Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 23.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Καλό είναι σήμερα να κρατήσεις κάποιες αποστάσεις γενικώς. Πιο ειδικώς, όμως, απέναντι σε κάποια συγκεκριμένα άτομα της παρέας σου. Αν, ας πούμε, βλέπεις κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές να επαναλαμβάνονται και εσύ έχεις δηλώσει ήδη πολλές φορές ότι δεν σου αρέσουν, τότε πραγματικά πιστεύεις πως έχεις άλλη επιλογή;
DON’TS: Μην καίγεσαι τόσο να σε πάρουν οι άλλοι στα σοβαρά, καθώς σήμερα δεν έχουν την πρόθεση. Μην είσαι απρόσεκτος και μην χάσεις την ψυχραιμία σου γενικώς. Ειδικά αν είσαι σε φάση που θες να κάνεις κάποιες συζητήσεις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα χάσεις το δίκιο σου. Μην απογοητευτείς από τα απρόοπτα, στα οικονομικά.
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σήμερα, καθώς υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ανεχτείς πια. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις να χάσεις την ψυχραιμία σου. Ειδικά αν θες να βρεις τροπους να τα κλείσεις και να τα ξεφορτωθείς, έτσι; Το ίδιο πρέπει να κάνεις και με τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές.
DON’TS: Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου γενικώς και μην παρασυρθείς από το γεγονός ότι ορισμένες καταστάσεις φαίνεται να προχωράνε λίγο από μόνες τους, ας το πούμε. Στα οικονομικά, μην είσαι τόσο απρόσεκτος πια και μην κάνεις άλλα αχρείαστα έξοδα, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν κάποια απρόοπτα εκεί. Μην πέφτεις από τα σύννεφα, λοιπόν!
Δίδυμοι
DO’S: Εξέτασε τα πάντα γύρω σου σφαιρικά και ενώ είσαι ψύχραιμος. Αυτό ειδικά πριν πάρεις οριστικές αποφάσεις ή κάνεις βαρύγδουπες δηλώσεις. Αν σου προσφέρονται επιλογές, τότε αξιολόγησέ τες σοβαρά. Το ξέρω πως σε ορισμένες καταστάσεις έχεις φτάσει στα όριά σου, αλλά πρέπει να βρεις τη δύναμη να κρατηθείς – έστω με το ζόρι.
DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις ούτε όσο είσαι σε ένταση και με έντονο συναισθηματικό φορτίο, γιατί ενδέχεται να είναι λάθος. Μην επηρεαστείς από την άποψη άλλων ατόμων και μην εκνευριστείς από την συμπεριφορά τους. Γούστο τους και καπέλο τους! Παράλληλα, μην αντιδράσεις απότομα και αφιλτράριστα εξαιτίας όσων βλέπεις.
Καρκίνος
DO’S: Άσε τις σκέψεις σου να επαναφέρουν κάποια συναισθήματα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να μπεις– ξανά – σε μία διαδικασία απολογισμού και ξεκαθαρίσματος. Το ξέρω πως είναι κάτι που έχεις ήδη κάνει, αλλά αφού δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να τα βάλεις όλα σε σειρά και να προχωρήσεις μπροστά, μάλλον είναι κάτι που πρέπει να ξανά κάνεις!
DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις βήματα προς μία κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που ήδη χαράζεις. Πάντως σε αυτό θα βοηθήσει το να διαχειριστείς διαφορετικά κάποιες καταστάσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς όσα σε ενοχλούν. Χωρίς έντονα και ξαφνικά ξεσπάσματα! Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε ρήξη με κανέναν.
Λέων
DO’S: Αξιολόγησε τις επαφές και τις σχέσεις που έχεις τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό πεδίο, καθώς πολλές από αυτές φαίνεται ότι δεν σου κάνουν ή δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα άλλο πια. Άσε που έχουν καταντήσει έντονες χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος! Πρέπει, λοιπόν, να κινηθείς οργανωμένα, με σχέδιο και προσοχή.
DON’TS: Το ξέρω πως θέλεις να δεις αλλαγές και άμεσα, αλλά το να γίνεις παρορμητικός ή και βιαστικός δεν είναι κάτι που θα σε ωφελήσει και τόσο, καθώς το πράγμα δεν θα πάει όπως περιμένεις ή θέλεις, έτσι; Μην παρασυρθείς από την μεγάλη ανάγκη σου να φύγεις και να ταξιδέψεις μεν, μην είσαι αρνητικός στο φλερτ που δημιουργείται εκεί δε.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, έχεις φτάσει στα όριά σου και θέλεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Δεν είναι κακό, απλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Άρα απόφυγε την παρορμητικότητα, γιατί αυτή εύκολα σε ξεμυαλίζει και σε παρασύρει, σωστά; Διαχειρίσου με ψυχραιμία τα συναισθήματά σου- ακόμα κι αν είναι έντονα ή δύσκολα. Το’ χεις!
DON’TS: Μη γίνεσαι αντιδραστικός και μην κάνεις σχόλια που ξέρεις ότι θα δημιουργήσουν εντυπώσεις, καθώς δεν είναι αυτό το νόημα. Βασικά δεν θα σε βγάλει κάπου, κράτα αυτό! Μην πεις πράγματα πάνω στα νεύρα και στην έντασή σου – ειδικά μέσα στην οικογένεια – γιατί αυτά μπορούν να επηρεάσουν (αρνητικά) τη δυναμική στο μεταξύ σας.
Ζυγός
DO’S: Εσύ θες να εκφραστείς με όμορφο τρόπο, να εξωτερικεύσεις τις ιδέες σου ή ακόμα και να οργανώσεις συναντήσεις με τα άτομα που σου έχουν γυαλίσει. Υπάρχουν κάποια κολλήματα, όμως, μέσα στη μέρα που κάπως στο χαλάνε. Εγώ προτείνω να προχωρήσεις και να κάνεις αυτό που εσύ θες, έχοντας κατά νου ότι ίσως βγει, απλά πιο δύσκολα!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις ή να ξεκουραστείς από τα άτομα που βλέπεις ότι δεν σε καταλαβαίνουν ό,τι κι αν λες. Στα οικονομικά, μην απογοητευτείς από τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν στις διαπραγματεύσεις ή στις επαφές σου. Στα ερωτικά, μην είσαι αρνητικός στις ξαφνικές και νέες γνωριμίες!
Σκορπιός
DO’S: Σήμερα υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες οι οποίες σε παρακινούν να προχωρήσεις παρακάτω τα πράγματα που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Αυτό που θέλω εγώ να κρατήσεις, όμως, είναι το ότι πρέπει να κινηθείς προσεκτικά, οργανωμένα, χωρίς πίεση και χωρίς βιασύνη, έτσι; Κλείσε τα κεφάλαια που δεν προχωράνε πια, μόνο αν νιώθεις έτοιμος.
DON’TS: Μην κάνεις σπασμωδικές και παρορμητικές κινήσεις λόγω έντασης. Όσο και να σου βγαίνει να προχωρήσεις σε συναισθηματικές εκρήξεις ή ξεσπάσματα, σε παρακαλώ πολύ, μην το κάνεις! Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες ή στα διαφορετικά άτομα, γιατί ενδέχεται να βγει και κάτι πολύ καλό μέσα από αυτό.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα η μέρα έχει ένα περίεργο κλίμα, οπότε εσύ πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, για να μπορέσεις να κρατήσεις τις ισορροπίες σου. Προσπάθησε να καθαρίσεις το μυαλό σου και να το διατηρήσεις έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ίσως να νιώσεις πως κάπου έχεις κολλήσει. Το θέμα, λοιπόν, είναι να βρεις το κίνητρο να πας μπροστά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν θέλω να απογοητευτείς από τις καταστάσεις που υπάρχουν και είναι λίγο προβληματικές. Παράλληλα, δεν θέλω να κολλήσεις στο πως μπορείς να δρομολογήσεις την προσωπική σου εξέλιξη. Μη διστάσεις να ζητήσεις κάτι παραπάνω, όπως μία αύξηση, ας πούμε. Μην χαωθείς από τις ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα.
Αιγόκερως
DO’S: Σταμάτα να φέρνεις συνεχώς στην σκέψη σου πράγματα που σου δημιουργούν άβολη ή περίεργη διάθεση. Άσε που έτσι ξυπνάς μόνος σου τις ανασφάλειές σου και κάνεις δεύτερες σκέψεις που σε προβληματίζουν. Χωρίς λόγο όλο αυτό, έτσι; Στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, προκύπτουν καυγάδες, οι οποίοι όμως λύνουν πολλά!
DON’TS: Μην συνεχίσεις να κάνεις συζητήσεις ή να κρατάς επαφές με άτομα που φαίνεται- μπαμ κάνει, δε φαίνεται απλά!- ότι το μεταξύ σας δεν μπορεί να συνεχιστεί πια. Κάτι σε κρατάει πίσω. Μην το ακούς αυτό το κάτι, λοιπόν! Από την άλλη, μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. Μην κάνεις, όμως, και μην λες πράγματα μόνο και μόνο από αντίδραση!
Υδροχόος
DO’S: Έχεις να κάνεις πολλές δουλειές σήμερα, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνεις συγκεντρωμένος σε αυτές. Μπορείς να προχωρήσεις σημαντικά και κάποια από τα σχέδιά σου, αρκεί να το κάνεις οργανωμένα αυτό. Τσέκαρε προσεκτικά τις λεπτομέρειες γύρω από τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις και έπειτα διευθέτησέ τες κι αυτές.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τις νέες ιδέες ή την ανάγκη σου για αλλαγή να προκαλέσει χάος. Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς από τα θεματάκια που προκύπτουν, καθώς η αλήθεια είναι πως πάντα υπήρχαν, απλά εσύ δεν τα έβλεπες – ή έκανες πως δεν τα έβλεπες! Αν έχεις σχέση, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί θα υποκύψεις στον πειρασμό.
Ιχθύες
DO’S: Σκέφτεσαι πολύ έντονα το να ξεκαθαρίσεις μία για πάντα το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων γύρω σου. Κι αυτό γιατί βλέπεις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν να συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτό μάλλον είναι το κερασάκι στην τούρτα, σωστά; Πρόσεχε, όμως, τις αποφάσεις τις οποίες παίρνεις. Πρέπει να είσαι σίγουρος!
DON’TS: Μην αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, γιατί έτσι δουλειά δεν κάνεις. Ούτε μπροστά προχωράς, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση! Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο συζητάς, γιατί αυτός μπορεί να κάνει έντονες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου. Μην προκαλείς, γιατί θα εκτεθείς.
