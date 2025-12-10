Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Τα Χριστούγεννα ο σκύλος… αποσυντονίζεται – Ποιος ο λόγος;
Pet Stories 10 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Τα Χριστούγεννα ο σκύλος… αποσυντονίζεται – Ποιος ο λόγος;

Τα Χριστούγεννα μέσα από τα μάτια του σκύλου. Εξασφαλίζουμε την ασφάλειά του και την καλή του υγεία.

Τζούλη Τούντα
Είναι γεγονός ότι τα Χριστούγεννα για τον σκύλο είναι πειρασμός, αλλά και μεγάλη ανατροπή της καθημερινότητάς του και για τα κροτοφοβικά σκυλάκια «εφιάλτης».

«Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί τους έρχονται οι στολισμοί, τα γλυκά, τα ψώνια και οι επισκέψεις στο σπίτι.
Σε όλες μας τις στιγμές, μαζί και ο σκύλος μας. Μαζί στις μεγάλες βόλτες, μαζί στον στολισμό του δέντρου, μαζί και στο γιορτινό τραπέζι. Σίγουρα, στις χριστουγεννιάτικες διακοπές θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στον τετράποδο φίλο μας: μεγαλύτερες βόλτες σε καινούργια μέρη, περισσότερο παιχνίδι στο σπίτι και εξορμήσεις για ψώνια και φαγητό», περιγράφει ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας.
Τίποτα όμως, όπως λέει, δεν πρέπει να μας χαλάσει αυτές τις τόσο ωραίες δραστηριότητες.
Ο σκύλος μας, αυτές τις ημέρες, θα βιώσει καινούργια πράγματα. Θα δει πολύχρωμες μπάλες, θα ακούσει έντονη μουσική, θα «παρακαλέσει» για τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα, από το τραπέζι μας.

Τα κόκκαλα, η ζάχαρη και τα μπαχαρικά απαγορεύονται… δια ροπάλου

Οι κροτοφοβικοί σκύλοι κατά την αλλαγή του χρόνου, θα πρέπει να βρίσκονται εντός σπιτιού και με παρέα

Η περιέργειά του να γνωρίσει αυτόν τον τόσο χαρούμενο και λαμπερό κόσμο, επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, που θα χαλάσουν τόσο τη δική μας διάθεση όσο και τη δική του.

Για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, ο εκπαιδευτής σκύλων, ενημερώνει για το τι πρέπει να προσέξουμε για την ασφάλεια του σκύλου μας, αλλά και για την υγεία του.

Στολισμός

Κατά τον στολισμό του δέντρου, του κήπου, ή του μπαλκονιού, θα ήταν καλό, ο σκύλος μας να είναι περιορισμένος σε crate -που έχει μάθει να παραμένει με θετική μέθοδο- ή να βρίσκεται στον χώρο κάτω από την επίβλεψή μας.
Θα βοηθούσε πάρα πολύ, τονίζει ο κ. Διαμαντάρας, να τού προσφέρουμε το αγαπημένο του παιχνίδι. Έτσι ώστε να τού αποσπάσουμε όσο μπορούμε την προσοχή του, από τις μπάλες, τις γιρλάντες και τα λαμπάκια.


Κουτάβια, που η περιέργειά τους είναι ακόμη πιο έντονη, δεν θα ήταν καλό να βρίσκονται ελεύθερα χωρίς επιτήρηση ούτε κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ούτε στο στολισμένο μας μπαλκόνι/κήπο.

Επικίνδυνες τροφές

Κόκκαλα, ζάχαρη και μπαχαρικά είναι γνωστό ότι απαγορεύονται. Γι’ αυτό, τίποτα δεν πρέπει να τού προσφέρουμε από το γιορτινό τραπέζι.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στις μεγάλες πιατέλες με τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, που στολίζουν την τραπεζαρία μας όλη τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Πυροτεχνήματα

Τα κροταφικά σκυλιά κατά την αλλαγή του χρόνου, θα πρέπει να βρίσκονται εντός σπιτιού, και σίγουρα, με παρέα.

Βόλτες σε πολυσύχναστα μέρη

Υπάρχουν σκύλοι, επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας, που δεν τρελαίνονται να κυκλοφορούν σε εμπορικούς δρόμους και κεντρικά σημεία, ιδίως τις γιορτινές ημέρες. Η πολυκοσμία, η έντονη μουσική είναι καταστάσεις, που θα ήθελαν να αποφύγουν.
Ειδικά τα κουτάβια, που μόλις ξεκίνησε η κοινωνικοποίηση τους, δεν θα πρέπει να βρεθούν τόσο απότομα σε τέτοιες συνθήκες.

Βόλτα με το αυτοκίνητο

Φροντίζουμε για την ασφάλεια του σκύλου μας παντού και πάντα. Και φυσικά και στο αυτοκίνητο. Ο σκύλος μας κάθεται στο πίσω κάθισμα ή σε κλουβί μεταφοράς ή δεμένος, με την ειδική ζώνη.

Χώρος φιλοξενίας

Αν πρέπει να αποχωριστούμε τον αγαπημένο μας φίλο κατά τη διάρκεια των γιορτών, θα πρέπει έγκαιρα να έχουμε κάνει… κράτηση. Καθώς αν το αφήσουμε τελευταία στιγμή, μπορεί να μην βρούμε ξενοδοχείο/πανσιόν που να έχει διαθέσιμο χώρο.
Επικοινωνούμε, λοιπόν, νωρίτερα για να μας δώσει το προσωπικό τις απαραίτητες συμβουλές και προετοιμάζουμε σταδιακά τον σκύλο μας, για τη διαμονή του.

Κλείνοντας, ο κ. Διαμαντάρας επισημαίνει: «Τα Χριστούγεννα είναι ημέρα χαράς για όλους. Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε, βοηθούν στο να αποτρέψουμε την όποια αρνητική κατάσταση. Έτσι ώστε τόσο ο σκύλος μας όσο και εμείς, να περάσουμε καλά Χριστούγεννα».

Ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας

*Ο κύριος Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και, όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν, τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.
Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων.

Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
