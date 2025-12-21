ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, έφτασε στο Μαϊάμι. Εκεί θα έχει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με ρωσική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ρώσο απεσταλμένο.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συνάντησαν χθες, Παρασκευή, τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ και εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Η δήλωση Ουμέροφ

Έπειτα από αυτές τις συνομιλίες, ο Ουστέμ Ουμέροφ διαβεβαίωσε απλώς ότι η αντιπροσωπεία του συμφώνησε με τους Αμερικανούς «να συνεχίσουν την εργασία από κοινού στο προσεχές μέλλον».

Η Ουκρανία και η Ρωσία δεν έχουν εμπλακεί σε απευθείας διαπραγματεύσεις από το Ιούλιο, όμως οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι είχα έναν γύρο συνομιλιών με Αμερικανούς εταίρους στις ΗΠΑ χθες και συμφώνησαν να επαναλάβουν τις επαφές σύντομα, είπε ο Ουμέροφ.

Ζελένσκι: «Έχει νόημα με πολυμερής συνάντηση»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα πως οι ΗΠΑ πρότειναν μια συνάντηση με τους Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι όπου οι τελευταίοι έχουν μεταβεί για συνομιλίες με τους Αμερικανούς επί τους σχεδίου τους για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, η Ουάσιγκτον «πρότεινε μια μορφή, εξ όσων γνωρίζω, Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να παραστούν.

«Θα είχε νόημα να υπάρξει μια τέτοια κοινή συνάντηση», είπε, «αφού ενημερωθούμε για τα πιθανά αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα».