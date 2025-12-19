Ρούμπιο: Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία – Ξεκινούν νέες διαβουλεύσεις
Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για τις επαφές με την Ουκρανία - Τι επιβεβαίωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ εκ μέρους του Κιέβου
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ νέες «διαβουλεύσεις» για να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία αρχίζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Νέα συνάντηση Γουίτκοφ, Κούσνερ και ρωσικής αντιπροσωπείας
«Στο τέλος τέλος, από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Πρέπει αυτές να το θέλουν», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον.
Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μέρος των συνομιλιών για την Ουκρανία το Σάββατο στο Μαϊάμι και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
US Secretary of State Marco Rubio says progress has been made in efforts to end the Russia-Ukraine war, but more work is needed, as Ukrainian officials travelled to the US for a new round of negotiations https://t.co/DkbJF6zUxH pic.twitter.com/YMJc3HH2bq
— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 19, 2025
Ουμέροφ: Η Ουκρανία αρχίζει νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών την Παρασκευή με την αμερικανική ομάδα σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, σκοπεύουν επίσης να συναντήσουν τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, καθώς οι Αμερικανοί μεσολαβητές συνεχίζουν να προσπαθούν για την επίτευξη συμφωνίας για να τεθεί τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.
