Λονδίνο: Ο Banksy έφτιαξε δύο νέα –πανομοιότυπα- έργα στο Λονδίνο
Κόσμος 22 Δεκεμβρίου 2025 | 22:00

Λονδίνο: Ο Banksy έφτιαξε δύο νέα –πανομοιότυπα- έργα στο Λονδίνο

Δύο παιδιά κοιτούν προς τον ουρανό. Το νέο έργο του ακτιβιστή καλλιτέχνη Banksy εμφανίστηκε σε δύο σημεία στο κεντρικό Λονδίνο.

Δυο παιδιά, ξαπλωμένα, κοιτούν ψηλά και το ένα δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό… Ο Βρετανός καλλιτέχνης Banksy έχει βάλει το νέο του έργο σε δύο σημεία στο Λονδίνο. Με ανάρτησή του στο Instagram επιβεβαίωσε πως είναι δικά του, λίγες ώρες μετά την εμφάνισή τους.

Τα γκράφιτι εμφανίστηκαν στον πλαϊνό τοίχο ενός παλιού κτιρίου στην περιοχή Μπέισγουοτερ, στο κεντρικό Λονδίνο, και στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ.

Τα «δίδυμα» έργα απεικονίζουν δυο παιδιά, ξαπλωμένα ανάσκελα, με χειμωνιάτικα ρούχα και σκούφους. Τα παιδιά κοιτούν ψηλά κι ένα εξ αυτών να σηκώνει το χέρι προς τον ουρανό σαν να θέλει να δείξει κάτι στο άλλο.

Ο καλλιτέχνης Banksy, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, υποδηλώνει μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι το γκράφιτι στο Μπεϊσγουότερ πρόκειται για δημιούργημά του. Κοινοποίησε σχετική φωτογραφία. Δεν έκανε το ίδιο για το άλλο, πανομοιότυπο έργο. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δεν μπορεί παρά να είναι δικό του.

Γκράφιτι με κοινωνικά μηνύματα

Ο Banksy, που έχει καταγωγή από το Μπρίστολ, είναι ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες στον κόσμο. Είναι ευρέως γνωστός για γκράφιτι που εκπέμπουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.

Τον Σεπτέμβριο είχε ζωγραφίσει σε τοίχο του βασιλικού δικαστικού μεγάρου στο Λονδίνο έναν δικαστή να χτυπά με το σφυράκι του έναν διαδηλωτή που κείτεται στο έδαφος κρατώντας ένα αιματοβαμμένο πλακάτ.

Δυο ημέρες νωρίτερα, σχεδόν 900 διαδηλωτές είχαν προσαχθεί από την αστυνομία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστήριξης της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action, η οποία αμαυρώθηκε από βίαια επεισόδια.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, που υποστηρίζει τους Παλαιστινίους, χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» στη Βρετανία, ύστερα από βανδαλισμό αεροπορικής βάσης.

Το δημιούργημα του Banksy καλύφθηκε αρχικά και αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον τοίχο του δικαστικού μεγάρου.

Σύνταξη
Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία
Μέτρα και σταθμά 22.12.25

Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία

Η ρωσική εταιρεία θα παράσχει τα εξαρτήματα για τα πυρηνικά καύσιμα. Η Γερμανία θα αποφασίσει σύντομα για το σχέδιο, που στηρίζουν Παρίσι και Βερολίνο παρά τις ανησυχίες για κατασκοπεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου
Περιβάλλον 22.12.25

Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου

Παρά τους φόβους των κατοίκων, η Ιαπωνία ποντάρει στην επανεκκίνηση των πυρηνικών αντιδραστήρων για να απεξαρτηθεί απο τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια
Κόσμος 22.12.25

Λούβρο: Νέα στοιχεία για τη ληστεία του αιώνα – Έκλεψαν πάνω από 8.700 διαμάντια, σμαράγδια, ζαφείρια και μαργαριτάρια

Τα κλεμμένα κοσμήματα από το Λούβρο δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και παραμένει άγνωστο αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα

Σύνταξη
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»

Ο 19χρονος επιθετικός δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στη «Βασίλισσα» και ο γαλλικός σύλλογος ετοιμάζει μια έξυπνη κίνηση, έστω και αν είναι για έξι μήνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Ναι, το πιστεύω» 22.12.25

Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόκο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles

«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Αγρότες 22.12.25

Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο των Τεμπών - Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Σύνταξη
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
Ελλάδα 22.12.25

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
Γιορτές στους δρόμους 22.12.25

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Σκοτεινή τριάδα 22.12.25

Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια

Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»

Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»
Καταγγελία 22.12.25

Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο», τονίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
«Καταπληκτικά πρότυπα» 22.12.25

Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Καραλής - Όλα τα βραβεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025, όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ – Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου, προπονητής ο Χάρης Παυλίδης και ομάδα η Εθνική πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
Προσιτή κατοικία 22.12.25

«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά

Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό
Ελλάδα 22.12.25

Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό

Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες - Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο;

Σύνταξη
