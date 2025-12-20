newspaper
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Ρωσία: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 05:30

Ρωσία: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ντμίτριεφ ταξιδεύει στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ταξιδεύει στο Μαϊάμι για συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό και σύμβουλο του ενοίκου του Λευκού Οίκου, τον Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στη ρωσική κυβέρνηση (στη φωτογραφία αρχείου του Sputnik/Kristina Kormilitsyna via Reuters, επάνω, από αριστερά, Κούσνερ, Ντμίτριεφ και Γουίτκοφ).

Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν στο Μαϊάμι το σαββατοκύριακο ακολουθούν τις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο που είχαν αυτήν την εβδομάδα οι κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξευρεθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι συνομιλίες στο Μαϊάμι ακολουθούν αυτές στο Βερολίνο που είχαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους

Οι δυο τους επρόκειτο εξάλλου να έχουν συνάντηση με τον ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ χθες στην πόλη αυτήν, στην πολιτεία Φλόριντα (νότια).

Η πηγή στη Μόσχα, ενήμερη για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, σημείωσε πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνάντησης του κ. Ντμίτριεφ με διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Μαϊάμι.

«Δεν σχεδιάζονται τριμερείς επαφές με την ουκρανική πλευρά», πρόσθεσε η πηγή του Reuters στη ρωσική κυβέρνηση, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πίεση για να τελειώσει ο πόλεμος που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά το εγχείρημα να γεφυρωθούν οι θέσεις των αντιμαχόμενων πλευρών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, καθώς και των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για ζητήματα από την ενδεχόμενη ένταξη του Κιέβου στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού ως τις πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις είναι κάθε άλλο παρά εύκολο.

Τροποποιημένο σχέδιο

Οι κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ συνεργάστηκαν με διαπραγματευτές της ΕΕ και της Ουκρανίας στην κατάρτιση νέου και τροποποιημένου ειρηνευτικού σχεδίου. Η αρχική εκδοχή του κειμένου είχε επικριθεί από τις Βρυξέλλες και το Κίεβο, καθώς θεωρούσαν ότι ευνοούσε σε υπερβολικό βαθμό τη Μόσχα.

Η ρωσική προεδρία ανέφερε τη 12η Δεκεμβρίου πως ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της πιο πρόσφατης εκδοχής του σχεδίου, που τροποποιήθηκε με συμβολή ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, που δεν ταξιδεύει στις ΗΠΑ για αυτές τις συνομιλίες, προειδοποίησε πως η Μόσχα μπορεί να απορρίψει ορισμένες από τις νέες προτάσεις που περιέχει.

Το Κρεμλίνο επιμένει πως αποκλεισμός κάθε ενδεχομένου ένταξης της Ουκρανίας στο NATO είναι θεμελιώδης όρος των διαπραγματεύσεων.

Τα ευρωπαϊκά στρατεύματα

Ο κ. Ουσακόφ είπε ακόμη πως η κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία θα καταστεί εφικτή μόνο αφού οι δυνάμεις του Κιέβου αποσυρθούν από ολόκληρη την περιφέρεια Ντονμπάς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα κινηθούν προς άλλες περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ θύμισε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα πως η εναντίωση της Ρωσίας στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, που προσφέρθηκε από τη Δύση στο Κίεβο ως μια από τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, είναι καλώς εγνωσμένη από όλα τα μέρη, προσθέτοντας πάντως πως και αυτό το ζήτημα μπορεί να συζητηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ

