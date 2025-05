Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι, όταν κρατάμε το κουτάβι αγκαλιά και μάς γλείφει τα χέρια, δεν είναι πάντα ένδειξη αγάπης; Εκείνη τη στιγμή νιώθει «εγκλωβισμένο».

Ένα κουταβάκι μπορεί να τρομάξει και να φοβηθεί τα πιο απλά πράγματα

Η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη, μάς αναφέρει πότε ένα κουτάβι διακατέχεται από στρες, ακόμη και φόβο, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί παρερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του.

Το κουτάβι βλέπει το λουράκι του και κάνει «σαν τρελό»

«Γνωρίζετε ότι κάποια σκυλάκια φοβούνται το σαμαράκι/περιλαίμιο, ή και το λουρί; Πόσο μάλλον, τα κουτάβια!

Όταν, λοιπόν, έρθει η ώρα για βόλτα, καθώς θα έχει ολοκληρώσει τα εμβόλια του, και πάτε να τού φορέσετε το σαμαράκι/περιλαίμιο ή

το λουρί του, εκείνο δεν κάθεται φρόνιμο. Εσείς μπορεί να το θεωρείτε άτακτο. Αλλά όλο αυτό είναι φόβος, ανησυχία και αβεβαιότητα», αναφέρει η κα Κυπριανίδη.

Εξηγεί ότι αυτό μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις που το κουτάβι ήταν αδεσποτάκι. Και, προκειμένου να το διασώσουν, οι κινήσεις των ανθρώπων ήταν λίγο απότομες και άγαρμπες. Ή, απλά, το κουτάβι γεννήθηκε φοβικό.

Το κουτάβι μάς δίνει «φιλάκια» όταν το έχουμε αγκαλιά επειδή μας αγαπά

Έχετε συνέχεια το κουταβάκι σας αγκαλιά, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, και σάς γλείφει τα χέρια. Και σκέφτεστε, πως σάς δείχνει την αγάπη του.

Αυτό δεν ισχύει πάντα. Όταν το κουτάβι, ή ακόμη και ο ενήλικας σκύλος, νιώθει πως τού στερείται η ελευθερία κινήσεων, αρχίζει να στρεσάρεται και να είναι σε φάση φόβου.

Σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, για να μάς προειδοποιήσει και να ηρεμήσει τον εαυτό του, αρχίζει να μάς γλείφει τα χέρια, ενώ εμείς το εκλαμβάνουμε ως στοργή.

Τη συγκεκριμένη αντίδραση, αναφέρει η εκπαιδεύτρια, μπορεί να έχει και με παιδάκια, τα οποία είναι πιο ατσούμπαλα στις κινήσεις τους. Και εμείς νομίζουμε ότι, επειδή γλείφει τα χέρια ή το πρόσωπο τους, τούς ανταποδίδει την αγάπη.

Ισχύει ότι το κουτάβι «λατρεύει» να το φιλάνε συνέχεια;

«Μήπως, έχετε ακούσει ποτέ να σάς λένε πως, ενώ φιλούσαν συνέχεια το κουταβάκι τους, εκείνο ξαφνικά έγινε επιθετικό και τούς δάγκωσε;

Τα σκυλιά δεν εκφράζουν την αγάπη τους με φιλιά, όπως οι άνθρωποι. Πιθανότατα αυτό που συνέβη, ήταν ότι το κουτάβι έδειξε σημάδια ότι φοβάται με αυτή την πράξη, και εσείς τα αγνοήσατε», εξηγεί η κα Κυπριανίδη.

Το κουτάβι «καβαλάει» τα πόδια ή τα χέρια των επισκεπτών

Ένα κουτάβι που υποδέχεται τους καλεσμένους με το να «καβαλάει» τα πόδια ή τα χέρια τους, όπως αναφέρει η εκπαιδεύτρια, μπορεί να είναι ένδειξη άγχους, στρες, ή φόβου. Από την «εισβολή» των αγνώστων ανθρώπων στον χώρο του, και όχι επειδή ξεκίνησε η αναπαραγωγική του περίοδος. Ιδίως, στα κουτάβια κάτω των έξι μηνών. Και, γενικά, είναι ο τρόπος των σκύλων που προσπαθούν να εκτονώσουν αυτά τα συναισθήματα.

Πηγαίνουμε να χαϊδέψουμε το κουτάβι, και εκείνο αμέσως μάς δείχνει την κοιλίτσα του

«Πλησιάζετε το κουτάβι σας για να το χαϊδέψετε, και εκείνο σας γυρνάει κατευθείαν την κοιλίτσα. Λογικά, εκείνη την ώρα σκέφτεστε πως είναι η πιο… άνευ όρων υποταγή του σκύλου. Και αρχίζετε τα χάδια.

Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή το κουταβάκι μπορεί να σάς «λέει» πως δεν θέλει χάδια, αλλά τον χώρο του», επισημαίνει η κα Κυπριανίδη.

Γιατί ένα κουτάβι μπορεί να χασμουριέται όταν τού δίνουμε ένα παιχνίδι;

Μη νομίζετε ότι, όταν δίνετε στο κουτάβι σας ένα παιχνίδι να παίξει, και εκείνο ξαπλώνει κάτω κι αρχίζει να χασμουριέται, νυστάζει και δεν θέλει να παίξει.

Το χασμουρητό, σε αυτή την περίπτωση, όπως εξηγεί η κα Κυπριανίδη, δεν είναι ένδειξη νύστας. Αλλά προσπάθεια εκτόνωσης του άγχους ή φόβου που τού προκάλεσε! Μπορεί να φοβήθηκε το σχήμα του παιχνιδιού, τη μυρωδιά, το χρώμα ή το θόρυβο που κάνει.

Το κοίταγμα στα μάτια για το κουτάβι είναι απειλή

Μην έχετε την πεποίθηση ότι το κουτάβι σας δεν σάς αγαπάει όσο εσείς, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, εάν όταν το κρατάτε, τού μιλάτε γλυκά και το κοιτάτε στα μάτια, εκείνο φεύγει!

Εξηγεί ότι το κουτάβι απομακρύνεται επειδή φοβάται, διότι νιώθει απειλή όταν το κοιτάτε στα μάτια! Στη γλώσσα επικοινωνίας των σκύλων, το κοίταγμα κατευθείαν στα μάτια είναι πρόσκληση για καβγά. Όπως το αγριοκοίταγμα, που λέμε, εμείς.

Το κουτάβι κάνει… φύλλο και φτερό τα ρουχαλάκια του

«Τού φοράτε όμορφα ρουχαλάκια, ειδικά τώρα που ξεκινάει το κρύο, και το κουτάβι σας τα σκίζει με τα δόντια του;

Τα σκυλιά, γενικότερα, δεν έχουν ανάγκη να φοράνε ρούχα, όπως οι άνθρωποι. Με τα ρουχαλάκια τούς στερείται την ελευθερία κινήσεων, και έτσι νιώθουν φόβο ότι παγιδεύονται. Δεν τα καταστρέφουν, λόγω κακής συμπεριφοράς, αλλά του φυσιολογικού ζωώδες ένστικτο», επισημαίνει η κα Κυπριανίδη.

Οι αιτίες που ένα κουτάβι αρνείται να προχωρήσει στη βόλτα

Και ενώ πηγαίνετε βόλτα με το κουτάβι σας, περιγράφει η κα Κυπριανίδη, ξαφνικά σταματάει και αρνείται να προχωρήσει. Πεισμώνει, ξαπλώνει κάτω, εσείς το τραβάτε με το λουρί και δεν κουνιέται.

«Είναι ανυπάκουο και πεισματάρικο σκυλάκι ή κάτι είδε, άκουσε, ένιωσε και φοβήθηκε να προχωρήσει;», θέτει το ερώτημα η εκπαιδεύτρια.

Διευκρινίζει ότι, κάποιες φορές στη συνηθισμένη βόλτα που κάνετε, μπορεί να υπάρχει ένα άγνωστο αντικείμενο στο οπτικό του πεδίο. Ή η επιφάνεια που πατάει να έχει νερό, πετραδάκια, ακόμα και ρωγμές, με αποτέλεσμα να το τρομάξει το άγνωστο! Πριν πείτε ότι είναι ανυπάκουο, παρατηρήστε τι μπορεί να το φόβισε!

Οι συμπεριφορές του κουταβιού μέσα στο σπίτι που χρειάζονται την προσοχή μας

Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές του κουταβιού που «μαρτυρούν» ότι μπορεί να νοιώθει πόνο και δεν είναι ιδιοτροπίες, όπως χαρακτηριστικά λέει η κα Κυπριανίδη.

Αυτές οι συμπεριφορές είναι το κουταβάκι να κρύβεται, να μην θέλει να φάει και να πάει βόλτα. Να κάνει ασυνήθιστα πράγματα όπως: να μένει ακίνητο στη μέση του δωματίου ή ακόμα και να ακουμπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Ο πόνος, όπως τονίζει η κα Κυπριανίδη, μπορεί να προκαλέσει φόβο, ειδικά εάν τον βιώνει για πρώτη φορά.

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι το κουτάβι φοβάται

Εν ολίγοις, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, ένα κουταβάκι μπορεί να τρομάξει και να φοβηθεί τα πιο απλά πράγματα. Γι’ αυτό, θα ήταν καλό, να παρατηρούμε τη γενικότερη στάση του σώματός του και την αντίδρασή του.

Η κα Κυπριανίδη δίνει κάποια παραδείγματα που είναι ενδείξεις φόβου, άγχους και στρες: «Τα αφτιά του είναι κατεβασμένα και πίσω, η ουρά είναι ανάμεσα στα πόδια, γλείφει τη μύτη του και χασμουριέται. Τινάζεται, φαίνεται το άσπρο στα μάτια του (whale eye), είναι ασυνήθιστα ακίνητο, γαβγίζει ή προσπαθεί να σε δαγκώσει».

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».