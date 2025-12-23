Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 23.12.2025]

DO’S: Καλό είναι σήμερα να κρατήσεις κάποιες αποστάσεις γενικώς. Πιο ειδικώς, όμως, απέναντι σε κάποια συγκεκριμένα άτομα της παρέας σου. Αν, ας πούμε, βλέπεις κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές να επαναλαμβάνονται και εσύ έχεις δηλώσει ήδη πολλές φορές ότι δεν σου αρέσουν, τότε πραγματικά πιστεύεις πως έχεις άλλη επιλογή;

DON’TS: Μην καίγεσαι τόσο να σε πάρουν οι άλλοι στα σοβαρά, καθώς σήμερα δεν έχουν την πρόθεση. Μην είσαι απρόσεκτος και μην χάσεις την ψυχραιμία σου γενικώς. Ειδικά αν είσαι σε φάση που θες να κάνεις κάποιες συζητήσεις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα χάσεις το δίκιο σου. Μην απογοητευτείς από τα απρόοπτα, στα οικονομικά.