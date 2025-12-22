Λονδίνο: Ο Banksy έφτιαξε δύο νέα –πανομοιότυπα- έργα στο Λονδίνο

Δυο παιδιά, ξαπλωμένα, κοιτούν ψηλά και το ένα δείχνει με το χέρι του προς τον ουρανό… Ο Βρετανός καλλιτέχνης Banksy έχει βάλει το νέο του έργο σε δύο σημεία στο Λονδίνο. Με ανάρτησή του στο Instagram επιβεβαίωσε πως είναι δικά του, λίγες ώρες μετά την εμφάνισή τους.

Τα γκράφιτι εμφανίστηκαν στον πλαϊνό τοίχο ενός παλιού κτιρίου στην περιοχή Μπέισγουοτερ, στο κεντρικό Λονδίνο, και στην Τότεναμ Κορτ Ρόουντ.

Banksy’s latest piece for the festive season☃ pic.twitter.com/UI2GX0b0TL — 𝚃𝙲 💫 (@tinoch) December 22, 2025

Τα «δίδυμα» έργα απεικονίζουν δυο παιδιά, ξαπλωμένα ανάσκελα, με χειμωνιάτικα ρούχα και σκούφους. Τα παιδιά κοιτούν ψηλά κι ένα εξ αυτών να σηκώνει το χέρι προς τον ουρανό σαν να θέλει να δείξει κάτι στο άλλο.

Ο καλλιτέχνης Banksy, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, υποδηλώνει μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι το γκράφιτι στο Μπεϊσγουότερ πρόκειται για δημιούργημά του. Κοινοποίησε σχετική φωτογραφία. Δεν έκανε το ίδιο για το άλλο, πανομοιότυπο έργο. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δεν μπορεί παρά να είναι δικό του.

Γκράφιτι με κοινωνικά μηνύματα

Ο Banksy, που έχει καταγωγή από το Μπρίστολ, είναι ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες στον κόσμο. Είναι ευρέως γνωστός για γκράφιτι που εκπέμπουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.

Τον Σεπτέμβριο είχε ζωγραφίσει σε τοίχο του βασιλικού δικαστικού μεγάρου στο Λονδίνο έναν δικαστή να χτυπά με το σφυράκι του έναν διαδηλωτή που κείτεται στο έδαφος κρατώντας ένα αιματοβαμμένο πλακάτ.

Δυο ημέρες νωρίτερα, σχεδόν 900 διαδηλωτές είχαν προσαχθεί από την αστυνομία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστήριξης της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action, η οποία αμαυρώθηκε από βίαια επεισόδια.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, που υποστηρίζει τους Παλαιστινίους, χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» στη Βρετανία, ύστερα από βανδαλισμό αεροπορικής βάσης.

Το δημιούργημα του Banksy καλύφθηκε αρχικά και αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον τοίχο του δικαστικού μεγάρου.