρο – έκπληξη

Γι’ αυτό και η απόφαση να ενταχθεί ένας σκύλος στη ζωή μας, επισημαίνει η κα Ζάχαρη, πρέπει να παρθεί από εμάς τους ίδιους πολύ συνειδητά, λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω σοβαρά υπ’ όψιν και όχι ως δώρο έκπληξη από κάποιο άλλο άτομο. Δεν αρκεί η αγάπη και ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών. Απαιτείται ενέργεια, δέσμευση χρόνου και διάθεση για μάθηση.

Εναλλακτικά δώρα

Αν, λοιπόν, έχουμε έναν φίλο ή συγγενή που σκέφτεται να βάλει στη ζωή του έναν σκύλο, υπάρχουν και εναλλακτικά δώρα, για να γνωρίσει τον σκυλίσιο κόσμο.

Ποια είναι αυτά τα δώρα; Η κα Ζάχαρη έχει διάφορες ιδέες.

Εναλλακτικά, λέει, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα δώρα για να συμβάλουμε να παρθεί η απόφαση απόκτησης ενός σκύλου – εάν είναι ήδη στα σκαριά.
Τέτοια δώρα θα μπορούσαν να είναι τα εξής: επίσκεψη σε ένα καταφύγιο που φιλοξενούν σκυλάκια -κάποιοι εθελοντές έχουν ανάγκη για βοήθεια σε βόλτες, οπότε ίσως εκεί γίνει μια γνωριμία/σύνδεση με κάποιο από αυτά. Έξοδος σε γιορτή υιοθεσίας – διοργανώνονται αρκετές την περίοδο των γιορτών από διάφορες φιλοζωικές ομάδες. Δώρο ένα σεμινάριο ή βιβλίο για σκύλους και την φροντίδα τους. Δώρο μια συνάντηση με εκπαιδευτή για να συζητήσουν τι σκύλος θα ταίριαζε στο προφίλ του υποψήφιου κηδεμόνα.

Το κουτάβι δεν είναι παιχνίδι

Κλείνοντας, η κα Ζάχαρη αναφέρει: «Κατανοώ απόλυτα ως άνθρωπος, που αγαπά βαθιά τα ζώα, ότι ένα κουτάβι δώρο είναι το πολυπόθητο όνειρο πολλών παιδιών και ενηλίκων. Όμως, ως εκπαιδεύτρια σκύλων έχω δει πολλές φορές κουτάβια να γίνονται έρμαιο στα παιδικά χεράκια, που νομίζουν ότι είναι το νέο τους παιχνίδι. Ή σκυλιά με «προβλήματα συμπεριφοράς» που είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα της παραμέλησης τους από κηδεμόνες που δεν είχαν καταλάβει πόση φροντίδα και πόσο χρόνο θα χρειάζονταν».

Η επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων, Ελένη Ζάχαρη

● Η κυρία Ελένη Ζάχαρη είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων.

Είναι απόφοιτη των Σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων «LI.BE.TO.» και «Functional Dog Training».

Επίσης, είναι απόφοιτος Ιδιωτικής Σχολής του τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

Και δεν σταματά να παρακολουθεί σεμινάρια συναδέλφων και να επιμορφώνεται για ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο κατοικίδιο σκύλο.

Έχει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στην μέριμνα αδέσποτων ζώων και συμμετέχει ως εθελόντρια εκπαιδεύτρια σε δράσεις υιοθεσίας με την ομάδα «LI.BE.TO.».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Pet Stories
Λόκυ: Η αδεσποτούλα γατούλα που αγαπά όλους τους ανθρώπους περιμένει τον άνθρωπό της
Υιοθεσία 18.12.25

Κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την αδεσποτούλα γατούλα Λόκυ που τόσο επιζητά το παντοτινό της σπίτι

Η Λόκυ γεννήθηκε σε ένα σπίτι, όπου ζούσαν και άλλες πολλές γατούλες. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Τις είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Δίνουμε «ανάσα ζωής» στους εθελοντές που διασώζουν αδεσποτάκια
Η σημαντική συμβολή μας 15.12.25

Μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αποτελεσματική δράση τα αδεσποτάκια και τους εθελοντές

Οι εθελοντές αγωνίζονται, βρέξει, χιονίσει με όλες τους τις δυνάμεις να διασώζουν αδεσποτάκια. Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
Μπάσκετ 23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο